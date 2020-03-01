2 марта 2020

Книгами этого писателя, родившегося 2 марта 1859 года в Переяславле Полтавской области, я в юности зачитывался, як у нас кажуть, до нестями. «'Тевье-молочник'', «'Записки коммивояжера'' и особенно «'Блуждающие звезды'' подолгу не давали мне покоя, заставляя то переживать нелегкие испытания, выпадавшие на судьбы героев этих произведений, то вместе с ними мечтать о том, что рано или поздно все беды останутся позади и наступит время сплошного наслаждения жизнью, то, плача по ночам над очередной бедой, описанной автором (так, словно он стоял за моей спиной, подсматривая, как это происходило у меня самого), а то не удерживаясь от громкого смеха, вызванного искрометным юмором любимого персонажа. Смехом, как правило, пробивавшимся сквозь слезы…

Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о нашем славном земляке Соломоне Рабиновиче, прославившимся на весь мир произведениями под псевдонимом, в котором была заложена трогательная суть всего его творчества, — Шолом-Алейхем («'мир вам''). Кстати, впервые этот псевдоним 15-летний Соломон использовал при написании своей версии «'Робинзона Круза'' Даниэля Дефо. И написал он эту повесть на идише, в то время более понятном для бедных еврейских читателей языке. А затем перевел свое же произведение на русский язык. Но это уже случилось гораздо позже. После того, как молодой учитель Рабинович в селе Софиевка давал частные уроки Голде (Ольге) Лоевой, дочери богатого еврейского предпринимателя. И после того, как застигнутые за едой из одной тарелки (что считалось большим грехом, ведь подобное позволялось делать только семейной паре!) двое влюбленных на долгих 6 лет были разлучены отцом Ольги. И даже после того, как, несмотря на решительное сопротивление отца, Ольга все-таки настояла на замужестве с Соломоном и родила ему одного за другим аж шестерых детей.

После смерти тестя, оставившего большое наследство, талантливый и уже достаточно хорошо известный не только в России, но и в Европе писатель неожиданно увлекся биржевым маклерством. Как оказалось, на свою голову. Почему на свою? Да потому что все это закончилось так же печально, как и быстро закончились деньги, оставленные Ольге покойным отцом. И только благодаря доброте Ольгиной матери многодетная семья Шолом-Алейхема, в то время проживавшая то в Белой Церкви, то в Киеве (на улице Мариинско-Благовещенской, сейчас — Саксаганского) была спасена. Правда, после еврейских погромов, прокатившихся по царской России в 1905 году, писатель с супругой и детьми был вынужден выехать сначала в Швейцарию, затем в Германию, а затем и вовсе в далекую Америку, где, как выяснилось, у него было огромное количество поклонников. Там он получал истинное наслаждение, продолжая традицию, начатую еще во время жизни в Киеве, проводить для них творческие вечера, на которых сам подолгу читал свои произведения… Когда после тяжелой болезни великий писатель покинул этот мир, проводить его в последний путь на Старое кладбище в Куинсе вышли около ста тысяч человек.

«'Нет на свете раны, которая бы не залечивалась, и нет горя, которое не было бы забыто'', — говорил герой его повести «'Тевье-молочник''. «'Самая страшная боль — та, которую не выскажешь…'' - вторил ему персонаж другого произведения Шолом-Алейхема «'Записки коммивояжера''. «'Знаете что, давайте поговорим о более веселых вещах, — шутил все тот же Тевье-молочник. — Что там слышно о холере в Одессе?..''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.