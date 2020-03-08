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В США едва не погиб звезда Голливуда Джаред Лето: что произошло

11:40 8 марта 2020 47
джаред лето
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Американский актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб, когда пытался подняться на скалу каньона Ред Рок. Фотографиями и видео об опасном восхождении Лето поделился с подписчиками в Twitter.

лето

48-летний актер пошел в горы вместе с опытным скалолазом и спасся в том числе и благодаря приятелю-профи.

«Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю», — рассказал Лето.

трос

«Это был странный миг — меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело», — признался актер.

Напомним, Джаред Лето, приезжая в Киев, поражал поклонников раскованностью и непосредственностью. В прошлый приезд артист устроил импровизированный концерт на стеклянном мосту, одолжив гитару у уличных музыкантов. Годом ранее Лето гулял по городу и делал селфи в автобусе.

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