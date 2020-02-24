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В Украине ужесточат контроль над бизнесом: что важно знать

Уже очень скоро вступит в силу новый порядок финансового мониторинга счетов украинцев. С 28 апреля заработают нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В предыдущей статье «ФАКТЫ» рассказали, каким образом новый закон коснется банковских операций граждан. Однако гораздо существеннее новшества отразятся на работе украинского бизнеса.

«Финансовый мониторинг негативно повлияет на бизнес»

Новым законом существенно расширен перечень так называемых субъектов финансового мониторинга, то есть людей и организаций, которые обязаны следить за финансовыми операциями и в случае подозрительных транзакций — сообщать об этом в фискальные и силовые органы. В частности, в этот перечень попали бухгалтеры.

«Действительно, согласно статье 6 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) определены бухгалтеры и субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, но, кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов, управляющий партнер юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий. — Как известно, перечень обязанностей такого субъекта был значительно расширен. Впрочем, стоит отметить, что на бухгалтеров, которые являются специально определенными субъектами, не распространяются некоторые обязанности.

Финансовый мониторинг позволяет СПФМ проверить законность операций, с которыми они работают и за которые несут ответственность. Каждый профессионал прежде всего заинтересован в том, чтобы качественно и без нарушений предоставлять услуги своим клиентам. Относительно бухгалтеров и субъектов, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия осуществляются Госфинмониторингом. Поэтому такие лица должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать контролирующему органу о подозрительных операциях.

Напомню, что, в соответствии с положениями закона, финансовые операции являются подозрительными, если соответствуют хотя бы одному из следующих признаков:

* проведены необычным способом;

* являются сложными финансовыми операциями;

* являются значительными;

* не имеют очевидной законной или экономической цели.

Выполнять предписания закона или нет — это личный выбор каждого. Однако обращаю ваше внимание, что процедура наложения штрафов и их размеры также изменились предписаниям нового закона", — отметил Валентин Гвоздий.

А санкции за нарушение закона существенно ужесточились.

«Новым законом устанавливаются более жесткие санкции к СПФМ за неподачу, несвоевременную подачу или нарушение порядка подачи Госфинмонторингу информации по подозрительным операциям — сообщила „ФАКТАМ“ директор юридической компании HLP Group Вита Шкарапута. — Теперь штраф составляет до 20 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть до 340 тысяч гривен. Ранее он составлял до 34 тысяч гривен».

Сейчас украинские предприниматели обеспокоены вопросом: как новый закон повлияет на их работу? И особенно — какие произойдут изменения в деятельности малого и среднего бизнеса?

«Новый закон в большей степени ориентирован на крупный бизнес, так как пороговая сумма, при которой субъект первичного финмониторинга обязан проводить проверку клиента, повышается со 150 тысяч гривен до 400 тысяч гривен, — считает Вита Шкарапута. — Это позволит анализировать более детально значительные финансовые операции, которые подпадают под действие закона. Повышение внимания к большому бизнесу проявляется и во введении таких понятий, как «траст», и отнесение к «пороговым операциям» операций политически значимых лиц. Таким образом, основная цель закона — вывести из тени крупные активы и капитал, который выводится из страны.

Что касается малого и среднего бизнеса, то определенные трудности закон принесет бухгалтерам, налоговым консультантам, аудиторам, адвокатам, которые действуют индивидуально. Такие субъекты сейчас находятся на «низком старте», поскольку ожидают дополнительного регулирования. Но уже сейчас очевидно, что они будут обязаны стать на учет в Госфинмониторинге и пересмотреть свои внутренние правила. Им придется адаптировать договоры о предоставлении услуг, с одной стороны, в соответствии с законом, а с другой — с учетом интересов клиента", — считает Шкарапута.

Однако некоторые эксперты предупреждают о гораздо более серьезных проблемах для бизнеса.

«Финансовый мониторинг в предложенном варианте негативно повлияет на бизнес, — рассказал „ФАКТАМ“ независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Еще 10 лет назад под отмыванием денег понимали вполне конкретные вещи. Это легализация средств, полученных от торговли наркотиками, людьми, нелегального рынка оружия, или деньги, которые были направлены на финансирование терроризма. То есть для обвинения в подобных грехах требовалась доказательная база. Теперь финансовый мониторинг превращается в систему тотального контроля над бизнесом и людьми. Введен он был США и другими западными странами, а затем, по их требованию, финмониторинг стали вводить и другие государства».

«Закон, принятый в Украине, приводит нормы финансового мониторинга к европейским стандартам»

А как же финансовый мониторинг бизнеса и граждан происходит в развитых странах?

«Прежде всего необходимо отметить, что закон, принятый в Украине, разрабатывался с целью усовершенствовать процедуры финансового мониторинга и привести их в соответствие со стандартами, применяемыми сегодня мировыми и европейскими нормами, а именно: нормами четвертой директивы ЕС 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и пятой директивы ЕС 2016/0208/COD «О борьбе с отмыванием средств», — рассказал Валентин Гвоздий. — Все страны ЕС должны неукоснительно соблюдать эти директивы, которые, в частности, вводят следующие стандарты для осуществления финансового мониторинга:

* предоставлен доступ широкой общественности к информации о бенефициарных владельцах компаний, базирующихся в ЕС;

* действуют строгие усиленные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из третьих стран с высоким уровнем риска;

* отсутствует анонимность банковских и сберегательных счетов, а также сейфов и созданы механизмы централизованного доступа к информации о владельцах банковских счетов и сейфов на всей территории ЕС;

* расширенна сфера применения платформ виртуальных валют и поставщиков кошельков, услуг, связанных с налогами, и трейдеров искусства;

* обязательное обращение к реестру бенефициарных собственников при проведении комплексной юридической проверки;

* государства-члены обязаны создавать список национальных учреждений и функций, которые квалифицируются как политически значимые;

* снижены пороги для идентификации покупателей предоплаченных карт и использования электронных денег;

* имеется централизованный доступ для государственных органов к информации о владельцах недвижимости.

Если говорить о санкциях, которые применяются в странах ЕС, то, например, за нарушение таких требований финмониторинга, как тщательная проверка клиента, отчетность о подозрительных операциях, ведение соответствующего документооборота, а также за нарушение внутреннего контроля проведенных операций могут применяться следующие административные санкции:

* публичное заявление, которое определяет физическое или юридическое лицо-нарушителя и характер нарушения;

* аннулирование лицензии на осуществление определенной деятельности;

* требование прекратить определенную деятельность;

* максимальные административные денежные санкции минимум вдвое превышают выгоду, полученную в результате нарушения, если эта выгода может быть определена или по крайней мере составляет 1 миллион евро;

* если соответствующий субъект хозяйствования является кредитной организацией или финансовым учреждением, штраф составляет не менее 5 миллионов евро либо 10% от общего годового оборота в соответствии с последними счетами для юрлица и 5 миллионов евро для физического лица", — уточнил Валентин Гвоздий.

А теперь давайте посмотрим, какие санкции предусмотрены в Украине.

Согласно закону, к субъекту первичного финансового мониторинга могут быть применены следующие штрафы:

* за нарушение требований относительно осуществления надлежащей проверки, требований относительно выявления принадлежности клиентов и других лиц к политически значимым лицам, членам их семей, лиц, связанных с ними, в случаях, предусмотренных законодательством, — до 12 тыс. НМДГ (204 тыс. грн);

* за нарушение требований относительно отказа от установления деловых отношений, проведения финансовой операции — до 20 тыс. НМДГ (340 тыс. грн);

* за нарушение требований относительно осуществления денежных переводов — в размере до 10 тыс. НМДГ (170 тыс. грн);

* за нарушение порядка замораживания или размораживания активов, которые связаны с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и их финансированием, и остановки финансовых операций — до 100 тыс. НМДГ (1 млн 700 тыс грн);

* за нарушение порядка создания и хранения документов, в том числе электронных — до 12 тыс. НМДГ (204 тыс. грн);

* за неподачу, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления специально уполномоченному органу недостоверной информации — в размере до 20 тыс. НМДГ (340 тыс. грн);

* за препятствование субъекту государственного финансового мониторинга в осуществлении им контроля в сфере предотвращения и противодействия, в том числе за недопуск к проведению проверки — до 20 тыс. НМДГ (340 тыс. грн);

* за невыполнение условий соглашения об урегулировании последствий нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия — в размере, который не превышает сумму денежного обязательства по такому соглашению;

* за невыполнение требований об устранении выявленных нарушений и/или о принятии мер для устранения причин, которые способствовали их совершению, а также неприменение мероприятий по устранению выявленных в результате проверки недостатков относительно организации и проведения первичного финансового мониторинга — до 100 тыс. НМДГ (1 млн 700 тыс. грн);

* за невыявление, несвоевременное выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, и нарушение порядка их регистрации — в размере до 20 тыс. НМДГ (340 тыс. грн);

* за нарушение ограничений относительно обмена информацией — до 12 тыс. НМДГ (204 тыс. грн);

* за необеспечение защиты работников, которые сообщили руководителю или ответственному работнику субъекта первичного финансового мониторинга или субъекта государственного финансового мониторинга о нарушении требований законодательства, — до 12 тыс. НМДГ (204 тыс. грн);

* за необеспечение надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, отсутствие надлежащей системы управления рисками, повторное невыполнение требований субъектов государственного финансового мониторинга об устранении выявленных нарушений или принятии мер для устранения причин, которые способствовали их совершению, — в размере 10% общего годового оборота, но не больше 7950 тыс. НМДГ (135 млн 150 тыс. грн);

* за нарушение других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия — до 3 тыс. НМДГ (51 тыс. грн).

Стоит напомнить, что недавно Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Отныне получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу, могут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро. Ранее такими полномочиями обладали СБУ, Налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет Украины.

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