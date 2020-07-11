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На киевских Березняках прорвало трубу: фонтан бьет прямо в окно на шестом этаже многоэтажки (видео)
В Киеве на Березняках 11 июля прорвало трубу и поток воды бьет большим фонтаном. Об этом сообщают очевидцы в Instagram.
«Возле одного из подъездов прорвало трубу и образовался настоящий гейзер. Под раздачу камней и асфальта попал стоящий рядом автомобиль. Напор воды бьёт прямо в окно квартиры 6 этажа, заливает кондиционер», — говорится в сообщении на странице dtpkievua в Instagram.
Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи не являются редкостью в Киеве. Так, несколько недель назад на бульваре Дружбы народов на парковке возле супермаркета забил «гейзер». Поток воды бил прямо из канализационного люка.
А неделю назад подобное «природное явление» зафиксировано уже в Подольском районе столицы. На улице Введенской прорвало трубу и поток воды начал бить примерно на 10 метров.15
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