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Шоу-бизнес

Канал «Украина» подарит украинцам грандиозное новогоднее шоу «Привіт, 20-ті!»

9:59 31 декабря 2019 97
Ведущие новогоднего шоу
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

31 декабря в 20:00 канал «Украина» приглашает всех зрителей встретить Новый 2020 год в компании любимых артистов и ведущих. Больше 40 неповторимых номеров, экстремальные декорации, любимые хиты и сказочное настроение праздника — вместе с масштабным новогодним шоу «Привіт, 20-ті!» украинцы проживут самые теплые и яркие моменты встречи нового десятилетия.

30 любимых украинских артистов подарят зрителям свои главные хиты в новогодний вечер. В грандиозном шоу канала «Украина» примут участие Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Верка Сердючка, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, MELOVIN, Michelle Andrade, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Павел Зибров, Злата Огневич, TARABAROVA, Pianoboy, Артем Пивоваров, Alina Pash, группы «Время и Стекло», MOZGI, DZIDZIO, «The Hardkiss», «НеАнгелы», KAZKA, «Антитіла», KADNAY и многие другие.

Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов, который для каждого артиста приготовил яркие и запоминающиеся постановки. Например, MELOVIN будет гореть в огненном кольце на высоте нескольких метров, Оля Полякова прилетит на огромной звезде, а Michelle Andrade будет парить на парашюте. Олег Винник станет настоящим Купидоном, а любимец публики Дзидзьо превратится в Санта-Клауса и выступит в компании сказочных эльфов и оленей.

Украшение новогоднего шоу — неожиданные дуэты. Злата Огневич и Артем Пивоваров станут влюбленной парой и споют новогодний хит All I Want for Christmas is You вместе с госпел-хором, состоящим из афроамериканцев. Alina Pash и Pianoboy удивят яркой постановкой на свою композицию «Перша леді», а популярный ансамбль «Лисапетный батальон» исполнит хит 2019 года — песню «Охрана, отмєна» — вместе с Jerry Heil.

Декорации для съемок новогоднего проекта канала «Украина» строили 7 дней, а в общей сложности подготовка заняла 3 месяца. Поразит масштабное шоу и количеством оригинальных костюмов — специально было пошито 572 наряда! 450 человек трудились над созданием зимней сказки, а съемки проекта заняли 3 дня. Производством программы занимается компания Star Media.

Не пропустите грандиозное новогоднее шоу «Привіт, 20-ті!» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!

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