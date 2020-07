#ЧП в #Киев на #Березняки Возле одного из подъездов прорвало трубу и образовался настоящий гейзер. Под раздачу камней и асфальта попал стоящий рядом автомобиль. Напор воды бьёт прямо в окно квартиры 6 этажа, заливает кондиционер.

