В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост: фото и видео с места ЧП

В Лондоне сломался Тауэрский мост, недавно отметивший свое 136-летие. 22 августа вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и опускание моста. Одна из главных достопримечательностей Лондона более часа оставалась в наполовину приподнятом состоянии.

На снятом прохожими фото и видео заметно, что левая часть моста находится выше правой.

Even Tower Bridge has given up on 2020.

pic.twitter.com/QU6L2DxpKp — Jamie Bolton (@JamieBolton) August 22, 2020

Как сообщается на странице Тауэрского моста в соцсетях, по состоянию на 11 утра 23 августа на мост все еще запрещено въезжать транспорту. Для пешеходов доступ свободный.

А так мост выглядел до поломки.

Напомним, в 2014 году в Тауэрский мост врезался экскурсионный теплоход, совершавший прогулку по Темзе. Позднее в этом же году на открытии галереи в верхней части моста случайно была разбита одна из плит стеклянного пола.

Фото Jamie Bolton/Twitter, TowerBridge/Twitter

466

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter