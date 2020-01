"Холостяк Moon Edition": японский миллиардер объявил о поиске невесты для полета на Луну

Красота участниц украинского шоу «Холостяк» не дает, очевидно, покоя многим одиноким мужчинам в мире, одним из которых оказался и японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава.

В отличие от конкурса на СТБ японец предлагает девушке не только выйти за него замуж, но и вместе полететь на Луну.

Такое предложение Маэдзава сделал в своем Twitter.

Он назвал проект «сватовством для серьезных отношений один на один» и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос, пишет МК.

«Поехать в это особенное место с особенным человеком. Через этот проект сватовства один на один Маэдзава хочет найти спутницу жизни. Объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией», — говорится на сайте конкурса.

[WANTED!!!]

Why not be the «first woman' to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv