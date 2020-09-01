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«Фарфоровые» истории
4 сентября 2020
ЮНЫЙ БАХ
ЮНЫЙ БАХ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1994
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 29×20 cm
Лимитированная серия 2500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Мне кажется, что в истории человечества таких людей, как герой нашего сегодняшнего рассказа, было очень мало. Оно и понятно, таких людей много быть не может. Иначе человечество в целом было бы другим.

Представить себе молодого человека, который одновременно слушает лекции в знаменитой Сорбонне в Париже, защищает диссертацию в Страсбурге, пишет книги по богословию и является признанным в Европе экспертом по созданию органов (инструментов для органной музыки), потом заканчивает медицинский факультет в том же Страсбургском университете и начинает, переезжая с одного континента на другой, попеременно то лечить несчастных бедняков в Африке, то выступать с органными концертами в Европе, — представить себе такого молодого человека практически невозможно. А Альберт Швейцер именно таким и был. Человеком, посвятившим себя служению науке и людям. Человеком, считавшим, что никто не вправе судить никого, кроме себя самого, и единственное, чем он вправе проповедовать, так это только образом своей жизни…

Альберт Эйнштейн однажды так охарактеризовал Альберта Швейцера: «Вряд ли мне доведется ещё когда-нибудь встретить человека, в котором доброта и стремление к красоте так идеально дополняли бы друг друга». Швейцер в юности дал себе клятву до 30-летнего возраста заниматься искусством и наукой, а после 30 — посвятить свою жизнь «непосредственному служению человечеству». Это произошло не случайно. Ещё в раннем детстве, вместе с другими соседскими мальчишками преследуя безобидного деревенского еврея Мойшу, который на тележке, запряженной осликом, развозил разную дребедень, Швейцер, происходивший из зажиточной немецко-французской семьи, никак не мог понять, почему Мойша на все их оскорбления всегда отвечал смущённой улыбкой и оставался таким же доброжелательным. Однажды Альберт спросил его об этом. «От Мойши я впервые узнал, что значит молча сносить преследования. Он стал моим великим воспитателем… и сегодня призывающим меня к терпению там, где я мог бы вспылить и разбушеваться», — вспоминал потом Швейцер. — «Мне и позже казалось непостижимым, что я могу вести счастливую жизнь, в то время, как столько людей вокруг меня вынуждены беспрерывно бороться с лишениями и страданиями».

Он продолжал читать лекции во многих европейских университетах, издавать философские книги и выступать с концертами, а все заработанные деньги отвозил в Африку, в маленькое селение Ламбарене в Габоне, где построил современный больничный городок с новейшим медицинским оборудованием, ставший местом паломничества тысяч людей из многих стран. Став лауреатом Нобелевской премии мира 1952 года, Альберт Швейцер навсегда переехал в Ламбарене, посвятив остаток жизни лечению бедных людей. Там он и отошёл в мир иной ровно 55 лет назад, 4 сентября 1965 года, попросив поставить напоследок для него пластинку с записями столь обожаемого им Баха…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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