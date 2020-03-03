В марте возможен дефицит дизтоплива на украинских заправках: к чему готовиться водителям

Деньги

С приходом весны на украинских заправках наблюдается снижение стоимости горючего. Причем если в феврале дешевел в основном сжиженный газ, то теперь начали опускаться цены и на другие виды топлива. Хотя лидером по темпам снижения цены все же остается автогаз, литр которого в рознице зачастую стоит уже дешевле 11 гривен. Только 2 марта розничные сети снизили стоимость литра сжиженного газа в пределах 5−20 копеек. По стоянию на 3 марта средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 26,47 грн, дизельного топлива — 25,88 грн, а сжиженного газа, — 11,01 грн. Однако эксперты предупреждают, что радоваться пока рано, особенно водителям, чьи автомобили оборудованы дизельным двигателем, так как именно это топливо может вскоре подорожать.

Как сообщает «Консалтинговая группа А-95», средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 19 гривен за литр. Причиной стал обвал из-за вспышки коронавируса мировых цен на нефть и, соответственно, снижение котировок топлива. За последнюю неделю стоимость тонны дизтоплива, поставляемого из стран Средиземноморья, опустилась почти на 70 долларов. Цены на дизтопливо в портах уже стали ниже, чем на железнодорожных базах в Коростене и Новограде-Волынском. Так, в порту «Южный» это горючее предлагают по 18,30 грн за литр, а в Николаевском порту — даже по 17,90 грн за литр. Минимальная же цена белорусского дизтоплива с нефтебаз в Коростене 2 марта составляла 18,45 грн за литр, в Новограде-Волынском автопартии российского дизтоплива предлагали по 18,55 грн за литр.

Однако эксперты предупреждают, что в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива, что может привести к его подорожанию.

«Довольно неоднозначная ситуация сложилась в Украине с дизельным топливом, — рассказал „ФАКТАМ“ директор „Консалтинговой группы А-95“ Сергей Куюн. — С одной стороны, мы сейчас видим, что есть потенциал для снижения стоимости литра приблизительно на гривню. Но с другой стороны, есть проблемы с поставками этого топлива. Уже два месяца подряд продолжается конфликт белорусов с россиянами относительно поставок нефти в Беларусь. Соответственно, поставки белорусских нефтепродуктов на наш рынок сильно упали. Пока что, благодаря накопленным ранее запасам, дефицит дизтоплива нам не грозит. Но если этот конфликт будет продолжаться, а белорусские заводы не увеличат производство и поставки дизтоплива в Украину, то может быть нехватка горючего на наших АЗС. А значит, розничная стоимость дизтоплива будет не снижаться, а, наоборот, повышаться».

По данным эксперта, с начала года импорт дизтоплива в Украину сократился на 15%: с 1 января по 23 февраля суммарно поступило 579 тыс. тонн, что ровно на 100 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Основная причина — снижение на 40% поставок дизтоплива белорусскими НПЗ, которые испытывают недостаток нефти из-за проблем с поставками сырья из России. Частично сгладить ситуацию позволил рост импорта литовского и российского топлива. Но хватит ли Украине дизельного топлива в марте и не ждет ли нас дефицит?



Попробуем разобраться, сколько топлива потребуется Украине в этом месяце и сможет ли рынок обеспечить такие поставки.

«В последние четыре года спрос на дизтопливо в марте увеличивается в среднем на 90−100 тысяч тонн по сравнению с объемами в феврале, — констатирует Сергей Куюн. — Исключением стал только 2018 год, когда баланс из-за высоких запасов вырос на 50 тысяч тонн. Но в нынешнем году теплая погода позволит в марте задействовать большее число техники, которая в прошлые периоды выезжала только в апреле. Это позволяет прогнозировать увеличение предстоящего мартовского баланса минимум на 5%, или на 30 тысяч тонн. Следовательно, прогнозная потребность рынка на март 2020 года составит до 600 тысяч тонн. Это примерно на 130 тысяч тонн больше, чем, по оперативным данным, поставлено на рынок в феврале.

Основные вопросы по мартовскому балансу связаны с двумя крупнейшими источниками поставок — Беларусью и Россией. Хотя в нынешней ситуации важнее поставки из Беларуси. Пока определенности с российской нефтью нет, а это значит, что в марте полной загрузки белорусских НПЗ снова не будет. Опрос трейдеров показывает, что наиболее реалистичным сценарием на март остается сохранение отгрузок из Беларуси на уровне до 90 тысяч тонн, что немногим выше, чем в январе-феврале.

Проблемы у белорусов привели к оживлению поставок дизтоплива на основном альтернативном направлении — российском. По нашим подсчетам, суммарный объем импорта из России в марте не превысит 200 тысяч тонн.

Таким образом, Россия, Беларусь и украинские НПЗ обеспечат около 355 тысяч тонн дизтоплива, но для покрытия баланса необходимо еще 245 тысяч. Где взять остальные объемы? Вероятно, из Литвы поступит 55 тысяч тонн. В портах в течение марта ожидается приход нескольких танкеров общим объемом 120 тысяч тонн. В итоге под вопросом остается 70 тысяч тонн или более 10% от прогнозного баланса поставок дизтоплива на март. Как закрыть эту дыру или какие есть резервы? Сейчас трейдеры ищут возможности предотвратить дефицит. Но в любом случае ситуация выглядит крайне неоднозначной, и в марте рынок дизтоплива может оказаться на грани дефицита. Однако крупные сети не заинтересованы в повышении розничных цен и возможно удержат их за счет собственной маржи", — подытожил Куюн.

Стоит отметить, что распространение вируса COVID-19 нарушило экономическую деятельность в Китае и создало чрезвычайную ситуацию во всем мире. В частности, потребление нефти рухнуло на четверть, что привело к стремительному падению мировых цен на нефть.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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