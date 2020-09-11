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«Фарфоровые» истории
15 сентября 2020
РАЗМЫШЛЕНИЯ ГАМЛЕТА
РАЗМЫШЛЕНИЯ ГАМЛЕТА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1983
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 38 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Он с детства мечтал быть актёром. И не только потому, что его отец работал в театре, а мама часто записывала на радио передачи в качестве литературного чтеца. Просто он всегда и во всём хотел первым. И ему казалось, что заметнее всего сделать это удастся на театральной сцене.

Правда, осуществить свою детскую мечту Кириллу Лаврову, родившемуся 15 сентября 1925 года в Ленинграде, оказалось не так уж просто. Он долго и мучительно к ней шёл, терпя испытания и набираясь жизненного опыта. Кем только не пришлось ему поработать, прежде чем получить роль в театре — и токарем на заводе в Новосибирске, и механиком самолётов на Дальнем Востоке… И всё это время он жил своей мечтой. Он стремился к ней, как мог. И, к сожалению, не всё и не всегда у него получалось. Ленинградские и московские театральные училища для рабочего парня оказались закрытыми. И всё потому, что у него не было аттестата о среднем образовании. И тогда он приехал в Киев, где уже несколько лет его отец Юрий Лавров работал в театре имени Леси Украинки.

Чудо свершилось — Кирилла взяли в труппу. С испытательным сроком. Поначалу он выходил на сцену в массовке. Но очень быстро режиссёрам удалось рассмотреть в талантливом молодом актёре будущую настоящую театральную звезду. Вскоре он начал получать главные роли. Затем его пригласили в Ленинградский Большой драматический театр, куда он забрал единственную и главную любовь всей своей жизни — Валентину Николаеву, с которой познакомился и поженился в украинской столице. Долгих 40 счастливых лет прожили они в браке, воспитав двух прекрасных детей и ни о чём не пожалев.

Дебют Кирилла Лаврова в кино состоялся в 1955 году в фильме «Васёк Трубачов и его товарищи». Затем предложения сниматься в главных ролях посыпались одно за другим. В таких картинах, как «Живые и мёртвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита», «Братья Карамазовы» и других он играл вместе с блестящими мастерами — Иннокентием Смоктуновским, Василием Лановым, Натальей Фатеевой, Анатолием Папановым, Михаилом Ульяновым и Василием Шукшиным.

«В моей судьбе было немало моментов, когда судьба счастливо вела меня без всяких усилий с моей стороны, — вспоминал знаменитый актёр. — Счастье необыкновенно мимолётно. Не я один это говорю, ничего оригинального в этом нет… Конечно, мгновения какого-то дикого счастья, удачи бывают. Но это очень быстро проходит. Стараюсь не падать в обморок ни при неудачах, ни при серьёзных жизненных проблемах и не слишком радоваться тому хорошему, что со мной приключилось… Нет, мудрость, по-моему, не накапливается. Она или есть, или же её нет. Накапливается усталость, некое умение вести себя в определённые моменты жизни…» С этим осознанием мимолётного счастья и накопившейся жизненной мудрости он и покинул наш бренный мир.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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