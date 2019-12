Наркотики и алкоголь я заменил на увлечение спортом и дорогими автомобилями, — Робби Уильямс

Интервью со звездой

Робби Уильямс — один из самых популярных певцов в мире. Слава пришла к нему в 1989 году, 30 лет назад, когда он, будучи 15-летним подростком, вошел в состав группы Take That. Тогда ему платили 150 фунтов в неделю (200 долларов), и он считал это большой удачей. Спустя 14 лет Робби покинул группу. На тот момент он уже был миллионером. Ему удалось сделать блестящую сольную карьеру. Его записи разошлись по всему миру тиражом около 80 миллионов дисков. Уильямсу принадлежит несколько рекордов. Например, в 2006 году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, продав за сутки 1 миллион 600 тысяч билетов на свои концерты в рамках мирового турне Close Encounters Tour. Он также удостоился 18 музыкальных премий Brit Awards. Это больше, чем у любого другого исполнителя в истории этой престижной британской музыкальной награды. Четырежды Уильямса признавали лучшим певцом Великобритании. За свою карьеру Робби записал 12 студийных альбомов. Последний из них вышел в конце ноября. Он называется The Christmas Present — «Рождественский подарок». Это двухдисковое издание включает в себя 24 песни, каждая из которых так или иначе связана с Рождеством. Семь из них записаны совместно с другими исполнителями, причем не все эти люди профессиональные музыканты. The Christmas Present моментально взлетел наверх в британском национальном хит-параде. С момента выхода альбома Уильямс находится в Великобритании и активно продвигает его. У певца есть все шансы побить еще один рекорд. В этот раз его соперником является сам Элвис Пресли. Альбомы легендарного короля рок-н-ролла 12 раз занимали первое место в британском хит-параде. У Робби есть все шансы сделать это 13-й раз. Рекламируя свой рождественский альбом, Уильямс согласился дать откровенное интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. Певец встретился с журналисткой Джаки Свифт в номере отеля в центре Лондона.

«Бабушка испортила меня своей любовью»

— Робби, рада видеть вас в добром здравии и прекрасной форме!

— Спасибо большое! Просто я за многие годы чувствую себя предельно комфортно и наслаждаюсь жизнью. Наверное, мое сравнение вряд ли отличается оригинальностью, но для меня жизнь — это путешествие. У меня был долгий период, когда постоянно оказывался на распутье и выбирал неправильную дорогу. Сейчас у меня другой период — время, когда путешествие мне нравится.

— Вижу, у вас тапочки от Gucci…

— Да, шерстяные. Очень удобные. Это один из символов приближающегося праздника, атрибут семейной жизни.

— Как родилась идея записать рождественский альбом? Вы любите этот праздник?

— О да! Любовь к Рождеству привила мне мама. Каждый год она придумывала какие-то штуки, чтобы у нас, детей, остались хорошие воспоминания о Рождестве. Приходилось ей нелегко. Родители развелись, когда мне было три года. Моим воспитанием занимались преимущественно мама и бабушка. Отец, хоть и жил по соседству, был все время занят. Тогда я на него жутко обижался. Но теперь мы поддерживаем хорошие отношения. Со временем я понял, что именно папа Пит привил мне любовь к музыке. Он на ней помешан. Ради музыки бросил службу в полиции и стал кем-то вроде диджея в нашем городе. Я родом из Сток-он-Трента. Достопримечательностей там особых нет. Гончарные фабрики, пожалуй, и все…

— Извините, перебью вас. С некоторых пор в Сток-он-Трент туристы валят толпами. Они хотят увидеть своими глазами место, где родился Робби Уильямс, где прошло его детство. Город благодарен вам.

— Скажу честно, мне это приятно слышать. Но от этого Сток-он-Трент не превратился в Лондон или Лос-Анджелес. Отец развлекал посетителей пабов и клубов. Мама занималась изготовлением и продажей различного декора. Она смогла получить ссуду от городского совета на открытие небольшого магазина. И очень гордилась тем, что он находится на главной торговой улице города. Но вы должны понимать, что главная торговая улица в Сток-он-Тренте — это совсем не Оксфорд-стрит или Риджент-стрит в Лондоне, или Пятая авеню в Нью-Йорке. Мамины доходы были весьма скромные. Но она проявляла потрясающую фантазию в подготовке к Рождеству. А вот бабушка меня и вовсе испортила своей любовью. Она разрешала мне все.

Будучи 15-летним подростком, Робби вошел в состав группы Take That

— Каким вы запомнили ваше Рождество в детстве?

— Запах раскаленных радиаторов. Немного дурманящий. На улице было холодно, а дома мама топила так, что хоть голым ходи. Конечно, Рождественская елка, украшенная тем, что мама сделала сама. И подарки под ней. И я, тайком прокравшийся к этим сверткам и коробкам, с острой бритвой в руке. Я аккуратно надрезал оберточную бумагу, чтобы хоть краем глаза увидеть, какие подарки нам приготовили…

«Задача артистов — ублажать других»

— А с чем ассоциируется для вас Рождество сегодня?

— Конечно, с моей семьей. Моя жена Аида тоже обожает этот праздник. Может, даже больше, чем я. Чаще всего мы встречаем Рождество в Лос-Анджелесе. Там у нас большой дом. Здесь, в Европе, многие не понимают, как можно праздновать Рождество, когда на улице лето. Поверьте, в этом есть своя экзотическая прелесть. Главное — следовать традициям. Мы ставим три елки в доме! И каждую украшаем. А наш дом светится рождественскими гирляндами ярче всех в городе! Но в этом году мы встречаем Рождество здесь, в Британии. И я понимаю, как соскучился по всему этому. Последние три года приходилось праздновать Рождество то в марте, то в июле или августе. Да, вот с таким опозданием, или заранее. Я даже испугался, как бы Санта-Клаус не решил, что мне плевать. Теперь очень хочется, чтобы был снег. Повезет с погодой или нет, не знаю, но здесь праздник ощущается иначе.

Вы спросили, как у меня родилась идея записать рождественский альбом. Может, где-то глубоко в душе я специально задумал его, чтобы оказаться на праздники в Британии. Работа велась три года, даже больше. Сначала была задумка записать хит к Рождеству. Потом вдруг возникло желание сделать несколько песен к разным праздникам, включая день рождения. В итоге я решил, что это должен быть сугубо альбом, посвященный Рождеству. Мы взяли несколько известных и всеми любимых песен, придумали интересные аранжировки. А потом еще сочинили новые композиции. Приступая к работе, я вдруг понял, что в США многие известные музыканты в разные годы выпускали рождественские альбомы. И они становились невероятно популярными. В Британии почему-то все иначе. В 1994 году к нам попал альбом Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You, который и сегодня пользуется популярностью. В 2003 году группа The Darkness выпустила Christmas Time. И все! Конечно, был хит Джорджа Майкла Last Christmas. Но это не альбом, а сингл. Поразмыслив над этим, я взялся за работу.

Вот тогда и возникла идея записать несколько песен с другими исполнителями. Я предлагал, люди соглашались. Так и попали в этот альбом композиции, которые я пою вместе с Родом Стюартом, Брайаном Адамсом, Хеленой Фишер. Есть песня, которую мы исполнили вместе с моим отцом. Еще одну мне помогла спеть моя старшая дочь Тедди. И где нам подпевают Аида, наш сын Чарли и даже малышка Коко.

— А еще есть песня, которую вы поете вместе с Тайсоном Фьюри! Как профессиональный боксер попал в этот список?

— Я являюсь большим поклонником бокса. Стараюсь не пропускать ни один интересный бой. Естественно, что знаком со многими боксерами лично. В том числе с Фьюри. Как-то после очередного выигранного им боя зашел к нему в раздевалку и услышал, как Тайсон поет. Я пришел в восторг! И тогда еще решил, что будет здорово сделать с ним вместе что-нибудь оригинальное. И вот этот момент настал. Послушайте, этот крутой боец ростом свыше двух метров в глубине души очень мягок. Он называет себя Королем Цыган. Да, некоторые из его выходок похлеще моих будут, но Фьюри от всего сердца помогает другим людям. Он прекрасно знает, что такое проблемы с психикой. И его благотворительность в этом направлении поражает. Тайсон не боится говорить открыто о том, через что прошел сам. И личным примером доказывает, что справиться можно с подобными заболеваниями.

Для меня было честью спеть с Фьюри. Мы с ним во многом похожи. На нас обоих однажды надели костюмы супергероев, повесили такой ярлык, и весь мир ожидал от нас соответствующего поведения. Мы же — простые парни! Никакие не Супермены. Но приходилось играть эту роль. Такая ситуация сбивает с толку. До недавнего времени я никак не мог определиться с тем, кто я есть на самом деле. Чувствовал себя некомфортно в любой ситуации. Знаете, некоторые актеры скрываются под маской роли, которую выбрали для себя. Они играют ее всю жизнь. Так же было и со мной. Мой имидж был для меня, как мне казалось, щитом. Но это — вынос мозга! Ты выходишь на сцену и два часа изображаешь из себя того, кого на самом деле не существует. У тебя депрессия, социальное неприятие, куча фобий, а ты корчишь из себя Супермена.

Шоу закончилось, ты уходишь со сцены, и все то, что ты подавлял в себе с силой выплескивается наружу! Живешь с постоянно заниженной самооценкой. В голове звучат голоса, которые твердят тебе, что ты ничего из себя не представляешь. Они и сейчас звучат, но с некоторых пор они уже не сидят за рулем моего автомобиля. Им управляю я! Мы, артисты, люди публичные. Более того, наша задача — ублажать других. Лично я до сих пор не знаю, как вести себя в ситуации, когда ко мне приближаются незнакомые люди. Я должен защитить себя.

Четырежды Уильямса признавали лучшим певцом Великобритании. Фото Getty Images

— Когда они просят сфотографироваться с ними, что мне делать? Отказать? — продолжает Робби Уильямс. — Они уйдут и будут всем рассказывать, какой я засранец. А я буду ненавидеть себя. Согласиться? Тогда это станет правилом, и я буду делать все для других. При этом у меня все меньше времени будет оставаться на себя и мою семью. И я все равно буду ненавидеть себя. Замкнутый круг. Это тяжело.

— И к какому выводу вы пришли? Нашли выход?

— Да. Перестал притворяться. Стал самим собой. Стал мужчиной среднего возраста, который любит хорошие вещи, например тапочки Gucci, и радуется Рождеству в кругу семьи.

«Не употребляю спиртное и наркотики уже 19 лет»

— Хотите сказать, что того Робби Уильямса, который мог завалиться в гости к Гэри Барлоу из Take That в любое время суток, выпить коктейль из трех наркотиков типа экстази и заявить, что он знаком с Богом, больше нет?

— Я не употребляю спиртное и наркотики уже 19 лет. Не стану лгать, что это было легко и просто. Особенно я испугался, когда марихуану легализовали в Лос-Анджелесе. Ее стало можно легко купить. Но я справился. Уже много ночей ложусь спать, не нуждаясь в затяжке или стаканчике спиртного. Только пожую Nicorette (жевательная резинка, помогающая отказаться от курения. — Ред.) перед сном, и все. Просто я понимаю, что алкоголь или дурь отнимут у меня радость общения с детьми. Я стану худшим отцом, худшим мужем, худшим артистом. Однако в мире не стало меньше острых углов, на которые мы натыкаемся. Боль чем-то нужно глушить. Я нашел замену. В определенном смысле остаюсь наркоманом и алкоголиком. Только теперь для меня это бокс, гольф, футбол, классная аудиотехника, дорогие автомобили. Вот недавно купил себе Mercedes JetStar. Ласково называю его «мой минивэнчик». Хотите посмотреть? Идемте, он здесь, на парковке отеля…

Уильямс и Свифт выходят на парковку и подходят к большому Mercedes JetStar. Робби открывает дверь пассажирского салона. Он напоминает салон первого класса в частном самолете — четыре удобных кресла, Wi-Fi, два больших плоских телевизора. Кабина отделена от пассажиров непрозрачным стеклом. Уильямс нажимает кнопку, включая систему связи с шофером. «Нил?» — говорит Робби. «Да?» — тут же отвечает мужской голос. «Все в порядке, Нил. Просто показываю минивэнчик», — говорит Уильямс. Затем он и журналистка возвращаются в номер.

— Робби, я понимаю, что такая жизнь требует немалых денег. Идя на интервью, погуглила и выяснила, что ваш капитал оцени-вают сегодня примерно в 230 миллионов фунтов (300 миллионов долларов. — Ред.)

— Если честно, я точно не знаю. Но с уверенностью могу сказать, что денег постоянно не хватает.

— Серьезно? Может, просто нужно немного уменьшить расходы?

— Технически рассуждая, да. Вы правы. Но на самом деле все не так просто. С деньгами странная ситуация. Чем их у тебя больше, тем больше игрушек тебе хочется. А все они стоят денег. Конечно, я мог бы покупать меньше домов, содержать меньше слуг, короче, меньше игрушек. Но я не хочу. Мне нравится моя жизнь. Но за нее нужно платить. Поэтому денег всегда не хватает. Например, я не могу отправиться на Рождество с семьей в какой-нибудь маленький коттедж в Шотландии.

— Почему?

— Потому что нужно будет брать с собой шофера, гувернантку, повара (смеется). Понимаете, мне и моим близким не нравится убирать дерьмо за собой. Мы нанимаем для этого других. И платим им. Это приятно. Технически мы, конечно, могли бы делать это сами. Но мы не хотим. Нам нравится жить так, как мы живем. И так будет до тех пор, пока я и Аида можем зарабатывать столько, сколько такой образ жизни требует.

— А ваши дети?

— Дети? Они не знали другой жизни. Для них все это — нормальная жизнь. Порой я им завидую. И одновременно испытываю чувство гордости. Неужели я должен терзаться тем, что смог обеспечить семью? Не думаю. Ради Бога, пусть мои дети считают нормальной жизнью, когда нас всех приглашают в Виндзорский замок. Тедди в сентябре исполнилось семь лет. Она читает только о принцессах, мультики — только о принцессах, фильмы тоже. Черт, подумал я, почему моя дочь не может познакомиться с настоящей принцессой?

— И она, насколько я знаю, не просто познакомилась, а несла фату принцессы Евгении на ее свадьбе!

— Да, так и было. Свадьба состоялась 12 октября прошлого года. Тедди была в восторге. С ней разговаривала сама королева! Мог ли я в семь лет мечтать о том, что со мной заговорит Елизавета II?! Просто сядет напротив меня и заговорит. А для моей дочери это — нормальная жизнь.

«Мы с Аидой прибегли к услугам суррогатной матери в этот раз»

— Вы знакомы с Ее Величеством?

— Мы все знакомы с королевой. И с другими членами королевской семьи. Я, моя жена, дети. Но дружим с Евгенией и ее мужем Джеком. Они замечательная пара. Часто приглашают нас в гости. С ними приятно общаться. Я люблю людей, которые могут меня рассмешить. Юджи и Джек делают это легко и непринужденно. У них потрясающее чувство юмора… Простите, звонит жена. Да, любимая, что случилось? Что?! Коко научилась ходить!!! Господи, моя малышка! Что? Тедди хочет мне что-то сказать? Конечно, я слушаю. Привет! Коко сделала несколько шагов? И ты это видела? Здорово! Мама снимает на смартфон, как Коко ходит? И сейчас пришлет мне? Спасибо! Да, Тедди, я скоро вернусь домой. Да, мы завтра идем в гости к принцессе. Целую тебя! Вы слышали?! Наша Коко пошла! Господи, это такое чудо!

— Сколько лет вашей младшей?

— Чуть больше года, четырнадцать месяцев, если точнее. Мы с Аидой прибегли к услугам суррогатной матери в этот раз. Очень хотели третьего ребенка, но как ни старались, ничего не получалось. Проблемы были у обоих. Выяснилось, что у жены что-то не так с гормонами. И ей пришлось принимать всякие препараты. А там побочные эффекты, крайне неприятные. Я не мог смотреть без слез на Аиду. У меня тоже, как выяснилось, сперма уже практически мертвая. Хорошо, что меня врачи предупреждали о последствиях моего прежнего образа жизни, и я заморозил немного. Вот она и пригодилась.

Мы нашли замечательную женщину, которая помогла нам произвести на свет дочку, нашу Коко. Суррогатная мать и ее близкие стали для нас частью нашей семьи. Мы общаемся с ними. Не вижу в этом ничего плохого или противоестественного, как считают некоторые. Коко — наша с Аидой дочь в биологическом смысле. И во всех остальных смыслах тоже! И что плохого в том, что моя жена в этот раз не мучилась во время беременности, не испытывала постродовую депрессию, не страдала от боли во всем теле, ухаживая за младенцем, когда сама нуждалась бы в уходе, будь все так, как было с двумя старшими детьми?

— Не думали о том, чтобы завести еще одного ребенка?

— Вы словно подслушивали! Буквально два дня назад Аида сказала, что хотела бы четвертого. Но окончательно мы еще не решили. Если и соберемся, то снова обратимся к суррогатной матери.

«Если меня зацепили, срываюсь»

— Робби, сразу чувствуется, что вы любите жену.

— Иначе и быть не может! Я же понимаю, как мне повезло с Аидой. Думаю, не открою большую тайну, если скажу, что у меня было много разных знакомств. Вы понимаете, о чем я. Меня даже записали в геи. Мои адвокаты добились публичных извинений. Но только увидев Аиду, я понял, что это моя женщина. Та самая — одна на всю жизнь. Я сам себе не верю, что с момента нашей первой встречи храню ей верность. Но это так. И она об этом знает. Вариантов хоть отбавляй. А мне уже не интересно. Зачем? У меня есть Аида.

«Сам себе не верю, что с момента нашей первой встречи храню верность своей жене Аиде. Но это так», — откровенно признается певец

— Вам не мешает то, что ваша жена американка, а вы британец? Все-таки разное воспитание, разный менталитет…

— Совершенно не мешает. У Аиды прекрасное чувство юмора. Наше, британское. Ее шуточки, я вам скажу, те еще! Это черный юмор. Она кого хочешь отбреет, заткнет за пояс. И в выражениях не стесняется. Хотя последние лет пять мы себя сдерживаем. Все-таки дети растут. А они все слышат. Со мной произошел однажды случай, который заставил нас с женой следить за тем, что мы говорим. Тедди было тогда три года. И я пошел с ней гулять в сквер рядом с нашим лондонским домом. Понимаете, мы специально искали дом в тихом районе. И этот сквер частный. То есть мы арендуем его с соседями, платим городу, чтобы на эту территорию не заходили посторонние.

Так вот, мы пришли с дочкой, а там гуляют другие дети со своими нянями. И эти няни тут же кинулись фотографировать Тедди. Мне пришлось вежливо попросить их удалить эти снимки. Мы с Аидой вообще стараемся не снимать наших детей. А когда она выставляет семейные фото в соцсетях, то снимаем так, чтобы не были видны лица. Пусть это покажется снобизмом или глупым суеверием, нам плевать. И вот я попросил этих нянь удалить снимки. Они отказались. Я был чертовски зол. Но драться же с ними не станешь! Отошел в сторону, Тедди рядом. И я сквозь зубы процедил: «Трахнутые идиотки!» Мы погуляли, собираемся уходить из сквера домой, и тут Тедди поворачивается к этим самым няням и звонким голосом вежливо прощается: «До свидания, трахнутые идиотки!» Мы с женой весь день потом хохотали, но урок для себя извлекли.

— Аида ведь актриса?

— Да, она много и успешно снималась в США. Играла в разных сериалах. Мы там и познакомились. Свадьба была у нас скромная, но веселая.

Я же говорю, с юмором у Аиды все в порядке. Дружками на церемонии у нее были наши… собаки! А здесь, в Британии, она стала ведущей ряда популярных шоу. Кстати, мы вдвоем были судьями в одном из сезонов «Х-фактора».

— И вас за это еще критиковали.

— Не понимаю почему. Честное слово. Один из бывших судей «Х-фактора» Луи Уолш заявил в интервью: «О каком „Х-факторе“ может идти речь? Нельзя брать с собой жену на работу!» Мы после этого выложили в Instagram короткое видео. Я говорю Аиде, что отправляюсь на работу, а она умоляет меня взять ее с собой. А в конце добавили фото Уолша.

— Как вы относитесь к соцсетям?

— О, это большая проблема для меня. Я уже говорил, что являюсь «голиком» во всех отношениях. Такая у меня натура. Взять хотя бы гольф. Я начинал играть в него еще подростком. Просто сходил с ума! Потом как отрезало. За один день. Потерял всякий интерес. На 12 лет. Теперь снова увлекся. Могу по три часа стоять на поле и раздумывать, какой клюшкой нанести следующий удар. Порой спрашиваю себя, интересно, играют ли в гольф в раю? Если нет, то я туда не хочу. Мчусь на поле, чтобы пройти 18 лунок. Говорят, те игроки, которые сами носят за собой сумку с клюшками, за такой проход теряют пару килограммов лишнего веса как минимум. Не знаю, не пробовал сам носить (смеется). Но вернемся к вашему вопросу. Соцсети. Меня пугает агрессия, которая в них таится. Пользователи готовы выплеснуть на тебя всю свою злость, ненависть, желчь просто так. А если дал какой-то повод, это конец!

— Не отвечайте.

— А я не могу. Если меня зацепили, срываюсь. Буду часами строчить ответные посты. И это превращается в бумеранг. Он летает по кругу и бьет тебя с каждым новым витком еще больнее. Агрессия присутствует во всех соцсетях. Уверяю вас. Я перепробовал все. Дошло до того, что велел своему пресс-секретарю изменить мой пароль в Twitter и никогда мне его не говорить, чтобы я не смог зайти в аккаунт. Но не так давно в моем штате появился новенький. Он об этом ничего не знал. И вот я лечу на Мальорку в своем самолете и чего-то заскучал. Взял и сбросил сдуру в офис просьбу напомнить мне пароль. И этот новенький мне скинул! На меня выплеснулись все твиты, которые там скопились. Этой волной злости чуть не снесло! Я бросился отвечать. Только потом сообразил, что меня снова засасывает. Собрал волю в кулак, вышел из Twitter и позвонил пресс-секретарю.

— И что вы ему сказали?

— Целый спектакль устроил. Не стал подставлять того парня, который просто выполнил мою просьбу, а заявил, что случайно обнаружил мой пароль. «Снова измени его. И сделай все, чтобы я никогда не узнал новый!» — выпалил я. «Господи! Что ты наделал?» — спросил секретарь. «Просто сделай то, что я велел. Мне не хватило всего одного твита, чтобы полностью разрушить свою карьеру и оставить тебя без работы!» — ответил я.

«Бросив курить, успокаивал себя тем, что раскрашивал детские картинки»

— Робби, вы обращались к психотерапевту?

— Да, но он мне не понравился. Посоветовал отрастить шкуру потолще.

— Вы считаете, что психотерапия бесполезна?

— Я этого не говорил. Просто мне не повезло со специалистом. Но я уверен, что подобный предмет просто необходимо ввести в школах. В современной жизни подростку куда важнее разбираться в собственных мыслях, желаниях, мотивациях, поступках, чем, например, в географии.

— И что же вас все-таки изменило? Или кто?

— Я уже говорил, моя жена. И мои дети. Аида для меня как проводник, чирлидер. Она научила меня просить прощения. До встречи с ней я никогда этого не делал. И я ей за эту науку бесконечно благодарен. А детей обожаю.

— Ваши с Аидой взгляды на воспитание совпадают?

— Вот тут у нас есть разногласия, признаю. Она за детей, как мне кажется, слишком беспокоится. Я говорю ей: «Пусть дети прыгнут со стены и набьют себе синяки. Они почувствуют боль и больше никогда этого не сделают». Аида говорит в ответ: «Давай снесем стену, и им неоткуда будет прыгать». Жена хочет, чтобы наши дети ходили в школу. А я не вижу в этом необходимости. Дело в том, что я все время нахожусь в разъездах. И моя семья следует повсюду за мной. Иначе я не вынесу. Мне нужно видеть их, обнимать каждый божий день. При таком распорядке детям придется все время менять школы, а это ни к чему хорошему не приводит. Но с этим вопросом мы еще окончательно не решили.

— Чем вы занимаетесь с детьми? Играете в игры?

— Нет, меня не назовешь Лего-папой. Мне такое занятие не нравится. Зато обожаю раскраски. Я недавно бросил курить. И первые три недели на стену лез. Успокаивал себя тем, что раскрашивал детские картинки. Тедди и Чарли мне помогали. Было весело. Только Аида не знает, куда девать теперь все наши художества. А еще люблю читать детям книги. «Тигр, который пришел выпить чаю» Джудит Керр прочитал, наверное, уже тысячу раз. Дети любят слушать, когда им читают книги, которые они уже знают. Я учил Тедди и Чарли говорить. Придумал такую игру. Произносил предложение без одного или двух последних слов. А они должны были правильно закончить мою фразу.

— Робби, вы счастливы?

— Раньше я говорил, что отлично понимаю, насколько мне повезло в жизни. Мальчишка из Сток-он-Трента стал знаменитым и богатым. Если бы не везение, я сейчас был бы полицейским, как мой отец когда-то. Или торговал бы наркотиками. Да, мне очень повезло. Но теперь я еще с уверенностью говорю, что счастлив. Мне 45 лет, у меня трое замечательных детей, красивая жена и отличная работа. Мне наконец нравится моя жизнь!

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jacqui Swift/The Sun/The Interview People)



