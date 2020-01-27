Разработчик сообщил о готовности к запуску единой государственной информсистемы трансплантации

Здоровье и медицина

Запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) необходим для обеспечения прав пациента на своевременную и в порядке прозрачной очередности трансплантацию органов. Об этом заявила глава комитета медицинского права Ассоциации юристов Украины Марина Слободниченко на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Украина».

При этом юрист отметила, что ЕГИСТ готова к запуску и принята на тестирование Министерством здравоохранения в мае 2019 года.

«Для полноценного внедрения системы трансплантации в Украине нужны две составляющие — единый реестр пациентов (лист ожидания) и донорские органы. При этом единый лист ожидания не будет работать, пока не будет внедрена ЕГИСТ, а донорские органы не появятся, пока не будет внедрена диагностика смерти мозга. Но в этом направлении есть положительные сдвиги. ЕГИСТ уже разработана и передана для тестирования в Минздрав, а относительно диагностики анонсируется, что количество таких случаев растет», — сказала Слободниченко.

Она подчеркнула, что внедрение ЕГИСТ позволит точно рассчитать потребность на иммуносупрессию и на трансплантацию в целом.

По мнению Слободниченко, медучреждения с отделениями интенсивной терапии в процессе автономизации должны предусмотреть трудоустройство трансплант-координаторов.

«Если в штате медучреждения с наличием отделения интенсивной терапии не будет трансплант-координатора, у него не будет возможности оперативно вносить информацию в ЕГИСТ о том или ином органе, который появился в результате диагностики смерти мозга», — сказала она.

В свою очередь руководитель проектов ООО «Гринлайт Корпоративные решения» (компания-разработчик ЕГИСТ) Руслан Тимошенко сообщил, что разработанная ЕГИСТ «полностью соответствует требованиям законодательства и технического задания, выдвигаемых для создания этой системы».

При этом он отметил, что систему можно дополнительно настраивать под изменение требований Минздрава.

«В системе есть алгоритмы настройки под требования заказчика, которым выступает Минздрав. Система позволит использовать ее многие годы. Она может динамично меняться и соответствовать требованиям времени»,— сказал Тимошенко.

Помимо этого, Тимошенко сообщил, что Минздрав уже подписал договор о разработке технического задания на создание Комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в ЕГИСТ.

«Минздрав подписал договор о разработке технического задания по созданию КСЗИ. Как только это произойдет, можно будет утверждать, что персональные данные пациентов будут защищены»,— сказал он.

Эксперт напомнил, что ЕГИСТ включает восемь реестров — реестр учреждений здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь с применением трансплантации; реестр трансплант-координаторов; реестр решения лица о даче согласия или несогласия на посмертное донорство или назначения полномочного представителя; реестр согласия лиц на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из их тела; реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов; реестр живых доноров; реестр получателей; реестр лиц с трансплантированным анатомическим материалом. Также разработан модуль поиска пар донор-реципиент и WEB-портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство.



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