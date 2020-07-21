25 июля 2020

Поверьте, более невероятной истории мне в жизни слышать не приходилось. Когда первый раз об этом мне рассказал украинский дипломат, знакомивший нас с коллегой с историческими достопримечательностями шотландской столицы, я категорически отказался в это верить. Хотя чуть позже, после посещения музея шотландского виски и прошедшей там дегустации, невероятная поначалу история показалась уже несколько более правдоподобной. Итак, давайте по порядку.

Ровно 210 лет назад, в 1810 году, на медицинский факультет Эдинбургского университета поступил учиться молодой человек. 18-летнего студента звали Джеймс Бэрри и был он сыном зажиточного ирландского лавочника из города Корк. Учился юноша на удивление прилежно. И вскоре, успешно сдав выпускные экзамены в университете, продолжил образование в Английском Королевском хирургическом колледже в Лондоне. Никто не удивлялся тому, что выпускнику этого престижного учебного заведения удалось сделать блестящую карьеру и в армии. Где бы не приходилось служить хирургу от Бога, как его величали все, — в Южной Африке, на Мальте или в Канаде, — везде о Джеймсе Бэрри отзывались как об уникальном специалисте, способном делать сложнейшие операции и спасать совершенно безнадёжных больных.

Правда, сослуживцы замечали некоторые странности в характере известного военного медика. Во-первых, он был крайне внимателен к людям обездоленным — рабам, заключённым, больным с нарушенной психикой. Во-вторых, с особой теплотой относился к проблемам беременных женщин. И, кстати, именно Джеймс Бэрри одним из первых в английской медицине сделал операцию кесарева сечения, позволившую спасти и роженицу, и ребёночка. В-третьих, многие отмечали необычный внешний вид хирурга. Биограф французского императора Наполеона граф де Лас Каз после встречи с Бэрри вспоминал: «Доктор выглядел на 18 лет, был обладателем женственных манер и голоса… Но представили мне его как абсолютный феномен!»

О женственности манер Джеймса Бэрри говорили многие, знавшие его. Но их подозрения опровергались всем известными случаями участия военного хирурга в многочисленных дуэлях и прочими проявлениями жёсткого мужского характера, особенно, когда это касалось организации медицинского процесса. Дослужившись до высокого чиная генерал-инспектора, Джеймс Бэрри ушёл в отставку и остаток своих дней провёл в Лондоне, где и благополучно скончался 25 июля 1865 года. Вот тут-то как раз и начинается самое интересное. Готовя тело усопшего генерала к захоронению на кладбище Кенсал-Грин под Лондоном, медики обнаружили, что легендарный хирург был вовсе не мужчиной, а женщиной! И это в то время, когда женщинам запрещалось не то, что служить в английской армии, но даже в обычной гражданской жизни получать медицинское образование! А тут такое…

На протяжении 40 лет офицером была женщина. Более того, ей на военно-медицинском поприще удалось добиться высот, недосягаемых для многих врачей мужского пола! И тогда руководство британской армии решило засекретить все сведения о Джеймсе Бэрри (а на самом деле о Маргарет Энн Бакли, племяннице известного ирландского художника и члена Королевской академии художеств Джеймса Бэрри!) на долгих 100 лет. Лишь в середине прошлого века стараниями историка Изобель Рэй тайна о загадочном генерале Джеймсе Бэрри стала известна потрясённой общественности.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.