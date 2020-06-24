Мир

Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США (видео)

После того, как пылевая буря пронеслась по Прикарпатью, Карибы накрыло гигантское облако пыли и песка, которое пришло из африканской пустыни Сахара. Оно движется по направлению к США и к концу недели может затронуть американские штаты Техас, Луизиана, Арканзас, Миссисипи, даже Теннесси и Флориду.

Как сообщает издание New York Post, облако такого размера и такой концентрации частиц пыли зарегистрировано впервые за последние 50−60 лет. Качество воздуха в достигнутых им районах резко ухудшилось и представляет серьезную угрозу для здоровья. Местным жителям рекомендуют не выходить из домов. Те, кто рискует выйти, часто надевают сразу две маски — от пыли и от коронавируса.

В аэропорту города Сан-Хуан в столице Пуэрто-Рико видимость составляет восемь километров. А на острове Санта-Крус — всего 3,5 километра.

Облако — результат ежегодного явления под названием Сахарский воздушный слой. Однако в этом году поток является необычайно интенсивным.

8 am: Preliminary measurements from #SaharanDust in #PuertoRico are between 350−380 ug/m3 (PM10) and AQI estimated 173−237: VERY UNHEALTHY. According to Dr. Olga Mayol, @UPR_Oficial this is a historic event in PR, unseen in 50−60 years. Image from #Villalba Osvaldo Burgos. pic.twitter.com/oVAyOOViCa — Ada Monzón (@adamonzon) June 22, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пылевая буря пронеслась в Ровно: сеть взбудоражило видео.





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