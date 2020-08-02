В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента

В оккупированном Крыму охранник санатория «Форос» с нагайкой прогонял отдыхающих с пляжа. Об этом говорится в сообщении одной из отдыхавших в Instagram.

«Это бешеное животное, работник Санатория Форос! Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд и сегодня, как оказалось, он каким — то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос)))) и искупаться ты там можешь, только если поселишься за 200 тыщ руб. Ребята — это дно!!!» — написала она.

В сети активно комментируют инцидент, не особо удивляясь поведению оккупантов.

Как писали «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты продолжают распродавать известные детские здравницы. Так, детский оздоровительный лагерь «Крымпотребсоюз» под Алуштой сейчас передан в собственность главе Чечни Рамзану Кадырову.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter