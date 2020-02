Комедии и мелодрамы: лучшие фильмы на День всех влюбленных (видео)

Шоу-бизнес

Приближается День Святого Валентина. «ФАКТЫ» уже рассказывали о том, какие фильмы, идущие сейчас в украинском прокате, помогут создать романтическую атмосферу в этот праздник всех влюбленных. Тем парам, которые любят смотреть кино, используя стриминговые технологии, компания Netflix подготовила в этом году к 14 февраля чудесную подборку из 10 новых и уже известных картин.

Первое место в этом списке занимает мелодрама «Всем парням: P. S. Я все еще люблю вас». Это сиквел мегапопулярной картины «Всем парням, которых я любила раньше», которая появилась на Netflix в августе 2018 года и теперь занимает второе место в нашем рейтинге. Фильм так понравился зрителям, что на сайте отзывов Rotten Tomatoes он получил рейтинг одобрения 97%! Это очень высокий показатель. Первая часть является экранизацией одноименного романа Дженни Хан, вышедшего в 2014 году. Спустя год была издана вторая книга писательницы — «P.S. Я все еще люблю вас». Она и легла в основу новой мелодрамы.

Первый фильм сняла режиссер Сьюзан Джонсон. Сиквел сделал Майкл Фимогнари. А вот полюбившиеся зрителям актеры остались те же — Лана Кондор, Ной Сентинео, Джон Корбет. Это история девушки, которая пишет письма парням, которые ей нравятся, но никогда не отправляет свои послания. Однажды об этом узнает ее приятель… Для тех, кому понравятся первые две части, сообщаем радостную новость — Netflix в скором времени готовит выход заключительного фильма этой романтической трилогии.

Третье место занимает романтическая комедия «Ты — мое сомнение». Фильм появился на Netflix в прошлом году. Главные роли исполнили Эли Вонг и Рэндалл Парк, а также Киану Ривз. Сняла картину Нахнатчка Кхан. Это история двух друзей детства. Мальчик и девочка росли вместе, доверяли друг другу свои самые сокровенные тайны и делились мечтами. Но потом они выросли, их пути разошлись Жизнь сводит их снова вместе накануне свадьбы девушки… Оригинальное название фильма Always Be My Maybe. Для тех, кто попытается искать его в интернете не на Netflix, предупреждаем — не перепутайте его с филиппинской комедией 2016 года с таким же англоязычным названием.

Четвертым в списке Netflix значится романтическая комедия «Подстава» 2018 года. Ее сняла режиссер Клер Скэнлон. Это ее первый художественный фильм. Главные роли исполнили Зои Дойч («Почему он?»), Глен Пауэлл («Скрытые фигуры»), Люси Лью («Ангелы Чарли»). Молодой человек и девушка работают личными ассистентами у очень строгих боссов. Молодые люди случайно знакомятся, покупая обеды для своих начальников. Чтобы продолжить знакомство, им обоим нужно немного больше свободного времени. И хитрецы решают свести своих боссов, чтобы те увлеклись друг другом… На Rotten Tomatoes у «Подставы» рейтинг одобрения составляет 89%.

Рождественские фильмы тоже воспевают любовь и рассказывают о чуде, которое способно помочь решить проблемы на личном фронте. Неудивительно, что в рейтинг фильмов к Дню святого Валентина часто попадают картины про Рождество. Пятое место в списке Netflix занимает романтическая комедия «Пусть идет снег». Согласитесь, очень актуальное название для нынешней зимы! Фильм вышел в 2019 году. Снял его британский режиссер Люк Снеллин. Это история о том, как в далеком Иллинойсе застрял в снегу пассажирский поезд. И эта неприятность помогла познакомиться и полюбить другу друга популярному певцу и студентке. Попутно с этой сюжетной линией развиваются еще две, и они тоже о любви. Главные роли исполнили Изабела Мерсед и Мэттью Ношка. На сайте Rotten Tomatoes отмечается, что в фильме много клише, но они, на удивление, не раздражают. Рейтинг одобрения составляет в результате 81%.

Места с пятого по десятое в списке Netflix занимают фильмы «Невероятная Джессика Джеймс», «Будка поцелуев», «Алекс Стрэнджлав», «Идеальное свидание», «Кто-то замечательный».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, какие красивые открытки и поздравления к Дню святого Валентина пользуются в этом году популярностью у пользователей сети.

