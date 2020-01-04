Откровения Анджелины Джоли и признания Тилля Линдеманна: лучшие интервью знаменитостей в «ФАКТАХ»

Интервью со звездой

В конце марта 2018 года мы создали новую рубрику «Только в «ФАКТАХ», в которой каждую неделю публикуем эксклюзивные интервью с зарубежными знаменитостями. Почти за два года в ней вышло уже 85 откровенных, порой шокирующих бесед, эксклюзивное право на которые в Украине принадлежат «ФАКТАМ». Эти интервью стали неотъемлемой частью нашего издания. Многие из них собрали уже десятки тысяч просмотров. Сегодня мы решили подвести итог нашей работы за 2019 год и напомнить читателям наиболее яркие фрагменты этих публикаций. Прежде всего, посмотрите на разнообразие собеседников «ФАКТОВ» — дизайнер Миучча Прада, звезды Голливуда самого высокого калибра — Джордж Клуни, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас. Тут и Наоми Кэмпбэлл, и Кендалл Дженнер, и даже Барбара Стрейзанд. Настоящим шедевром ушедшего года стала кинокартина «Божественная рапсодия», главный герой которой — Рами Малек, рассказал нам, каково ему было в роли Фредди Меркьюри. Не остались без внимания и откровения звезд сериала «Игра престолов» Эмилии Кларк и Софи Тернер, а интервью с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном и вовсе наделало немало шуму. Этот список далеко не полный, но он впечатляет. И все эти знаменитости не уходили от ответов даже на самые острые для них вопросы.

Тилль Линдеманн

— Когда увлеклись рок-музыкой?

— В 15 лет. Пластинки западных рок-групп достать было очень тяжело. Легально они в ГДР не выпускались. А с рук стоили очень дорого. Помню, свою первую месячную зарплату — 580 марок — я полностью отдал за пластинку Deep Purple. Концерт назывался Stormbringer. И это была моя первая пластинка. Еще хотел купить Dark Side Of The Moon. Но Pink Floyd стоил дороже. Как новый цветной телевизор…

В ГДР все было непросто. Чтобы выступать перед публикой, нужно было получить официальное разрешение властей. А они проверяли содержание каждой песни. Тексты необходимо было заверять заранее в письменном виде. Потом тебя приглашали на заседание комиссии. И ты пел перед дюжиной функционеров. Это очень похоже на заседание в суде. Петь прямо о том, что нам хотелось, никто бы не разрешил. Поэтому приходилось сочинять тексты, полные эвфемизмов. И мы пели о подрастающих в гнезде птенцах, которые мечтают спуститься к цветам, пока еще тепло. Так мы выражали наше желание пересечь границу, перелезть через Берлинскую стену. Да, это было так поэтично. А когда пели про секс, то использовали выражения наподобие «Я сорвал сегодня розу». Как еще в коммунистические времена юноша мог заявить публично, что ему хочется трахаться?!

Знаете, я считаю себя едва ли ни единственным настоящим рокером сегодня. Все еще стараюсь нести высоко знамя рок-н-ролла. Для меня старый девиз: секс, наркотики и рок-н-ролл — не пустой звук. Люблю устраивать вечеринки, на которые мы приглашаем девушек, ставим классную музыку или зовем хорошего диджея, который умеет поднять девчонок на танец… А дальше будь что будет. Мне нравится непредсказуемость во всем…

Дэйзи Ридли

— Вы удалились из Instagram, насколько мне известно. Можете рассказать подробнее, почему это произошло?

— Скажу честно, что для меня уход из соцсети не стал трагедией. Я не вижу в этом драматизма, о котором все вокруг говорят. Не вижу конфликта. Кто-то написал обо мне не очень приятную вещь. Я прочитала и сказала себе: «Я не хочу больше быть здесь». И удалила аккаунт. Ничего не потеряла, уверена в этом. Не испытываю никакого дискомфорта.

— Но люди это заметили…

— Люди? Кто заметил? Тот, кто больше не может увидеть в Instagram, что я ела на завтрак? А это кого-то по-настоящему волнует? Или это некая модная зависимость?

— И все же можете сказать, что произошло?

— Я написала в соцсети, что у меня эндометриоз и синдром поликистозных яичников. Это очень неприятные женские заболевания. Их обнаружили, когда мне было 15 лет. Из-за них у меня было акне. Кожа выглядела ужасно. Для девочки это болезненная ситуация. Страдала моя самооценка. Короче, я все это написала в Instagram. Многие сочувствовали. Но сделала я это ради других девчонок, которые испытывают подобные проблемы и считают, что жизнь кончена. Я хотела им доказать, что такая же девушка, как они, стала актрисой и снялась в «Звездных войнах»! Поэтому нельзя сдаваться, опускать руки. Никогда нельзя. Летом 2016 года я разместила в Instagram пост против насилия, продажи огнестрельного оружия. И тут на меня набросились хейтеры. Мне припомнили мои прыщи и болезни. Вот тогда я и удалила аккаунт…

Брэд Питт

— Вы помните свой первый день или месяц в Лос-Анджелесе?

— Я родился в Оклахоме. Потом мы перебрались в Миссури. Так что я отлично помню свой первый день в Калифорнии. Я приехал покорять Голливуд! И первым делом отправился в «Макдоналдс», где устроился на работу. Нужны были деньги. Мне пообещали платить 25 долларов в неделю, и я с радостью подписал нужные бумаги. А следующие три дня потратил на визиты в агентства в поисках основной работы. Со мной согласились сотрудничать три из них. Я колесил по Лос-Анджелесу на своем убитом Datsun…

— Как считаете, вам повезло, что вы начали свою карьеру в 90-х, а не в 60-х?

— Вы серьезно? Для меня 60-е — это удивительное время. Сколько прекрасных фильмов было снято тогда. Они стали классикой. Я готов пересматривать их снова и снова. Кстати, так и делаю. Взять хотя бы «Бонни и Клайд» с Уорреном Битти. Или «Беспечный ездок» Денниса Хоппера. Что там еще? «Выпускник» с Дастином Хоффманом. Замечательный фильм, который оказал огромное влияние на весь кинематограф. Да что там кинематограф! На все наше общество.

А потом пришли 70-е. И это тоже было чудесное время. Начали снимать Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола. Разве только они?! Какие фильмы появились! «Собачий полдень» с Аль Пачино, «Французский связной» с Джином Хэкменом. Господи, я только называю эти картины, а у меня уже мурашки бегут. Я тут недавно общался с группой молодых людей, и, как оказалось, никто из этих 20-летних никогда не смотрел «Крестный отец», «Полет над гнездом кукушки», «Собачий полдень»! Едва не поколотил их. Это было другое время и совсем другое кино. Жаль, что с нами нет Тарантино сейчас. Он бы вам рассказал после такого вопроса. Либо встал и ушел, хлопнув дверью, либо вы бы никогда не расшифровали ваше интервью до конца. Квентин — ходячая энциклопедия кино. Он помнит все имена, названия, даты. Да что там! Он помнит в деталях каждую сцену из любого фильма…

Читайте в «ФАКТАХ»: Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт

Анджелина Джоли

—Вы не жалеете о прошлом? Нет желания изменить что-то в нем?

— Я не отношусь к тем людям, которые хотели бы изменить прошлое и сетуют о допущенных ошибках. Любой человек является результатом правильных и ошибочных решений, принятых им прежде. Я не исключение. Ошибок было много. Но они сформировали меня такой, какая я есть. И я готова повторить каждую из них. Даже свои татуировки (смеется). Так что никаких сожалений. К тому же это очень важно для детей. Родители всегда служат для них примером. Нытье — плохой пример. Признание себя неудачником — еще хуже.

— Строго воспитываете ваших детей?

— Боюсь, это еще одна из моих ошибок, потому что позволяю им слишком много вольностей. Но, с другой стороны, давая им свободу, я всякий раз напоминаю, что каждую возможность нужно использовать максимально. Свобода дается человеку прежде всего для того, чтобы помогать другим. Мы все лишь маленькие частички в огромном мире. И только взаимопомощь позволяет нам выжить… Так, хватит, обычно в такие моменты дети меня останавливают и говорят: «Мам! Спустись на землю. Ты же не на съемочной площадке!»…

Леонардо Ди Каприо

— Что такое мужество для вас?

— Говорить правду. Неважно кому и неважно, к каким последствиям это может привести. Даже если эта правда сделает тебя непопулярным, приведет к краху карьеры. Да, именно так. Мужество — это говорить правду!

— Лично для вас это легко?

— Далеко не всегда. Но это необходимо, разве нет? Слава Богу, есть пресса. Конечно, есть и фейковые новости, как говорит наш президент. Даже двойные фейковые новости. И это еще больше усиливает значение правды в наше время. Иногда мне кажется, что пора запатентовать само понятие «новость». Четко определить, какой она должна быть…

Том Холланд

— Вы часто пользуетесь Instagram?

— Ежедневно, постоянно. Не знаю, как еще сказать. Почти живу там.

— Это стало для вас потребностью?

— Скорее — профессиональной необходимостью. Когда вы приходите пробоваться на роль, первое, что у вас сегодня спрашивают — сколько у вас подписчиков!

— Серьезно?

— Абсолютно. Сейчас киностудии уделяют большое внимание так называемой саморекламе. То есть, актер должен находиться в соцсетях. Лучше всего, в Instagram или Twitter. И одно мое короткое видео, размещенное там, где я говорю, что мне понравился фильм, оказывается куда более эффективным способом продвижения картины, чем десятки тысяч биллбордов.

— Слушайте, каково это — иметь больше подписчиков в соцсети, чем все население Нидерландов?

— Немного напряжно.

— Из-за негативных комментариев?

— Нет, они меня как раз не пугают. Я давно научился не реагировать на буллинг. Знаете, я не самый высокий парень в мире. В школе мне серьезно доставалось.

— Вас били?

— Я не в этом смысле. Надо мной издевались. И сегодня меня не так легко обидеть. Но комментарии в Instagram не всегда повышают мне настроение. Знаете, в чем главная проблема этой соцсети? Все, у кого есть аккаунты в Instagram, стремятся показать красивую жизнь. Она далека от реальной жизни. Но ваши подписчики этого не замечают. Люди придумали себе еще одну массовую иллюзию…

Хоакин Феникс

— Роль Джокера потребовала от вас серьезных психологических и физических усилий…

— О да! Тяжелее всего было похудеть. Пришлось в очень сжатые сроки сбросить большой вес. Именно с этого я и начал подготовку к съемкам. Как выяснилось, такое резкое похудение влияет на психику (смеется). Просто сходишь с ума, скажу я вам.

— И сколько вы сбросили?

— За месяц 24 килограмма! Порой не мог читать сценарий — буквы плыли перед глазами. А во время наших долгих разговоров с Тоддом (режиссер «Джокера» Тодд Филлипс. — Ред.) я или засыпал, или был готов наброситься на него. Мы жутко спорили…

— Как быстро вы выходили из образа?

— А я из него не выходил! Не умею делать это по щелчку. Оставался Артуром или Джокером, когда возвращался домой. Старался как можно меньше общаться с другими людьми, которые не были связаны со съемками. Мне хотелось постоянно обсуждать с кем-то то, что мы делаем. Одного Тодда было недостаточно. Джокер стал на семь недель моим миром…

Дэн Билзерян

— Вы сказали, что девушки, которые все время позируют с вами — ваши подружки. То есть это девушки, с которыми вы что-то там крутили-мутили, и они друг друга знают, общаются, ездят с вами повсюду… Я правильно понял?

— Совершенно верно. Обычно я встречаюсь одновременно с четырьмя или пятью девушками. И сплю с ними. Нет, это не групповуха. Но каждая из них знает, что она у меня — не единственная.

— Их это устраивает? Неужели между ними нет конкуренции?

— Некоторое соревнование, безусловно, есть. По-другому в жизни не бывает. Но это не проблема. Главное то, что я честен с ними со всеми. Никаких тайн. Никаких надежд. Никаких лживых обещаний. Ничего подобного.

— И давно вы выбрали такой способ общения с противоположным полом?

— Боюсь, я немного сексоголик. Без этого не могу. Мне нравится заниматься сексом все время с разными женщинами. Только так секс каждый раз будет другим. Каждый раз — новый опыт. И это удивляет. Все женщины в постели разные. Одни любят, когда мужчина доминирует. Другие сами проявляют агрессивность. Одни страстны и дики как кошки. Другим нравится нежность и мягкость. Кто-то любит слышать во время секса слова о любви. А кого-то заводит самая грязная брань…

Дэниел Крэйг

— Что было самое интересное в работе над вашим пятым фильмом о Бонде?

— Самое интересное? Вчера, например, я 12 часов кряду просидел по самое горло в холодной воде. Как вам такое? Достаточно интересно? Я не жалуюсь. Мы пытаемся снять лучший, мать его, фильм о Джеймсе Бонде. И делаем все возможное. Совсем с катушек слетели. А иначе нельзя. Если хочешь долететь до звезд, нужно подняться хотя бы над верхушками деревьев.

— Дэниел, вас называют ворчуном, брюзгой, ненавистником журналистов.

— Понятия не имею, почему у меня сложилась такая репутация. Может, вы подскажете? Назовите хотя бы парочку причин.

— Не проблема. За 15 лет, что играете Бонда, вы столько раз показывали репортерам и фотографам средний палец, что все уже сбились со счета.

— Возможно. Но вы сами виноваты. Зачем так доставать человека?! Конечно, теперь я могу сколько угодно гоняться за своим хвостом, пытаясь доказать, какой я хороший. Что бы я ни делал, все будут говорить: «Что он вытворяет? Вы видели?» Если честно, даже пробовать не буду. Бесполезно. И почему меня все это должно волновать?!

— Волновать что?

— Что думают обо мне другие. Знаете, мне 51 год, и я вырос и сформировался как личность совершенно в другую эпоху. В юности мы со сверстниками слушали панк-рок, а теперь вы хотите, чтобы мы тряслись над количеством лайков, которые нам поставят в соцсетях? Выкусите! Ни за что и никогда! Во всем виноваты соцсети. Они изменили мир, изменили отношение людей к жизни. Одобрение! Вот чего жаждут теперь практически все. И жаждут этого ежечасно, ежеминутно. Ой, поставьте мне лайк, пожалуйста! Ой, ну еще один, я вас умоляю…

Робби Уильямс

— Вижу, у вас тапочки от Gucci…

— Да, шерстяные. Очень удобные. Это один из символов приближающегося праздника, атрибут семейной жизни.

— Как родилась идея записать рождественский альбом? Вы любите этот праздник?

— О да! Любовь к Рождеству привила мне мама. Каждый год она придумывала какие-то штуки, чтобы у нас, детей, остались хорошие воспоминания о Рождестве. Приходилось ей нелегко. Родители развелись, когда мне было три года. Моим воспитанием занимались преимущественно мама и бабушка. Отец, хоть и жил по соседству, был все время занят. Тогда я на него жутко обижался. Но теперь мы поддерживаем хорошие отношения. Со временем я понял, что именно папа Пит привил мне любовь к музыке. Он на ней помешан. Ради музыки бросил службу в полиции и стал кем-то вроде диджея в нашем городе. Я родом из Сток-он-Трента. Достопримечательностей там особых нет. Гончарные фабрики, пожалуй, и все…

— Каким вы запомнили ваше Рождество в детстве?

— Запах раскаленных радиаторов. Немного дурманящий. На улице было холодно, а дома мама топила так, что хоть голым ходи. Конечно, Рождественская елка, украшенная тем, что мама сделала сама. И подарки под ней. И я, тайком прокравшийся к этим сверткам и коробкам, с острой бритвой в руке. Я аккуратно надрезал оберточную бумагу, чтобы хоть краем глаза увидеть, какие подарки нам приготовили…

Через неделю в рубрике «Только в «ФАКТАХ» читайте эксклюзивное интервью с Робертом де Ниро!

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