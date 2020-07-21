27 июля 2020

День семи отроков эфесских в разных странах Европы отмечается в разное время. А вот в Финляндии его проводят именно 27 июля и называется он там Днём сони. Традиция эта пришла в страну в эпоху Средневековья вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. По местному поверью, о котором мне, кстати, впервые рассказали во время поездки в Хельсинки много лет назад, такая же участь может постигнуть каждого, кто в этот день проспит больше обычного.

В эпоху Просвещения легенда о семи спящих была не столь популярной, но о ней вдруг вспомнили в эпоху Романтизма и с тех пор слово syvsover (буквально «семь спящих») закрепилось в шведском, норвежском и датском языках в значении «тот, кто давно и крепко спит». В 1652 году святой отец Хемминг решил отмечать день памяти семерых святых весёлым карнавалом и со временем эта традиция таки прижилась во многих странах Европы. Например, в Финляндии героем этого дня становится самый ленивый и самый любящий поспать житель города, которому всенародно дарят заряд бодрости, бросая в воды морской гавани. Вот, собственно говоря, и всё об этом празднике. Но мне ещё хотелось бы в связи с этим рассказать вам небольшую восточную притчу.

Старый султан, большой любитель поспать, был страшно суеверным человеком. Однажды ему приснился сон о том, что он потерял все свои зубы. Обеспокоившись таким сновидением, вызвал султан к себе мудреца. И попросил его истолковать, что бы это значило.

- Беда! — возопил тот. — Каждый выпавший зуб означает смерть одного из ваших родственников…

Разгневавшись услышанным, султан приказал всыпать толкователю сто плетей. И призвал к себе другого мудреца. Тот оказался куда более проницательным, чем его предшественник:

- О, повелитель, прекрасное предзнаменование! Сон означает, что вам предстоит прожить долгую жизнь и пережить всех дорогих вашему сердцу родственников.

Вознаграждённого сундуком, полным золотых монет, мудреца на выходе обступили любопытные придворные:

- Как же так, ведь ты истолковал султану сон практически так же, как и тот несчастный, получивший за своё предсказание сто ударов плетью. А тебя вознаградили кучей золота…

- И он, и я сказали повелителю истинную правду. Всё зависело лишь от того, в какую форму её можно было облечь. Ведь одним и тем же сообщением можно и глубоко ранить, и щедро одарить надеждой.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.