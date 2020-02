"Оскар-2020": главные фавориты, прогнозы и сюрпризы (фото, видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар». Она пройдет в Dolby Theatre в Голливуде. Премия Американской киноакадемии (Academy of Motion Picture Arts and Sciences или AMPAS) по праву считается самой престижной наградой в мировом кинематографе. «ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию этого красочного мероприятия.

Показывать церемонию в прямом эфире намерен американский телеканал ABC. Право на показ главного киношоу года в нашей стране приобрел телеканал «Украина». Ведущими будут Анатолий Анатолич, Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Начало трансляции заявлено на 01:30 по киевскому времени 10 февраля.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», номинанты на премию «Оскар» были объявлены 13 января. В этом году Американская киноакадемия раздаст свои награды в 24 категориях. Больше всего номинаций — 11 — заработал фильм Тодда Филлипса «Джокер».

По 10 номинаций собрали три картины: «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса.

По шесть номинаций у четырех фильмов. Это «Маленькие женщины», «Паразиты», «Брачная история» и «Кролик Джоджо».

Четыре номинации в копилке драмы «Аутсайдеры» (оригинальное название «Форд против Феррари»). По три номинации получили «Два Папы», «Секс-бомба» и «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение». Наконец, по две номинации собрали пять картин: «Джуди», «История игрушек 4», «Боль и слава», «Гарриет» и «Медовая земля».

Подавляющее большинство фильмов, претендующих на премию «Оскар», уже были или идут в настоящее время в украинском прокате. Исключение составляют «Ирландец» и «Два Папы», снятые стриминговой компанией Netflix. Эти картины в Украине официально доступны только подписчикам Netflix.

Как всегда, крупнейшие букмекерские конторы охотно принимают ставки на победителей. Можно ставить на то, кто станет лауреатом в отдельно взятой номинации или, например, сколько «Оскаров» получит в итоге тот или иной фильм. Для тех, кто хочет рискнуть, даем ряд подсказок.

Опытные киноманы, делая ставки перед церемонией вручения премии Американской киноакадемии, обычно анализируют списки лауреатов других кинонаград, предшествовавших «Оскару». «ФАКТЫ» подробно рассказывали почти о каждой из этих премий. Если такой метод действительно надежен, то мы готовы уже сейчас попробовать угадать будущих обладателей «Оскара 2020» хотя бы в основных номинациях. Лучшим фильмом академики вероятнее всего назовут военную драму «1917», хотя неплохие шансы есть и у южнокорейской картины «Паразиты». Она наверняка будет признана лучшим иностранным фильмом

Лучшим режиссером станет Сэм Мендес или Квентин Тарантино. У Тарантино больше шансов все же получить «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Хоакин Феникс увезет заветную золотую статуэтку как лучший актер. Он собрал уже все основные кинонаграды за главную роль в фильме «Джокер». Остался только «Оскар». Такой же расклад сил и в остальных актерских номинациях. Лучшей актрисой станет Рене Зеллвегер, сыгравшая в биографической драме «Джуди». Лучшим актером второго плана назовут Брэда Питта («Однажды в… Голливуде»). Лучшей актрисой второго плана объявят Лору Дерн («Брачная история»).

Тяжелее всего определить победителя в номинации «Лучший полнометражный мультфильм». Тут есть высокие шансы у трех лент — «История игрушек 4», «Как приручить дракона 3», «Клаус».

Подчеркнем еще раз — все это только прогнозы, основанные на анализе того, кто получил другие кинопремии по итогам 2019 года. Вечером 3 февраля в Twitter на страничке The Academy появился твит, который сразу же был удален. Назывался он «Мои предсказания по «Оскару». В нем указывалось, что лучшим фильмом объявят «Паразитов», Сэм Мендес станет лучшим режиссером, получат «Оскар» Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лора Дерн.

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что в сеть случайно попали результаты голосования членов академии (их на сегодняшний день 6 000). Однако это не соответствует действительности. Процесс голосования киноакадемиков достаточно сложный и долгий. Начался он сразу после объявления номинантов, а завершился 4 февраля. Итоги голосования хранятся в строжайшем секрете. Конверты, в которых указаны победители в каждой из 24 номинаций, доставляют в Dolby Theatre перед началом церемонии в закрытом кодовым замком металлическом кейсе. Его охраняют надежнее, чем Форт Нокс, где хранится золотой запас США.

Конфузы все же случаются. В феврале 2017 года в прямом эфире церемонии вручения премии Американской киноакадемии ветераны Голливуда Уоррен Битти и Фэй Данауэй объявили, что «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получает мюзикл «Ла-Ла Ленд». На сцену уже вышла съемочная группа этой замечательной картины, когда вмешался ведущий церемонии Джимми Киммел. Оказалось, что Битти дали не тот конверт! Лучшим фильмом в итоге был объявлен «Лунный свет».

Что точно известно об «Оскаре 2020» на данный момент? Как и в прошлом году, церемония пройдет без ведущего. Руководство ABC решило, что так будет лучше для рейтинга шоу. Объявлен список знаменитостей, которые будут представлять номинантов и объявлять победителей. Он довольно длинный, поэтому назовем самые громкие имена: Том Хэнкс, Джейн Фонда, Рами Малек, Спайк Ли, Киану Ривз, Натали Портман, Сальма Хайек, Махершала Али, Пенелопа Крус, Стив Мартин, Бри Ларсон, Галь Гадот, Реджина Кинг.

Отметим, что на протяжении года «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные интервью со многими из них.

Также известно, кто будет петь на церемонии. По традиции. Прозвучат в живом исполнении песни, номинированные на премию «Оскар». Синтия Эриво исполнит композицию Stand Up из фильма «Гарриет». Элтон Джон споет (I'm Gonna) Love Me Again из «Рокетмена». Идина Мензел и Аврора Акснес дуэтом исполнят Into the Unknown из мультфильма «Ледяное сердце 2» (в российском прокате «Холодное сердце 2»).

Рэнди Ньюмен споет написанную им композицию I Can't Let You Throw Yourself Away из «Истории игрушек 4″. Наконец, Крисси Метц исполнит песню I'm Standing with You из фильма «Прорыв».

Но это не все. Зрителей ждет сюрприз в лице Билли Айлиш, ради которой Американская киноакадемия сделала исключение. 18-летняя певица 26 января получила пять премий «Грэмми», причем четыре из них в главных номинациях! Ее специально пригласили на «Оскар 2020» спеть один из ее хитов.

Такого в истории киноакадемии еще не было.

