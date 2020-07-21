23 июля 2020

Впервые о «планёре Гимли» мне довелось услышать в Канаде. Было это в конце 90-х. В составе большой делегации мы перелетали из одного города в другой — Оттава, Монреаль, Виннипег, Ньюфаундленд… При подлёте к Оттаве, когда наш самолёт попал в зону турбулентности, кто-то со знанием дела сказал: «Только бы не получилось так, как в истории с „планёром Гимли“…» Чуть позже я специально поинтересовался, что же это была за история.

23 июля 1993 года пассажирский Boeing 767−233 авиакомпании Air Canada, выполнявший плановый рейс по маршруту Монреаль-Оттава-Эдмонтон, попал в переделку, о которой в Канаде, да и не только в Канаде, написали потом все газеты. На высоте 12 тысяч метров в кабине пилотов прозвучал сигнал об отказе обеих двигателей. Тут же погасла панель приборов. Не понимая, что происходит, командир корабля 48-летний Роберт Пирсон (налетавший к тому времени больше 15 тысяч часов), принялся лихорадочно выяснять причины поломки. Где ему было знать, что из-за недавно внедрённого в стране перехода на метрическую систему измерения возникла путаница с объемами дизтоплива при дозаправке самолета, и ошибка наземного персонала привела к тому, что в полёт Boeing отправился заправленным лишь наполовину от необходимого.

Ближайший аэропорт находился в Виннипеге. Но командир быстро понял, что дотянуть до него не удастся никак. И тогда он решил посадить практически неуправляемый самолёт, на борту которого находились 61 пассажир и 8 членов экипажа, на авиабазу Гимли, на которой раньше служил второй пилот 36-летний Морис Куинталл. Правда, они не знали, что к тому времени база была уже ликвидирована, а взлетно-посадочную полосу отдали местному автоклубу для проведения занятий по вождению. В этот вечер на полосе как раз проводили «семейный» клубный праздник. На слегка подсвеченной бетонке семьи автолюбителей с детьми после соревнований устроили шумный пикник.

Пытаясь каким-то образом погасить скорость стремительно терявшего высоту авиалайнера, командир применял то один, то другой манёвры, характерные для планеризма, которым он когда-то увлекался. Но всё это было не то, ведь в его руках находился огромный самолёт, да ещё и с пассажирами… Не стану нагружать вас техническими подробностями посадки. Скажу лишь, что с повреждённым крылом и не очень глубокой вмятиной левого двигателя Boeing остановился на взлетно-посадочной полосе в каких-то 30 метрах от замершей от ужаса большой толпы людей! Все пассажиры остались живы. И лишь 10 из них получили легкие травмы. Да и то не при приземлении, а при стремительной аварийной высадке из салона…

Через два дня самолёт был отремонтирован и самостоятельно смог улететь из Гимли. После дополнительного ремонта стоимостью в миллион долларов он вернулся в строй и прослужил авиакомпании ещё почти 15 лет. Такая вот невероятная история случилась в этот день ровно 37 лет назад.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.