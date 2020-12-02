Можно ли избежать кариеса у годовалого малыша, как выбрать зубную щетку и пасту для ребенка: отвечает детский стоматолог

Родители хорошо помнят восторг, вызванный появлением первого зуба у грудничка. Но радость длится недолго, если у годовалого малыша обнаружили… кариес. Можно ли его избежать? Как правильно выбрать зубную щетку и пасту для малыша? Почему детям приходится удалять постоянный зуб? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский стоматолог, ассистент кафедры стоматологии детского возраста Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Ирина Ходзинская.

«Зубную щетку лучше держать так, как ручку для письма, а не зажимать в кулачке»

*— Здравствуйте, Ирина Романовна! Звонит Мария из города Житомир. Читала в Интернете, что неважно, как ребенок чистит зубы. Главное — чтобы зубная паста находилась во рту не менее трех минут. Это правда?

— Дети, как и взрослые, должны чистить зубы в течение двух-трех минут. Естественно, что и паста в это время находится во рту. Родители контролируют процесс и помогают, пока ребенку не исполнится восемь-девять лет. Чтобы уменьшить давление на поверхность зуба, щетку лучше взять так, как ручку для письма, а не зажимать в кулачке.

*— Это Надежда из Мукачево. Сын (ему 14 лет) жалуется, что после того, как поест мандаринов, ноют зубы. Что делать?

— Прополоскать рот или выпить пару глотков воды. Это смоет с поверхности эмали природную кислоту. У детей в 12—13 лет заканчивается формирование постоянного прикуса, и эмаль еще недостаточно минерализована. Чтобы ее укрепить, насытить кальцием, врач назначит специальные пасты или гели.

*— Беспокоит Галина Алексеевна из Одессы. Когда внуку было четыре года, он сильно ударился лицом, и два передних верхних резца потемнели. Стоматолог сказал, что со временем все должно восстановиться. Но один зубик побелел, а второй так и остался серым (он уже выпал). Не скажется ли эта травма на новом постоянном зубе?

Думаю, нет. У молочных зубов, как и у постоянных, свои корни, нервы (сосудисто-нервный пучок). В вашем случае возникло повреждение этого пучка. Если после травмы не было обострений, то для постоянного зуба опасности нет.

Однако в будущем при любой травме лица необходимо обратиться в челюстно-лицевой травмпункт или к стоматологу, сделать рентгеновский снимок. Бывает, что из-за отрыва сосудисто-нервного пучка на деснах возникают свищи, через которые выделяется гной. Это угроза для постоянного зуба.

*— Вероника из Сквиры Киевской области. Когда утром лучше чистить зубы? Дочке два с половиной годика, начала ходить в садик.

— Можно чистить и до завтрака, и после него. Но я сторонник того, чтобы делать это после сна — нужно убрать все, что скопилось за ночь. После еды можно прополоскать рот или несколько раз провести по зубам щеткой, чтобы в межзубных промежутках не оставалось больших частичек пищи. Даже самым маленьким детям нужно чистить зубы два раза в день.

— Как правильно выбрать щеточку?

— Желательно предварительно проконсультироваться со стоматологом, который хорошо знает ребенка. На упаковке обычно указано, на какой возраст щетка рассчитана. После 12 лет у ребенка, как правило, уже есть все постоянные зубы, и он переходит на щетки для подростков или взрослых: обычные мануальные либо на батарейках, в которых движутся головка или щетинки.

*— Звонит Екатерина, киевлянка. У дочки (ей 13 лет) желтоватый оттенок зубов. Можно их отбелить?

— Детям отбеливание не проводят, ведь эмаль постоянных зубов у них уязвима, и агрессивные средства могут ее повредить. Рекомендуется раз в полгода проводить профессиональную гигиену ротовой полости у стоматолога. Если зубы пожелтели, возможно, дочка недостаточно тщательно их чистит. Или ела цитрусовые, которые придали желтоватую окраску налету (обычно окрашивается он, а не зубы).

Чтобы зубы были здоровыми Начинать чистить нужно уже первый зуб.

До трех лет лучше использовать пасты без фтора.

Зубную щетку выбирают, исходя из возраста ребенка.

Отбеливание зубов детям не проводят.

«Кариозный процесс может возникнуть даже у грудничка»

*— «ФАКТЫ»? Людмила из Корсунь-Шевченковского Черкасской области. У годовалого сына обнаружили кариес. Неужели он бывает так рано?

— Моим самым маленьким пациентам, у которых родители заметили пятнышки на первых зубках, не было и года. А некоторые груднички в год уже имели достаточно серьезное поражение молочных зубов.

— Почему возникает кариес?

— По многим причинам. Важно, как протекала беременность матери, принимала ли она какие-то препараты, как питалась, какую воду пила, имеет значение и экология. Играет роль наследственность, правильный уход за зубами. Важно следить за дополнительным приемом витамина D и кальция у маленьких детей. Следует держать детские зубные щетки на расстоянии от взрослых, ведь у каждого человека свои микроорганизмы. Если они попадут на детскую щетку, то могут пострадать зубы, а иногда и десна, слизистая оболочка.

Кариес — это инфекционное заболевание, развитие которого нужно как можно быстрее остановить. Стоматологу желательно увидеть малыша, когда режутся первые зубы. Дети должны чаще жевать твердую пищу, изделия из цельного зерна. Чем сложнее расщепить углеводы и другие элементы пищи, тем лучше и для организма, и для зубов.

* — Беспокоит Ирина, киевлянка. У 11-летней внучки повышена кровоточивость десен. Ей купили силиконовую щетку. Но вычищает ли она зубы?

— Силиконовая щетка с толстыми ворсинками хорошо массажирует десны, но хуже очищает зубы, оставляя много мягкого зубного налета. Советую вам обратиться к стоматологу, который определит причину кровоточивости десен (часто на фоне пубертатного развития возникают катаральные и гипертрофические гингивиты). Доктор проведет профессиональную гигиену, подберет специальные щетки и пасты.

Лучше использовать мягкие или средней жесткости зубные щетки и пасты, содержащие активные элементы и улучшающие состояние десен, например, масло чайного дерева (если нет аллергии). При желании можете проконсультироваться у меня, связавшись в будние дни с 9 до 18 часов через Viber (096) 657−86−19.

Причины кариеса у детей Прием лекарственных препаратов во время беременности.

Несбалансированное питание будущей мамы.

Плохое качество питьевой воды.

Погрешности в рационе.

Плохой уход за зубами.

Наследственность.

*— Мария из Бучи Киевской области. Шестилетней дочери доктор предложила сделать герметизацию фиссур — как дополнительную защиту. Что это такое? Не опасно ли, если ребенок проглотит вещество, которым покрыли зубы?

— Фиссуры — борозды, или углубления, на жевательной поверхности зуба. Их запечатывают чаще всего фотополимерным материалом. Он выделяет фтор и фиксируется специальной лампой, поэтому проглотить его невозможно.

Герметизация нужна, чтобы в фиссурах не оставались частички пищи и налет, и в будущем не возник кариес. Обычно это касается первых постоянных жевательных зубов (так называемых моляров — шестерок). Эти зубы прорезаются в пять-шесть лет, и до 11—12 лет в них формируются корни.

Если в восемь — десять лет ребенку приходится удалять зуб, то в 90 процентах случаев — это шестой. В период формирования он слабый, недостаточно минерализованный. А начавшийся кариес довольно агрессивный: патологический процесс доходит до нервов (корневых каналов). Поскольку корни еще только формируются, то зубы очень трудно лечить. Если лечение безуспешно, приходится удалять. Родители часто обращаются поздно, не понимая, что это уже постоянный зуб.

«Ребенку, которому нужно лечить много зубов сразу, желательно сделать это под наркозом»

*— Прямая линия? Звонит Нина из Днепра. У сына испортился молочный зуб (верхний сбоку), но к врачу решили не вести — все равно выпадет. Теперь сын жалуется, что зуб болит, однако в кабинете у стоматолога не открывает рот. Что делать?

— Врач должен установить контакт с ребенком. После того как малыш впервые побывал у стоматолога, надо приходить на осмотр раз в три-четыре месяца. Чем меньше участок поражения, тем легче для ребенка и проще для врача.

ребенок не идет на контакт либо ему требуется лечить много зубов, или имеются какие-то врожденные заболевания, то можно применить седацию (наркоз). Стоматолог составляет план лечения, указывая, сколько времени ему потребуется. Анестезиолог, учитывая все особенности: вес, возраст, общее состояние пациента, данные анализов, дает добро.

Не нужно бояться приводить детей к стоматологу. У многих взрослых с детства остались страхи, но сейчас лечение зубов кардинально изменилось. Старайтесь прийти с ребенком на профилактический осмотр, когда у него еще ничего не болит. Не рассказывайте о том, что будет с ним происходить, исходя из своего опыта. Некоторые родители обещают малышу какую-то награду за лечение, например, игрушку, книжку. Считаю, это правильно. А стоматолог сделает все для того, чтобы не испугать ребенка и наладить контакт.

* — Юлия из города Выжница Черновицкой области. У сына начали прорезываться постоянные зубы, а молочные еще крепко сидят — приходится удалять их у врача. Почему зубы не удается расшатать?

— Такое бывает часто, ведь период роста зубов и челюсти не всегда совпадает. Иногда челюсть еще не готова, а постоянный зуб уже ищет место, где ему легче и проще прорезаться: не под молочным, а параллельно с ним (обычно это нижние или верхние передние зубы). Тогда корень молочного зуба не рассасывается, и его приходится удалять.

Дети могут жаловаться, что больно жевать. Родители видят покрасневший участок на десне, но молочный зуб может быть неподвижным или частично двигаться. Это сигнал о том, что пора показаться детскому стоматологу. Врач осмотрит, сделает рентгеновский снимок и направит к стоматологу-хирургу.

*— Это Елена из Миргорода Полтавской области. Дочка (ей три с половиной года) очень любит сладости: леденцы, карамель. Какие меньше вредят эмали?

— Карамель, чупа-чупсы, леденцы, жевательные конфеты нужно ограничивать или исключить. Во-первых, дети их кусают или грызут, а во-вторых, эти сладости долго находятся во рту и трудно смываются с поверхности зуба. На ней много анатомических углублений, где остаются вредные частички пищи, которые потом провоцируют кариес. Но если ребенок распробовал вкус сладкого, то не может без него обойтись. Тогда лучше предложить ему фрукты, сухофрукты, шоколад.

Полезные сладости Фрукты.

Сухофрукты.

Шоколад.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-ортодонт Тамила Пилипчук рассказала, как ухаживать за зубами у грудничков и что делать для формирования правильного прикуса.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»



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