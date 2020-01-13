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"Холостяк Moon Edition": японский миллиардер объявил о поиске невесты для полета на Луну
Красота участниц украинского шоу «Холостяк» не дает, очевидно, покоя многим одиноким мужчинам в мире, одним из которых оказался и японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава.
В отличие от конкурса на СТБ японец предлагает девушке не только выйти за него замуж, но и вместе полететь на Луну.
Такое предложение Маэдзава сделал в своем Twitter.
Он назвал проект «сватовством для серьезных отношений один на один» и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос, пишет МК.
«Поехать в это особенное место с особенным человеком. Через этот проект сватовства один на один Маэдзава хочет найти спутницу жизни. Объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией», — говорится на сайте конкурса.
[WANTED!!!]— Yusaku Maezawa (MZ)(@yousuck2020) 12 января 2020 г.
Why not be the «first woman' to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv
Bloomberg сравнил телешоу Маэдзава с известным американским шоу «Холостяк», назвав идею миллиардера Moon Edition («Лунная версия»).
Согласно объявлению, соискательницы на полет на Луну должны быть не замужем, старше 20 лет, быть позитивно настроенными и веселыми. Кроме того, они должны быть готовы всерьез приступить к подготовке полета. Они должны хотеть наслаждаться жизнью, уметь высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире. Конкурс продлится до 17 января.
В 2018 году Маэдзава заявил, что может взять с собой в полет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ — японскую модель и актрису. Но в начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой. Главной причиной стало то, что 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а хотела больше работать как актриса.
Сорокачетырехлетний миллиардер пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию на Луну их пути разошлись.
Маэдзава широко известен в Японии не только как успешный предприниматель — его состояние оценивается в три миллиарда долларов — и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Все последние романы Маэдзавы не длились дольше двух лет. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин. В том же интервью японскому телевидению он признался, что не женится не потому, что не хочет, а потому что «не видит в этом смысла».
Ранее сообщалось, что Маэдзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более пяти миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. В свою очередь, Илон Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.
На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года Маэдзава сообщил, что возьмет с собой шесть-восемь представителей различных видов искусств: кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие метаморфозы происходят с людьми, состоящими в браке через несколько лет после начала совместной жизни: в далеком Таиланде муж сбежал от жены с выигрышным лотерейным билетом.
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