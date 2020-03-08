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В США едва не погиб звезда Голливуда Джаред Лето: что произошло
Американский актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб, когда пытался подняться на скалу каньона Ред Рок. Фотографиями и видео об опасном восхождении Лето поделился с подписчиками в Twitter.
48-летний актер пошел в горы вместе с опытным скалолазом и спасся в том числе и благодаря приятелю-профи.
«Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю», — рассказал Лето.
«Это был странный миг — меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело», — признался актер.
It was a strange moment — less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night… pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE— JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020
Напомним, Джаред Лето, приезжая в Киев, поражал поклонников раскованностью и непосредственностью. В прошлый приезд артист устроил импровизированный концерт на стеклянном мосту, одолжив гитару у уличных музыкантов. Годом ранее Лето гулял по городу и делал селфи в автобусе.
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