Компания EA Games влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма (фото)

Издатель электронных игр, компания Electronic Arts может лишиться части подписчиков, проживающих в Украине из-за небрежности разработчиков, которые легко «отдали» украинский Крым стране-агрессору и влились таким образом в ряды изданий, чьи действия вызывают возмущение у украинцев.

Оплошность EA заметил пользователь Oleksandr Klymenko, указавший на нее на своей странице в Facebook.

«Ну вот. EA — Electronic Arts пошли по пути Рашки. Нарисовали карту Украины без Крыма. Можно больше их игры не покупать никогда», — пишет он.

Конечно, карта Украины без Крыма в компьютерной игре — совсем не то, что в The New York Times или в The Economist, и посольство страны вмешиваться в ситуацию не стане.

Но выход в такой ситуации, конечно, тоже есть, поддержали Александра пользователи: не покупать продукцию и не использовать сервисы данной компании, а также ей подобных за двойственную политику.

А еще лучшим выходом, решили геймеры, станет указание в комментах под трейлером компании на ее ошибки, помогая другим игрокам разобраться в ситуации «чей Крым».

Что и сделал один из игроков.





Возможно, к нему в будущем присоединятся и другие украинцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Крым «пропал» с карты Украины, размещенной на винных бутылках. В ситуацию вмешалось посольство в Португальской Республике.

