В США едва не погиб звезда Голливуда Джаред Лето: что произошло

Американский актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб, когда пытался подняться на скалу каньона Ред Рок. Фотографиями и видео об опасном восхождении Лето поделился с подписчиками в Twitter.

48-летний актер пошел в горы вместе с опытным скалолазом и спасся в том числе и благодаря приятелю-профи.

«Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю», — рассказал Лето.

«Это был странный миг — меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело», — признался актер.



