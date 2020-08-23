27.34 / 27.55 32.04 / 32.45
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост: фото и видео с места ЧП

12:04 23 августа 2020
мост

В Лондоне сломался Тауэрский мост, недавно отметивший свое 136-летие. 22 августа вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и опускание моста. Одна из главных достопримечательностей Лондона более часа оставалась в наполовину приподнятом состоянии.

мост

На снятом прохожими фото и видео заметно, что левая часть моста находится выше правой.

Как сообщается на странице Тауэрского моста в соцсетях, по состоянию на 11 утра 23 августа на мост все еще запрещено въезжать транспорту. Для пешеходов доступ свободный.

А так мост выглядел до поломки.

мост

Напомним, в 2014 году в Тауэрский мост врезался экскурсионный теплоход, совершавший прогулку по Темзе. Позднее в этом же году на открытии галереи в верхней части моста случайно была разбита одна из плит стеклянного пола.

Фото Jamie Bolton/Twitter, TowerBridge/Twitter

466

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты

В Беларуси стартует масштабный марш против Лукашенко: прямая трансляция из Минска

тимошенко

Температура до 39: заболевшая на COVID-19 Тимошенко находится в тяжелом состоянии

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

молодежь

Молодежь рискует больше: в Европе резко поменялось отношение к коронавирусу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер