Вячеслав Каминский назвал решение пойти в политику одним из самых сложных, но взвешенных

Заслуженный врач Украины Вячеслав Каминский уже тридцать пять лет занимается медициной: он акушер, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, практикующий хирург. В операционной ему все привычно и знакомо. Квалификация его труда принесла известность за границей. Отдельная тема — популярность в Украине. Здесь Каминский — медийное лицо: ходит на эфиры, рассказывает о своей практике, помогает людям советами с экранов и печатных страниц. Но перед сегодняшним интервью заметно переживает. Это его первое интервью в качестве политика. Каминский баллотируется в депутаты Киевсовета по 3 округу Троещины от политической партии «За майбутнє».

— Вячеслав, почему выбрали медицину? Кто-то на вас повлиял?

— Моя мама закончила педагогический институт, папа военный. Медиков в семье не было вообще, а сам я учился в сельской школе. Мое желание стать врачом превратилось в решение, когда я был в 9 классе. Тогда я шокировал семью. А повлияли на меня книги. Читать тогда было модно, и я читал много. Книги отчасти воспитали во мне идеалистическое восприятие мира, тогда я стал мечтать о врачебном деле, спасении жизней и службе людям. Тогда же я решил, что буду поступать в мединститут и стал готовиться по специальным дисциплинам. Углубленно изучал физику, химию, да и в целом учился хорошо — закончил школу с золотой медалью. Я поступил в мединститут с одного экзамена и не было ни одной секунды в моей жизни, когда я бы пожалел, что стал доктором.

— У вас 11 государственных наград, как к ним относитесь?

— Ровно. Конечно, приятно, когда твою работу ценят, но я служу не за награды, они просто приходят. К примеру, была госпремия, когда мы группой ученых создали программу по репродуктивной медицине, что вывело репродуктологию в стране на мировой уровень. Результат важен, процесс важен, а награда — это просто приложение.

— Как вам медреформа?

— Менять систему надо было однозначно, но ее поменяли форсировано, не полностью подготовившись. Сегодня в силу определенных причин не могу сказать, что я доволен этой реформой. Мы много дискутировали с Национальной службой здоровья, говорили о тарифах, о специализированной помощи — вторичной и третичной, о том, чтобы люди получали качественную помощь вовремя, в нужном месте, чтобы человек, нуждающийся в сложной операции или переживающий сложные роды, не ехал за 300 километров за медпомощью. Систему нужно адаптировать под современные требования.

— 35 лет помогали людям из операционной, а теперь планируете помогать из зала горсовета?

— Я не ухожу из медицины. Я врач, и им останусь. Буду совмещать. Поверьте, мне непросто далось это решение. Но оно взвешенное. Результат не одного года раздумий. Без участия медиков в политических процессах обходились долго, но сегодня, особенно когда эпидемия COVID вскрыла целый пласт проблем в медицине, без медиков в политике больше не обойтись. Медики должны принять прямое участие в формировании государственной стратегии по улучшению процессов и условий лечения людей.

— Вас, как практикующего хирурга, политика не будет отвлекать?

— Раньше для меня это был камень преткновения, я не собирался идти в политику, потому что она теоретически мне мешала бы. Но сегодня я вижу, что если туда не идти, то будет хуже. Как-то буду находить время. Находил же раньше, когда было много общественных работ. Я пару лет подряд исполнял обязанности городского акушера-гинеколога Киева, и главного акушера-гинеколога страны, и заведующего кафедрой, и директора центра — сутками на работе! Будем возвращаться к такому экстремальному режиму. Я чувствую, что нужна профессиональная помощь людей, которые работают в этом поле, знают в чем нужда наших пациентов, наших медиков, медсестер, санитаров, лаборантов — всех.

Знаете, на сколько сократилось количество медицинских работников в стране? В 1990-м году было 375 000 врачей разных профилей, сегодня — чуть больше 100 000. Было 740 000 высококвалифицированного среднего персонала — медсестры, фельдшеры, а стало, по-моему, 270 000. Мы их потеряли и продолжаем терять.

— Почему вы выбрали округ именно на Троещине?

— Я здесь жил, прекрасно знаю округ и его проблемы. Это и транспорт, и отсутствие мест для досуга, и дороги, и неорганизованное дворовое пространство. И, конечно же, медицина. Мне кажется, что именно Троещина более всех районов нуждается в модернизации медицинской системы. Район с преимущественно советской застройкой требует обновления, трансформации среды обитания, повышения комфорта и условий жизни. Плюс Троещины — открытое пространство, широкие улицы, много воздуха. Это, безусловно, ресурс для обновления, но все же придется приложить немало сил.

Когда я узнал, что по соседнему 4 округу (тоже Троещина) баллотируется мой коллега по партии «За майбутнє» Денис Борисенко, я ознакомился с его Программой трансформации Троещины и понял, что нам по пути. Наши взгляды совпадают, мы будем командой и приложим совместные усилия для того, чтобы район стал комфортным, удобным и безопасным для семей, для мам, для детей.

На наших округах, а, впоследствии и во всей стране должны быть организованы государственные сервисы для поддержки и восстановления женщин после родов, беременных женщин, женщин, которые лечатся от бесплодия. Эта поддержка не только медицинская, но и психологическая. Это реализация принципа «все рядом» — не нужно сидеть в очередях к специалистам, ездить в переполненных маршрутках. Инициатив у нас много.

— А где брать деньги на эти инициативы?

— Киевский бюджет позволяет гораздо больше, чем большинство региональных бюджетов. Поэтому именно здесь — лучшая платформа для воплощения медицинских инициатив с последующей их адаптацией по всей Украине. Плюс привлечение инвесторов — как местных, так и зарубежных: тех же благотворителей, негосударственных организаций.

— Что касается партнеров: с какими людьми вы никогда не станете работать?

— Ненавижу предателей. Человек может ошибаться, человек может находиться в заблуждениях, но когда тебя сознательно предают, понимая, что ты где-то открылся, с такими людьми очень сложно.

— У вас есть мечта?

— Ну, а как человек без мечты? Конечно есть. Есть личные планы, а есть мечта для всех. Сильная, успешная и, главное, здоровая страна, в которой классно жить тебе, твоим детям, твоим внукам. Здоровые поколения украинцев. Я верю, что Украину можно сделать такой страной, в которой будет комфортно, безопасно и перспективно. И это — моя персональная задача и задача моей команды.

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