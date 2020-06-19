- 06:48 Миллионер-продюсер, отец ребенка Элизабет Херли, покончил с собой, выбросившись с 27-го этажа
- 06:25 Масштабный оползень у Коблево: море "съело" почти полтора километра круч
- 05:59 Байден согласился на три раунда дебатов с Трампом: названы даты
- 04:55 Остались считанные дни: Ляшко рассказал, могут ли отменить ВНО из-за коронавируса
- 04:25 Польша возобновляет железнодорожное сообщение: названы страны, куда отправились поезда
- 03:30 Украинцев научат распознавать "фейковые" новости: о чем идет речь
- 02:49 Пройдет вместо "Оскара": церемонию вручения "Золотого глобуса-2021" перенесли
- 02:15 Пациенты с черным цветом кожи умирают в 3 раза чаще белых: в Британии выяснили странные свойства COVID-19
- 01:38 В Иране назвали срок передачи Франции "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
- 00:55 Украина поддержала призыв генсека ООН Антониу Гуттериша к глобальному прекращению огня
- 00:27 Внимание на экран: Apple представила новую iOS и заявила от отказе от чипов Intel
- 22.06 23:55 К агрессору ни ногой: Зеленский заявил, что не поехал бы к Путину на парад
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: Ernest Massuet
Размер: 47×32 cm
Лимитированная серия 3000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Рассказывать кому-то подобные истории — вещь, откровенно говоря, неблагодарная. Взрослые люди, услышав такое, поставят всё под сомнение. Молодые и вовсе откажутся верить. Но пускай даже так. Расскажу. Долго откладывал. А теперь уже откладывать и некуда, и незачем. Самое страшное ведь всё равно случилось…
Но прежде попрошу вас, друзья мои, крепко зажмурить глаза. Всего на одну минуту. Чтобы постараться представить себе состояние человека, переставшего видеть. Я знаю, как это непросто — человеку зрячему ощутить себя хотя бы на короткое время слепым. Мне не раз самому приходилось это делать. И не по собственной воле. За последние 34 года, начиная сразу после первых командировок в Чернобыль и Припять в мае-июне 1986 года, мне пришлось перенести десятки операций на обеих глазах. И, несмотря на то, что порой проходили они невероятно болезненно и страшно, воспоминания о людях, благодаря которым зрение удалось всё-таки сохранить, всегда греют душу телом и искренней благодарностью.
У этой девочки всё, к сожалению, было по-другому. Она уже в раннем детстве столкнулась с глазными проблемами. Мучительные походы по киевским и одесским врачам, к сожалению, ни к чему хорошему не привели. Сначала она потеряла один глазик. «Ничего страшного, — успокаивали девочку и её маму „добрые“ доктора. — Зато у тебя остался ещё один глазик. А вместо потерянного мы тебе сделаем красивый протезик…» Протезик был красивый, но какой-то неправильный. Он вечно то не так поворачивался, а то и вовсе выпадал, пугая других деток, обучавшихся вместе с девочкой в специальной школе для слабовидящих детей.
А потом им с мамой сказали, что и второй глазик спасти уже не удастся… И тогда они бросились искать спасения за рубежом. Чудом попали в Германию, где местные доктора решили побороться за то, чтобы зрение девочке сохранить. И у них очень долго это получалось. Правда, стоило это немалых сил, нервов, терпения и, конечно же, денег. За это время девочка закончила в Берлине школу. Пошла на специальные курсы для слабовидящих массажистов. Начала зарабатывать не ахти какие, но вполне приличные деньги. И всё это время лечилась, лечилась, лечилась… До тех пор, пока теплился хотя бы малюсенький лучик надежды. На днях этот лучик погас.
Теперь она не видит. Ничего. Вообще. Каково это — ничего не видеть человеку, от рождения успевшему познать все радости созерцания прекрасного, яркого, разноцветного, по-разному красивого мира, окружающего нас, трудно представить. Даже людям, которые, зажмурившись, целую минуту (!) просидели в кромешной темноте. Она теперь в этой темноте будет пребывать до конца своей жизни. Она теперь мир будет воспринимать по памяти. Благо, успела многое повидать. Пускай даже и всего одним глазиком.
Знаете, что в этой истории для меня является самым поразительным? То, что она не отчаялась. Не опустила руки, не впала в уныние, не предалась панике. Она продолжает ходить на работу (ездить с пересадками!). Она продолжает копить деньги на то, чтобы с любимым парнем (бывают, оказывается, такие удивительные парни!) купить небольшой домик за городом и чтобы каждое утро, выходя на лужайку перед ним, вдыхать свежесть травы, которую она уже никогда не увидит. Она ещё и маму умудряется успокаивать: дескать, ну, зачем горевать? Руки-ноги ведь есть — значит, всё у нас получится.
Пишу это, а у меня даже руки трясутся, как только представляю это нынешнее её состояние… Но сердце при этом заходится гордостью за эту девочку, которую мне довелось знать с самого её рождения. Это ведь не какая-то там придуманная сказка. Это реальная история маленького человека, поразившего всех, кто её знает, потрясающим примером человеческой стойкости и непокорности жестокой судьбе. А мы только и слышим вокруг постоянно, как нам тяжело живётся…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Миллионер-продюсер, отец ребенка Элизабет Херли, покончил с собой, выбросившись с 27-го этажа (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».