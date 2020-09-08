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Страна: Франция
Мануфактура: Jean Gille
Время создания: середина ХIХ ст
Размер: 23×8 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Без мечты жить нельзя. Большая она или совсем малюсенькая эта ваша мечта, принципиального значения не имеет. Значение имеет только одно — есть она или нет. Без мечты жизнь превращается в скучное существование со всеми сопровождающими его необходимыми атрибутами: дом, работа, бытовые проблемы, болезни близких людей, решение вопросов воспитания детей и так далее. Но без мечты, к достижению которой хочется стремиться всегда, не обращая внимания ни на возраст, ни на положение в обществе, ни на физическое состояние, ни даже на непонимание старых друзей, жизнь лишается всякого смысла, лишается цели, вынуждающей человека не только строить планы, но и решать их по мере возможностей, наслаждаясь уже лишь одним приближением к заветной цели.
Во время экскурсии по Монако и французскому Лазурному побережью мне неоднократно приходилось слышать имя баронессы Беатрисы Эфрусси де Ротшильд и о доме ее мечты, который она так и назвала Иль-де-Франс («французский остров»). К сожалению, добраться до самого дома, расположенного на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра, мне так и не удалось. А именно там, на семи гектарах земли, словно врезавшейся в морскую гладь, и создала баронесса райский уголок, о котором с восторгом рассказывают многие путешественники и ценители искусства.
Родившись 14 сентября 1864 года в фамильном особняке Ротшильдов в нескольких минутах ходьбы от парижской площади Согласия, маленькая Беатриса унаследовала от своего отца Альфонса Ротшильда страсть к коллекционированию уникальных предметов искусства. Выйдя замуж за банкира и нефтяного магната Мориса Эфрусси, представителя знаменитого купеческого семейства Эфрусси из Одессы, Беатриса ни на минуту не оставляла своей мечты построить виллу, в которой были бы собраны все её многочисленные коллекции фарфора, картин, мебели. Но осуществить ей свою задумку удалось только после развода с мужем и унаследования огромного состояния отца, отошедшего в мир иной.
Долгих 7 лет продолжалось строительство виллы Иль-де-Франс. Около 20 архитекторов поменяла баронесса, добиваясь от них, казалось бы, невозможного — изменить часть горного ландшафта, построив великолепный дворец и разбив вокруг него 9 необычных садов: французский, севрский, флорентийский, испанский, японский и другие. Под крышей дворца она разместила одну из крупнейших в Европе коллекций фарфора, мебель Людовика XVI, картины Джованни Баттиста Тьеполо и Жана-Оноре Фрагонара, ковры из королевской часовни Версаля… Правда, сама Беатриса жила на этой удивительной вилле только в зимний период. Ей больше нравилось проводить время в Монте-Карло с его феерической светской жизнью и игровыми столами, которые так любила баронесса. Судьба Беатрисы, по словам её двоюродной сестры Элизабет де Грамон, заключалась в том, чтобы «воспрепятствовать глупым законам здравого смысла». Как бы то ни было, здравый смысл всё-таки восторжествовал. И перед самым уходом из жизни баронесса завещала и виллу, и все свои коллекции передать Академии изящных искусств Франции…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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