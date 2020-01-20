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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2008
Скульптор: José Luis Santes
Размер: 38×9 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В этот день ровно 115 лет назад, 26 января 1905 года, в мире произошло событие, подобного которому в истории человечества ещё не было. На руднике ''Премьер'' в Южной Африке был найден самый крупный из до сих пор известных ювелирам и учёным алмаз весом 3106 карат (621,2 грамма). И следует заметить, что случилось это при весьма необычных обстоятельствах.
Совершая вечерний обход, управляющий рудником Фредерик Уэлс заметил вдруг яркий блеск и мерцающее сверкание, исходившие из довольно высокой точки на стене карьера. Уэлсу с помощником пришлось потрудиться для того, чтобы взобраться по стене на высоту 9 метров. Но их усилия оказались не напрасными. С первого же взгляда Уэлсу стало понятно, что перед ним находится алмаз, равного которому не приходилось видеть ещё никому из людей.
Как впоследствии выяснилось, кристалл размером 10×6,5×5 см являлся обломком более крупного минерала. Находка получила название ''Куллинан'' в честь первооткрывателя и владельца рудника ''Премьер'' сэра Томаса Куллинана. Камень поражал всех не только своим размером, но и удивительной чистотой, полным отсутствием минеральных включений, пузырей и трещин.
В 1907 году законодательная ассамблея Трансваальской республики приняла решение выкупить уникальный камень и принести его в дар королю Англии Эдуарду VII в знак примирения после Англо-бурской войны. Алмаз был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен английскому королю ко дню его рождения 9 ноября 1907 года.
Современные эксперты считают, что покупателям редчайший камень достался практически даром. Даже по ценам того времени стоимость его составляла не менее 8 миллионов фунтов стерлингов. А сейчас стоимость ''Куллинана'' приравнивается к стоимости 94 тонн золота!
В 1908 году ''Куллинан'' решено было разбить на части и огранить. Для этого его отправили в Амстердам к знаменитым ювелирам братьям Асскор. Почти 4 года продолжалась огранка камней. В результате из исходного камня было получено 105 бриллиантов общим весом 1063,65 карата (то есть 34,25 процента от массы исходного камня). 9 самых крупных и знаменитых бриллиантов с тех пор составляют гордость английской короны. Кстати, хранится корона в постоянной экспозиции лондонского Тауэра. И там её можно увидеть в любой день, кроме тех дат, когда королеве Елизавете по протоколу следует появляться на публике в этом поистине бесценном произведении ювелирного искусства, украшенном ''Куллинаном''. Нам с детьми не раз доводилось лицезреть в Тауэре эту неописуемую красоту. А в одной из поездок сразу после посещения Тауэра мне посчастливилось найти в Лондоне и этих замечательных фарфоровых слонов, пополнивших нашу семейную коллекцию…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт