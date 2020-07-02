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- 14:48 Журналист раскрыл, как глава Госгеонедр Опимах лишил государство права на разработку Тынивского месторождения
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Журналист раскрыл, как глава Госгеонедр Опимах лишил государство права на разработку Тынивского месторождения
Из-за деятельности главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Романа Опимаха государство потеряло Тынивское газовое месторождение. Об этом пишет журналист и правозащитник Юрий Шеляженко в блоге на сайте «Цензор.НЕТ».
Автор сообщает, что глава Госгеонедр Опимах 16 марта подписал приказ, которым предоставил спецразрешение частной фирме на добычу газа в Тынивском месторождении сроком на 20 лет. Таким образом у государства забрали одно из самых перспективных украинских природных ресурсов, а государственное ДП «Западукргеология» НАК «Недра Украины» лишилось главной производственной площадки.
«В 2014 году частная компания ООО „Нафтогазрембуд-1“ самовольно, без соответствующего спецразрешения пробурила скважину на Тынивском месторождении и приступила к незаконной добыче газа», — отмечает журналист.
В материале говорится, что в 2016 году компания получила протокол Государственной комиссии по запасам и подала документы на получение специального разрешения без аукциона, пользуясь печально известной лазейкой касательно апробации.
Согласно закону, по словам журналиста, запрещается выдача второго специального разрешения на одно и то же месторождение. После получения от Госгеонедр законного отказа в спецразрешении на Тынивское месторождение, которое уже было выдано государственной компании «Западукргеология», ООО «Нафтогазрембуд-1» в судебном порядке обязала Госгеонедра выдать ей специальное разрешение.
«Нынешний председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах одним росчерком пера на приказе № 94 сделал то, на что, начиная с 2016 года, так и не решился ни один из предыдущих руководителей Госгеонедр. На основании сомнительных судебных решений, не дождавшись решения Верховного Суда, он передал в пользование частной структуре на 20 лет месторождение, которое было разработано за счет государства», — подчеркивается в материале.
Автор обращает внимание на то, что общественность требует отставки Опимаха и расследования его махинаций компетентными органами.
В публикации говорится, что такое решение должны принять премьер-министр Денис Шмыгаль и новый профильный министр Роман Абрамовский.
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