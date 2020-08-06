10 августа 2020

Бывать в Казахстане мне приходилось не раз. И в бывшей его столице Алма-Ате, и в нынешней, переименованной недавно в честь многолетнего президента Нурсултана Назарбаева. И в южном Чимкенте, и в северном Павлодаре. И везде имя человека, 175-й день рождения которого сегодня будет отмечать весь Казахстан, звучало с благоговением, которого может заслуживать только по-настоящему всеми любимый народный герой. Речь идёт об Абае Кунанбаеве — поэте, композиторе, философе, прославившем своё имя стихотворениями и поэмами, среди которых наиболее известной является поэма «Слова назидания», состоящая из 45 притч.

Кстати, на втором курсе факультета журналистики Киевского государственного университета имени Шевченко мы проходили предмет, называвшийся тогда «Литература народов СССР». Вёл этот предмет светлой памяти профессор Бабышкин, сумевший своими увлекательнейшими лекциями вызывать у студентов интерес к вещам, казалось бы, совершенно от нас далёким и не очень понятным. И уже тогда мне надолго запали в душу философские стихотворения глубокого и мудрого Абаю.

Вообще-то на самом деле мальчика, родившегося в Чингизских горах Чингизской волости огромной Российской империи 10 августа 1845 года, звали Ибрагимом. Но бабушка Зере, опекавшая малыша с первых дней его жизни и взявшая на себя обязанности по его образованию, дала ему имя Абай, что означает «осторожный». Он действительно был осторожным. И выбирая науки, которые постигал дома с бабушкой, а затем в медресе, в то время являвшимся и средней школой, и одновременно духовной семинарией. И изучая языки — арабский, персидский, русский, немецкий и другие, с помощью которых с юности читал в оригинале произведения Фирдоуси, Алишера Навои, Пушкина, Гёте, Байрона. Многие из полюбившихся ему поэзий восточной и западной культур Абай позже перевёл на казахский язык, позволив многим поколениям соотечественников познавать величие и мудрость других народов.

Абай говорил: «Только слабые духом могут затвориться в себе, предаваясь раздумьям и не находя утешения». Постигая чужие культуры, он делился со своими читателями самым сокровенным, почерпнутым в них. «Хочешь быть богатым — учись ремеслу. Богатство со временем иссякнет, умение — нет». Кстати, сам поэт был достаточно обеспеченным человеком. У него было несколько тысяч верблюдов и баранов, что позволяло ему безбедно содержать большую семью, состоявшую из трёх жён и двадцати детей. Он очень любил их всех, но особенно привязан был к младшему сыну. И когда тот внезапно умер в 33 года, отец так и не смог перенести невосполнимой утраты и на 40-й день скоропостижно ушёл из жизни.

«В ком господствуют чувства любви и справедливости, тот — мудрец, тот — учён. Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом», — писал великий поэт. «Пока ты добиваешься счастья, добра тебе желают многие. Но как только ты добиваешься цели, твой доброжелатель уже — ты сам…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.