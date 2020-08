В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента

#санаторийфорос_откройпляжи Это бешеное животное, работник Санатория Форос ! Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд и сегодня, как оказалось, он каким -то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос)))) и искупаться ты там можешь, только если поселишься за 200 тыщ руб. Ребята — это дно!!! Все остальное в сторис — прошу репост Все должны знать, что, ️️️ ст. 6 Водного кодекса РФ, согласно которой, по общему правилу, любые поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к таким водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Для общего пользования также отводится береговая полоса земли вдоль береговой линии (границ водного объекта) шириной 20 м (ч. 6, ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ) #санаторийфорос #санаторий_форос #дно #позор #санаторийфорос_откройпляжи #севастополь #крым2020 #чп_крым #чп_севастополь

