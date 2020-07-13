Битва за АРМА: Вадим Столар и Игорь Коломойский намерены побороться за пост главы

Общество и люди

Крупный бизнес вступил в борьбу за контроль над Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В комиссию по выбору главы АРМА своих людей подали Игорь Коломойский со своим партнером Виталием Хомутынником и нардеп Вадим Столар. Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины предложил второй состав представителей от парламента в конкурсную комиссию по выбору главы АРМА. Новая тройка прошедших собеседования с комитетом выглядит так: Павел Берзин, Людмила Шевчук и Михаил Иваненко. Об этом сообщила ГО «Трансперенси Интернешнл Украина» (Transparency International Ukraine).

По процедуре, за данных кандидатов еще должны проголосовать в сессионном зале парламента во время последней недели работы третьей сессии. Однако уже очевидно, что голосование может провалиться, как это произошло с первой тройкой претендентов, отобранных парламентом еще зимой. Напомним, тогда в конкурсную комиссию хотели попасть адвокат Нелли Штепы, помощник нардепа Романа Иванисова, адвокат Олега Бахматюка и активисты Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Нынешние кандидаты также не являются самостоятельными фигурами, и, по мнению Transparency International Ukraine, большинство из них продемонстрировали удивительно низкий уровень понимания роли и функций АРМА, поэтому возникает вопрос, насколько компетентными могут быть эти кандидаты для избрания главы агентства.

«К примеру, Павла Берзина относят к сфере влияния Игоря Коломойского и Вадима Столара, нардепа от „Оппозиционной платформы — За життя“, которого называют „теневым мэром столицы“. Жена Павла Берзина Светлана давно работает со Столаром. И Столара, и Берзину называют выходцами „команды Черновецкого“. Сам Берзин в 2012 году входил в рабочую группу Андрея Портнова по реформированию законодательства. В данный момент он занимает позицию заведующего кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Его связывают с бизнес-партнером Игоря Коломойского — экс-нардепом Виталием Хомутынником. Сегодня в АРМА его лоббируют депутаты „Оппозиционной платформы — За життя“ и условной „группы Игоря Коломойского“ в Раде», — считают в антикоррупционной организации.

Людмилу Шевчук называют представителем российского бизнеса в Украине, который якобы намерен либо вернуться в Украину, либо вернуть свои активы через АРМА.

«Людмила Шевчук во время интервью сделала ряд сомнительных утверждений, в том числе, что имеющееся законодательство противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод (мировая практика и юридический департамент ТЕ Украина не может с этим согласиться)», — отметили в Transparency International Ukraine.

По информации Transparency International Ukraine, Людмила Шевчук текущее место работы не указала, но к середине 2019-го она занимала должность представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Скорее всего, в конкурсную комиссию АРМА Шевчук делегировали пророссийские политические партии с целью голосования за нужного главу Агентства в будущем, последний в свою очередь должен правильно определить судьбу активов беглых чиновников времен Януковича», — предположили в Transparency International Ukraine.

Третий соискатель на должность главы АРМА, Михаил Иваненко, является адвокатом. В 2019 году он был самовыдвиженцем в народные депутаты по 95-му избирательному округу (Киевская область, г. Ирпень), однако проиграл тогда на выборах Александру Горобцу от «Слуги Народа».

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