Звезда культового сериала "Лютер" заразился коронавирусом (видео)

Шоу-бизнес

В понедельник, 16 марта, известный британский актер Идрис Эльба ошеломил своих поклонников сообщением о том, что у него выявили коронавирус. Звезда культовых сериалов «Прослушка» и «Лютер» разместил на своей страничке в Twitter видео. Он обратился ко всем с призывом вместе противостоять пандемии COVID-19.

«Этим утром узнал результат моего теста на COVID-19. Он положительный. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я решил самоизолироваться, чтобы дальше не распространять этот вирус. Люди, оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду сообщать вам о том, как себя чувствую. Без паники», — сказал 47-летний Эльба.

«Это изводит. Мы живем сейчас в мире, разделенном надвое. И мы все это чувствуем. Согласен, это дерьмово. Но это время для проявления солидарности. Пришло время подумать друг о друге», — добавил актер.

Идрис сообщил, что решил сдать тест, после того как узнал, что общался неделю назад с человеком, у которого потом обнаружили коронавирус. Он не назвал имя инфицированного. Однако, как сообщает американская газета The New York Daily News, известно, что на прошлой неделе актер принимал участие в мероприятии WE Day, проходившем в Лондоне. Там присутствовала также супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо. Когда она вернулась домой и сдала тест, результат оказался положительным. Джастин Трюдо тоже сдал тест. У него вирус не обнаружили, но глава канадского правительства принял решение о самоизоляции.

Идрис Эльба женат. Его супруга Сабрина пока тест не сдавала, но теперь наверняка это сделает.

Эльба на сегодняшний день является одним из самых востребованных британских актеров. В его активе роли в популярных фильмах «Рок-н-рольщик» Гая Ричи, «Прометей» Ридли Скотта, «Тор», «Мстители: Война бесконечности», «Форсаж: Хоббс и Шоу». Уже пару лет активно муссируется версия о том, что Идрис может стать следующим Джеймсом Бондом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коронавирус обнаружили у знаменитого американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Кроме того, позитивный тест на COVID-19 оказался у популярной актрисы Ольги Куриленко.

