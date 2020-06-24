- 10:04 Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев
- 09:59 Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали
- 09:59 Украина отказалась от квот на импорт минеральных удобрений
- 09:36 Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий
- 09:31 Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США
- 09:24 Наводнение в Закарпатье: затопленные населенные пункты сняли с высоты птичьего полета
- 09:07 «Мариуполь» — «Ворскла»: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины
- 09:06 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:59 Предлагают компенсацию за утечку персональных данных: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
- 08:59 940 случаев за сутки: в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд
- 08:55 Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии
- 08:19 «Вонзил ногти мне в колено и угрожал»: Саакашвили рассказал о жестких переговорах с Путиным
Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США (видео)
После того, как пылевая буря пронеслась по Прикарпатью, Карибы накрыло гигантское облако пыли и песка, которое пришло из африканской пустыни Сахара. Оно движется по направлению к США и к концу недели может затронуть американские штаты Техас, Луизиана, Арканзас, Миссисипи, даже Теннесси и Флориду.
Как сообщает издание New York Post, облако такого размера и такой концентрации частиц пыли зарегистрировано впервые за последние 50−60 лет. Качество воздуха в достигнутых им районах резко ухудшилось и представляет серьезную угрозу для здоровья. Местным жителям рекомендуют не выходить из домов. Те, кто рискует выйти, часто надевают сразу две маски — от пыли и от коронавируса.
В аэропорту города Сан-Хуан в столице Пуэрто-Рико видимость составляет восемь километров. А на острове Санта-Крус — всего 3,5 километра.
Облако — результат ежегодного явления под названием Сахарский воздушный слой. Однако в этом году поток является необычайно интенсивным.
8 am: Preliminary measurements from #SaharanDust in #PuertoRico are between 350−380 ug/m3 (PM10) and AQI estimated 173−237: VERY UNHEALTHY. According to Dr. Olga Mayol, @UPR_Oficial this is a historic event in PR, unseen in 50−60 years. Image from #Villalba Osvaldo Burgos. pic.twitter.com/oVAyOOViCa— Ada Monzón (@adamonzon) June 22, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пылевая буря пронеслась в Ровно: сеть взбудоражило видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.