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В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента

15:40 2 августа 2020
Крым

В оккупированном Крыму охранник санатория «Форос» с нагайкой прогонял отдыхающих с пляжа. Об этом говорится в сообщении одной из отдыхавших в Instagram.

#санаторийфорос_откройпляжи Это бешеное животное, работник Санатория Форос ! Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд и сегодня, как оказалось, он каким -то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос)))) и искупаться ты там можешь, только если поселишься за 200 тыщ руб. Ребята — это дно!!! Все остальное в сторис — прошу репост Все должны знать, что, ️️️ ст. 6 Водного кодекса РФ, согласно которой, по общему правилу, любые поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к таким водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Для общего пользования также отводится береговая полоса земли вдоль береговой линии (границ водного объекта) шириной 20 м (ч. 6, ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ) #санаторийфорос #санаторий_форос #дно #позор #санаторийфорос_откройпляжи #севастополь #крым2020 #чп_крым #чп_севастополь

A post shared by СЛАВА Жизнь в кайф (@slava_bred) on

«Это бешеное животное, работник Санатория Форос! Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд и сегодня, как оказалось, он каким — то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос)))) и искупаться ты там можешь, только если поселишься за 200 тыщ руб. Ребята — это дно!!!» — написала она.

В сети активно комментируют инцидент, не особо удивляясь поведению оккупантов.

Как писали «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты продолжают распродавать известные детские здравницы. Так, детский оздоровительный лагерь «Крымпотребсоюз» под Алуштой сейчас передан в собственность главе Чечни Рамзану Кадырову.

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