19 июля 2020

Есть люди, при одном упоминании о которых некоторые начинают смеяться. Нет, я не ошибся. Не тихо улыбаться, а громко ржать, даже не пытаясь себя сдерживать. К таким неудержимым источникам смеха смело можно было бы отнести и прекрасную советскую актрису Фаину Георгиевну Раневскую, день светлой памяти которой сегодня отмечает вся, как раньше принято было говорить, театральная общественность. Кстати, к слову хочу заметить, что настоящая фамилия её была Фельдман, а псевдоним она, очень любя Чехова, позаимствовала у одной из главных героинь его пьесы «Вишнёвый сад» сентиментальной помещицы Раневской Любови Андреевны. Впрочем, близкие звали Фаину Георгиевну не иначе, как «Фуфа великолепная».

Правда, близких людей у Раневской практически не было. Трудно поверить в то, что она, всегда и всеми обожаемая, с детства была совершенно одинокой. Когда маленькую Фаину отдали в гимназию, где учёба у неё катастрофически не клеилась, она взмолилась: «Пожалейте человека, возьмите меня домой!» Мольбы ребёнка были услышаны — и начальную школу она проходила дома у отца, купца первой гильдии, что позволило ей рано начать посещать в Таганроге, где они жили, театральную студию. Знаете, как юную актрису описывали газетные критики? Вы не поверите! «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко. Тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах декольтированного платья. Она напоминает маленькую сверкающую колибри…»

Яркой Раневская была всегда. И на театральной сцене, и в кино, и особенно вне творческого процесса, когда россыпи её саркастических высказываний буквально растаскивались всеми на цитаты. Она была самокритичной: «Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности». Она была вегетарианкой, но при этом не осуждала тех, кто ел мясо: «Я мясо есть просто не могу. Оно ведь ходило, любило, смотрело… Мясо я держу для людей». Она с детства мечтала о наградах. Особенно о медали «За спасение на воде», которую однажды увидела на груди у знакомого дворника. Но когда у неё самой со временем собралась приличная коллекция государственных наград, она аккуратно сложила их все в старую коробку, на которой написала «Похоронные принадлежности»…

Прославившись яркой ролью в фильме «Подкидыш» и фразой «Муля, не нервируй меня!», она вечно страдала из-за напоминания об этом. При вручении ей ордена Ленина Брежнев, обожавший любимую всеми актрису, на свою голову произнёс: «А вот идёт наша «Муля, не нервируй меня!» И тут же в ответ услышал: «Леонид Ильич, так меня называют только мальчишки и хулиганы!» Смутившись, генсек исправился: «Но я ведь вас очень люблю…»

Однажды вечером во Львове, который нравился Раневской просто безумно, она ночью вышла на балкон — и обомлела. Перед её глазами на вывеске магазина «Меблі» погасла первая буква. Актриса с трудом дождалась утра, чтобы выяснить, неужели действительно в таком прекрасном городе могут быть ТАКИЕ заведения.

В театре Фаина Георгиевна работала почти до 87-летнего возраста. А потом ушла. Сама. «Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет людям доживать до глубокой старости», — с присущей ей иронией говорила Раневская. Наверное, она была права.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.