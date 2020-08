В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост: фото и видео с места ЧП

В Лондоне сломался Тауэрский мост, недавно отметивший свое 136-летие. 22 августа вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и опускание моста. Одна из главных достопримечательностей Лондона более часа оставалась в наполовину приподнятом состоянии.

На снятом прохожими фото и видео заметно, что левая часть моста находится выше правой.

Even Tower Bridge has given up on 2020.

