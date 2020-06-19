23 июня 2020

Рассказывать кому-то подобные истории — вещь, откровенно говоря, неблагодарная. Взрослые люди, услышав такое, поставят всё под сомнение. Молодые и вовсе откажутся верить. Но пускай даже так. Расскажу. Долго откладывал. А теперь уже откладывать и некуда, и незачем. Самое страшное ведь всё равно случилось…

Но прежде попрошу вас, друзья мои, крепко зажмурить глаза. Всего на одну минуту. Чтобы постараться представить себе состояние человека, переставшего видеть. Я знаю, как это непросто — человеку зрячему ощутить себя хотя бы на короткое время слепым. Мне не раз самому приходилось это делать. И не по собственной воле. За последние 34 года, начиная сразу после первых командировок в Чернобыль и Припять в мае-июне 1986 года, мне пришлось перенести десятки операций на обеих глазах. И, несмотря на то, что порой проходили они невероятно болезненно и страшно, воспоминания о людях, благодаря которым зрение удалось всё-таки сохранить, всегда греют душу телом и искренней благодарностью.

У этой девочки всё, к сожалению, было по-другому. Она уже в раннем детстве столкнулась с глазными проблемами. Мучительные походы по киевским и одесским врачам, к сожалению, ни к чему хорошему не привели. Сначала она потеряла один глазик. «Ничего страшного, — успокаивали девочку и её маму „добрые“ доктора. — Зато у тебя остался ещё один глазик. А вместо потерянного мы тебе сделаем красивый протезик…» Протезик был красивый, но какой-то неправильный. Он вечно то не так поворачивался, а то и вовсе выпадал, пугая других деток, обучавшихся вместе с девочкой в специальной школе для слабовидящих детей.

А потом им с мамой сказали, что и второй глазик спасти уже не удастся… И тогда они бросились искать спасения за рубежом. Чудом попали в Германию, где местные доктора решили побороться за то, чтобы зрение девочке сохранить. И у них очень долго это получалось. Правда, стоило это немалых сил, нервов, терпения и, конечно же, денег. За это время девочка закончила в Берлине школу. Пошла на специальные курсы для слабовидящих массажистов. Начала зарабатывать не ахти какие, но вполне приличные деньги. И всё это время лечилась, лечилась, лечилась… До тех пор, пока теплился хотя бы малюсенький лучик надежды. На днях этот лучик погас.

Теперь она не видит. Ничего. Вообще. Каково это — ничего не видеть человеку, от рождения успевшему познать все радости созерцания прекрасного, яркого, разноцветного, по-разному красивого мира, окружающего нас, трудно представить. Даже людям, которые, зажмурившись, целую минуту (!) просидели в кромешной темноте. Она теперь в этой темноте будет пребывать до конца своей жизни. Она теперь мир будет воспринимать по памяти. Благо, успела многое повидать. Пускай даже и всего одним глазиком.

Знаете, что в этой истории для меня является самым поразительным? То, что она не отчаялась. Не опустила руки, не впала в уныние, не предалась панике. Она продолжает ходить на работу (ездить с пересадками!). Она продолжает копить деньги на то, чтобы с любимым парнем (бывают, оказывается, такие удивительные парни!) купить небольшой домик за городом и чтобы каждое утро, выходя на лужайку перед ним, вдыхать свежесть травы, которую она уже никогда не увидит. Она ещё и маму умудряется успокаивать: дескать, ну, зачем горевать? Руки-ноги ведь есть — значит, всё у нас получится.

Пишу это, а у меня даже руки трясутся, как только представляю это нынешнее её состояние… Но сердце при этом заходится гордостью за эту девочку, которую мне довелось знать с самого её рождения. Это ведь не какая-то там придуманная сказка. Это реальная история маленького человека, поразившего всех, кто её знает, потрясающим примером человеческой стойкости и непокорности жестокой судьбе. А мы только и слышим вокруг постоянно, как нам тяжело живётся…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.