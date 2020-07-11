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День апостолов Петра и Павла: традиции и приметы праздника
Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла. Праздник назван в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру и принявших мученическую смерть за нее. 12 июля заканчивается и Петров пост.
Православная Церковь в день памяти этих святых восхваляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В Петре прославляется образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
В Украине этот праздник всегда почитался особо. Люди готовились к нему заранее: наводили порядки в домах и приусадебных участках, украшали рушниками стены и угол с иконами, делали букеты и венки из разных полевых цветов, с которыми потом шли на службу в церковь. Хозяйки готовили праздничный обед, на котором были лепешки, которые в народе назывались мандариками, в честь путешествий по миру святых апостолов Петра и Павла.
Существовал обычай в этот праздник устраивать гулянки, водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.
В этот день традиционно принято было устраивать праздничные семейные обеды и проводить время, общаясь с близкими на природе.
Одной из главных традиций праздника был обычай «караулить солнце». Это было молодежное развлечение. Жители сел собирались вместе и шли на околицу села, выбирали самое возвышенное место и вглядывались в небеса, чтобы скорее увидеть восход солнца. В ночь перед этим молодежь жгла костры, на которых готовили кашу, танцевали и веселились. Еще одним традиционным гулянием считалась «игра в свадьбу».
Приметы праздника:
Если на Петра кукушка кует, быть беде.
Дождь на Петра — будет гнить картофель, ясно — год будет хорошим. Если на Петров день один дождь — урожай неплохой, два — хороший, а три — богатый.
Жара на Петров день — на Рождество жди мороз.
В народе этот день считался полным расцветом природных сил, экватором лета, когда в силу вступают сорок жарких дней.
О том, как католики отмечают День апостолов Петра и Павла, читайте в материале «ФАКТОВ».79
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