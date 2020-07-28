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В Киеве 28–29 июля можно бесплатно посмотреть кино: открылся фестиваль «Вне времени»
В Киевской крепости 28−29 июля пройдет VII Международный фестиваль исторического кино «Вне времени». По словам координатора фестиваля Инны Гончаровой, участников в этом году меньше обычного — из-за пандемии. Все кинокартины новые, кроме получившей Гран-при в прошлом году. Зрители увидят восемь лент, сообщает vechirniy.kyiv.ua. На большом экране покажут дебют Оксаны Войтенко «Схрон», а среди постоянных участников Игорь Поддубный с фильмом «Іван Мазепа. Призначаю тебе зрадником» (именно эта лента получила Гран-при в 2019 году. На фестивале покажут и его новую картину — «Ковчег».
Автора-победителя, которого выберет жюри, ожидает приз — керамическая работа Виктора Кожевникова в виде тарелки с изображением Киевской крепости, где идет фестиваль. В ходе показа можно посетить и выставку погибшего на Донбассе фотографа Сергея Николаева «Муза ушла по дороге…»
Вход на фестиваль свободный (улица Госпитальная, 24а, вход с бульвара Леси Украинки между № № 12 и 14). Фестиваль проходит с соблюдением противоэпидемических мер (в зале может находиться около 40 человек).
28 июля
19:00 — Sunday in Strasbourg («Воскресенье в Страсбурге»), 91 минута, Австрия (режиссер Руслана Берндл). Речь идет об украинцах, вывезенных в 3-й Рейх с Донбасса, а после попавших в сталинские концлагеря.
20:35 — «Жива УПА. Я не з неба», 30 минут, Украина (режиссер Мария Яремчук). История 95-летнего сотника Украинской повстанческой армии Мирослава Симчича («Кривонос») — единственного живого сейчас командира УПА. Он провел в лагерях 32 с половиной года и три дня, а полностью реабилитирован лишь в 2017-м…
21:05 — «Многая літа», 61 минута, Украина (режиссер Вячеслав Бигун). Жизнерадостная история 100-летнего украинца Степана Стойко о долголетии, связи с природой…
29 июля
19:00 — «Ковчег», 18 минут, Украина (режиссер Игорь Поддубный). Рассказ об украинских эмигрантах в Америке, которая концентрирует в себе лучших из лучших со всего мира. Здесь задумываются о будущем и доказательство тому — сегодня все больше украинцев едут туда…
19:20 —«Дума про життя після смерті», 10 минут, Украина (режиссер Вячеслав Бигун). 453 слова мудрости от Любомира Гузара.
19:45 — «Тіні Чендея», 20 минут, Украина (режиссер Вячеслав Бигун). О роли сценариста Ивана Чендея при создании фильма «Тіні забутих предків» — карпатской истории любви.
20:20 — «Іван Мазепа. Призначаю тебе зрадником», 71 минута, Украина (режиссер Игорь Поддубный). В фильме, созданном по принципу документального детектива, знаменитый гетман показан с разных сторон.
21:30 — «Схрон», 25 минут, Украина (режиссер Оксана Войтенко). Украина, 1946 год, повстанцы зимуют в схроне, их разыскивает отряд НКВД. Зритель увидит, как развиваются события дальше.
А в столичном парке имени Т. Шевченко до середины сентября будет работать «Киновернисаж под открытым небом», на котором покажут лучшие украинские фильмы последних лет.
Возле памятника Шевченко уникальное событие — абсолютно бесплатная демонстрация кинокартин для киевлян и гостей города. В программе авторское кино, громкие премьеры, детские и подростковые ленты, собравшие хорошую кассу, получившие призы и признание на кинофестивалях.
Показы устраиваются ежедневно. На большом экране транслируются фильмы, а зрители находятся на безопасном расстоянии друг от друга — согласно требованиям карантинных ограничений: размещаются как на сидячих местах, так и прямо на траве
В программе первой недели киновернисажа:
28 июля — «Когда падают деревья», 2018, режиссер Марыся Никитюк;
29 июля — «Фокстер & Макс», 2019, режиссер Анатолий Матешко;
30 июля — «ПрИпутни/The Strayed», 2017, режиссер Аркадий Непиталюк;
31 июля — «Герой моего времени», 2018, режиссер Тоня Ноябрева (фильм представит съемочная группа).
Организовала мероприятие украинская кинокомпания Up Ua Studio, реализовав его при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино, а также Шевченковской райадминистрации и «Киевзеленстроя». Сеансы проводятся в вечернее время и при хорошей погоде.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какие фильмы выходят в прокат в кинотеатрах на этой неделе.44
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