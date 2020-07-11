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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2000
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 47×32 cm
Лимитированная серия 500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В мои школьные годы раздобыть хорошую книгу было почти невозможно. В школьных и районных библиотеках существовали длинные очереди, состоявшие из тех, кто записывался на получение заветного произведения, о котором слышал от других и найти которое каким-либо иным образом было практически невозможно. И вот, когда, наконец, долгожданная очередь наступала и ты приносил книгу (выдаваемую всего лишь на несколько дней!) в класс, тогда-то и начиналось настоящее сумасшествие. Ведь за эти несколько дней тебе нужно было прочитать её самому, да ещё и дать почитать самым близким друзьям. Иначе — в случае отказа — обида могла быть долгой и глубокой.
И если кому-то кажется, что выражение «зачитать книгу до дыр» придумал кто-то не очень умный, то вы ошибаетесь. Этими не очень умными тогда были все мы. Потому что за несколько дней кочевания по рукам заветную книгу успевали перечитать много раз. Днём и ночью (с фонариком под одеялом). На уроках физики (пряча под партой) и за обедом, стараясь не залить потрёпанные страницы горячим супом. У нас ведь не было тогда ни компьютеров, ни гаджетов, ни цветных телевизоров. А поход в кино действительно становился настоящим походом, ведь выбираться на новый фильм приходилось, экономя денежку на чём-нибудь другом…
Если бы меня в 15-ти- или даже 20-летнем возрасте спросили, читал ли я книгу Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», я бы вместо ответа начал тут же цитировать героев этой увлекательной детской повести. Потому что, несмотря на сотни прочитанных к тому времени романов, забавные, но при этом не лишённые философской мудрости высказывания героев этого произведения врезались в память, казалось, навечно. «Сердце делает многих людей несчастными, — говорил Гудвин. — Не очень большое это преимущество — иметь сердце». «- А почему из твоих мозгов торчат иголки? — спросил у Страшилы Железный Дровосек. — Это доказательство остроты его ума, — предположил трусливый Лев». «Вы смелый зверь! Просто вам не достаёт веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности, и смелость в том, чтобы победить боязнь…»
Впрочем, самым интересным для меня стало открытие о том, как эта повесть была автором написана. Оказывается, произошло это совершенно случайно. Учитель педагогического техникума города Усть-Каменогорска Александр Волков (129-й день рождения которого отмечается именно сегодня) и раньше пытался сочинять небольшие рассказы и пьесы. Но в 40-летнем возрасте он решил круто изменить свою жизнь и поступил в Московский государственный университет. Там он — к всеобщему удивлению — за 7 месяцев одолел пятилетний курс математического факультета! Но тут вдруг увлёкся английским языком — для того, чтобы любимого Диккенса читать в оригинале. И случайно в его руки попала книга американского писателя Фрэнка Баума «Волшебник Изумрудного города». Решив пересказать её своим сыновьям, Волков написал совершенно новую историю. Рукопись увидел Самуил Маршак — и тут же отнёс её в издательство. Уже через короткое время книга Александра Волкова издавалась в Советском Союзе и многих европейских странах миллионными тиражами. А потом дети потребовали продолжения…
Писателю пришлось написать ещё пять книг, в которых приключения девочки Элли и её верных друзей обросли новыми фантастическими подробностями. Редкое детское произведение пользовалось таким удивительным спросом. «Вспоминайте обо мне, — говорил один из героев книг Александра Волкова. — Но не слишком грустите, потому что грусть вредит пищеварению…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!