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Центр Нью-Йорка ушел под воду: что произошло (видео)

19:18 13 января 2020 681
нью-йорк
Инф. «ФАКТОВ»

В Нью-Йорке днем 13 января центральные улицы города оказались в воде. Были затоплены окрестности Линкольн-центра в Верхнем Вест-Сайде. Из-за водной преграды было усложнено движение транспорта.

Кроме того, из-за аварии было отключено электричество и пришлось остановить работу метро в районе Манхэттена и Бродвея.

В отличие от похожего катаклизма в Дубаи, в Нью-Йорке причина потопа оказалась полностью техногенной: прорвало городской водопровод. Первые сигналы о ЧП начали поступать спасателям рано утром. Найти причину удалось лишь несколько часов спустя.

Со станций метро откачивается вода, оценивается масштаб повреждений.

метро

Жителей домов в районе места аварии предупредили, что вода в ближайшее время будет поступать с посторонними примесями. Как ожидается, полный ремонт водопровода займет несколько ближайших дней.

Напомним, в декабре-январе от наводнений и оползней пострадали страны Юго-Восточной Азии. Есть сообщения о погибших и беженцах.

Фото NYCTSubway/Twitter, скриншт видео nbcnewyork.com

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