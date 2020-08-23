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В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост: фото и видео с места ЧП
В Лондоне сломался Тауэрский мост, недавно отметивший свое 136-летие. 22 августа вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и опускание моста. Одна из главных достопримечательностей Лондона более часа оставалась в наполовину приподнятом состоянии.
На снятом прохожими фото и видео заметно, что левая часть моста находится выше правой.
Even Tower Bridge has given up on 2020.— Jamie Bolton (@JamieBolton) August 22, 2020
pic.twitter.com/QU6L2DxpKp
Как сообщается на странице Тауэрского моста в соцсетях, по состоянию на 11 утра 23 августа на мост все еще запрещено въезжать транспорту. Для пешеходов доступ свободный.
А так мост выглядел до поломки.
Напомним, в 2014 году в Тауэрский мост врезался экскурсионный теплоход, совершавший прогулку по Темзе. Позднее в этом же году на открытии галереи в верхней части моста случайно была разбита одна из плит стеклянного пола.
Фото Jamie Bolton/Twitter, TowerBridge/Twitter466
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