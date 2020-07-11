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«Фарфоровые» истории
16 июля 2020
ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОН
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1996
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 35×20 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

В истории мирового тенниса сегодняшний день считается особенным. И отнюдь не потому, что обычно проходивший в это время года Уимблдонский теннисный турнир в связи с продолжающейся пандемией коронавируса в этот раз пришлось отменить. А потому, что 16 июля 1877 года на кортах Уимблдона состоялся первый финал первого всемирного теннисного турнира на траве (так он тогда назывался). Объявленный «Всеанглийским крокетным и лаун-теннисным клубом «Уимблдон» турнир подходил к концу. 200 зрителей и 22 участника, принявших участие в турнире и внесших за это участие вступительный взнос в размере одной гинеи, собрались на центральном корте, чтобы наблюдать за вышедшими в финал спортсменами.

Борьбу за главный приз турнира — серебряный кубок от газеты «The Field» и 35 гиней! — вели Спенсер Гор и Уильям Маршалл. В трёх сетах Гор одержал убедительную победу над своим соперником (6:1, 6:2, 6:4) и стал первым победителем Уимблдона. Сейчас любители большого тенниса знают практически всё об одном из самых престижных турниров «Большого шлема». И о его «гардеробных» традициях, позволяющих спортсменам (и спортсменкам) выступать только в белой форме. И о «фирменном» уимблдонском лакомстве — клубнике со сливками, 150 тысяч (!) порций которого поедаются зрителями на протяжении двух турнирных недель. И об удивительных рекордах, установленных выдающимися теннисистами на травяных кортах Уимблдона. Например, всего лишь три спортсмена становились 7-кратными победителями престижного турнира. И если Уильям Реншоу сделал это ещё в XIX веке, то в современной истории такого же результата добивались совершенно гениальные Пит Сампрас и Роджер Федерер. Точно так же всем понятно, что рекорд продолжительности финала между Джоном Иснером и Николя Маю — 11 часов и 5 минут, сыгранных на протяжении трёх дней из-за переноса игры в связи с проливным дождём и невероятно затянувшейся решающей партией (70:68!) — никогда и никем уже не будет побит…

В нашей фарфоровой коллекции есть немало работ, посвящённых большому теннису. Но представленная вашему вниманию фигурка, на мой взгляд, более всего подходит к теме сегодняшнего рассказа.

Всем именинникам позвольте по сложившейся традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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