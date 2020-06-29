Ученые назвали причину распространенности болезни Альцгеймера среди пожилых женщин

Общество и люди

Если в зрелые годы человек начинает забывать последние события, дорогу домой, не узнает родных, теряет привычные навыки, можно заподозрить болезнь Альцгеймера. И, как это ни прискорбно, большинство пациентов с болезнью Альцгеймера — женщины.

И дело не в том, что женщины живут дольше мужчин, говорится в статье в журнале Neurology, которая написана по результатам исследования, проводившегося учеными из США.

«Примерно две трети носителей болезни Альцгеймера — женщины. Раньше ученые объясняли эту пропорцию тем, что женщины живут дольше мужчин. Результаты нашего исследования указывают, что изменения в работе мозга могут предсказывать гормональные факторы. То есть наступление менопаузы может надежно предсказывать, что в мозгу у женщины могут происходить изменения, связанные с болезнью Альцгеймера», — рассказала Лиза Москони, нейрофизиолог из Корнеллского университета (США), один из авторов исследования пишет ТАСС.

Ученые предполагают, что главным признаком и возможной причиной развития болезни Альцгеймера служит накопление внутри клеток мозга патогенного белка — так называемого бета-амилоида. Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.

По пока неизвестным причинам в организме некоторых людей нарушается переработка старых молекул АРР. В результате в клетках и тканях мозга скапливаются «обрезки» этого белка и из них начинают формироваться токсичные саморазмножающиеся клубки. Они постепенно убивают нейроны, что в конечном итоге приводит к слабоумию и гибели человека.

Изучив состояние здоровья 120 добровольцев обоих полов, которые никогда раньше не жаловались на проблемы с памятью или ухудшение когнитивных способностей, Москони и ее коллеги открыли еще один большой фактор риска, который связан с появлением болезни Альцгеймера у пожилых женщин.

Ученых интересовали ранние признаки развития болезни Альцгеймера, в том числе уменьшение объема белого и серого вещества мозга, скорость накопления бета-амилоида в его нейронах и типичный уровень их активности. Получив эти данные, биологи сопоставили их со всеми известными факторами риска в надежде понять, какие из них наиболее значимы.

Оказалось, что у большинства мужчин, которые участвовали в исследовании, все три показателя были в норме, в отличие от женщин-добровольцев. В среднем у них было на 30% больше амилоидных бляшек, чем у мужчин, а уровень метаболизма их клеток был на 22% ниже. Вдобавок, объем серого и белого вещества у них был на 11% ниже, чем у мужчин того же возраста.

Сравнив результаты анализов женщин, ученые обнаружили, что ускоренное накопление бета-амилоида и быстрое уменьшение объемов мозга было в первую очередь связано с тем, насколько сильно изменился их гормональный фон после наступления менопаузы. Чем сильнее снижалась выработка гормонов, тем более выраженными были изменения в работе мозга женщин, что было совершенно не характерно для мужчин.

Это означает, что представительницы слабого пола наиболее уязвимы к болезни Альцгеймера не в преклонные годы жизни, а в 45−50 лет, когда уровень эстрогена и других половых гормонов снижается до минимума. Эту особенность женщин, как считают Москони и ее коллеги, нужно учитывать при диагностике и лечении таких пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одним фактором, оказывающим влияние на работу мозга пожилых людей, может стать лишний вес — в этом случае вероятность развития старческого слабоумия выше на 30% и более. К такому выводу пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона профессора Эндрю Стептоу.

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