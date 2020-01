Центр Нью-Йорка ушел под воду: что произошло (видео)

В Нью-Йорке днем 13 января центральные улицы города оказались в воде. Были затоплены окрестности Линкольн-центра в Верхнем Вест-Сайде. Из-за водной преграды было усложнено движение транспорта.

Here's another look at the massive water main break on the Upper West Side. Service is suspended for 1, 2 and 3 trains between Times Square and 96th Street in both directions. pic.twitter.com/fykim1euji