За непристегнутый ремень безопасности привлечь к ответственности могут пассажира, в том числе и такси

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, о принятии которых «ФАКТЫ» уже писали. Новшества касаются не только водителей, но и их пассажиров, пешеходов и даже велосипедистов. Напомним, что незнание законов и правил не освобождает от ответственности за их невыполнение. О каких же новшествах следует знать всем участникам движения, чтобы не попасть в поле зрения стражей порядка, и какие штрафы грозят за несоблюдение новых требований?

Изменения в Правила дорожного движения Украины вступили в силу 25 ноября. В новой редакции изменились требования, касающиеся использования ремней безопасности.

«Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению — и за его пределами, то теперь все должны быть пристегнуты, — разъяснил первый замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. — Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье, а также напоминать пассажирам о необходимости их использования».

Отныне не использовать ремни безопасности в населенных пунктах имеют право только: водители и пассажиры оперативного и специального транспорта, а также люди с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным применение такого средства безопасности.

За невыполнение этого требования нарушителям грозит 51 гривня штрафа. Вместе с тем, по закону, сотрудники полиции имеют право привлечь к ответственности за непристегнутый ремень не только водителя, но и всех его пассажиров, игнорирующих это правило.

Водители теперь должны более тщательно следить за номерными знаками своих транспортных средств. Новые требования ПДД запрещают изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков (кроме случая закрепления заднего номерного знака на дополнительном оборудовании, которое предназначено для временной перевозки багажа или груза), а также наносить на номера дополнительные обозначения или закрывать их, номера должны быть чистыми и достаточно освещенными.

За игнорирование этих правил водителю грозит штраф в размере 170 гривен, а за повторное такое нарушение — штраф в размере 255 гривен или общественные работы сроком на 30—40 часов с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.

Изменения в ПДД затронули и пеших участников движения. Итак, отныне пешеходы обязаны в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, которая имеет такие элементы. Обратите внимание, что в старой редакции правил подобная норма носила рекомендательный характер, тогда как ныне уже стала обязательной.

Поскольку это требование для наших соотечественников в новинку, ответственность за его невыполнение пока не предусмотрена, и максимум, что могут сделать полицейские, — провести разъяснительную работу с пешеходом. Впрочем, стимулировать выполнение этого требования должны не штрафы, а элементарная забота о безопасности — и своей, и своих близких. Ну не видно человека в темной одежде на дороге, хоть ты тресни! Не помогают водителю ни две пары очков, ни тусклое освещение наших улиц и переулков.

Новые требования в ПДД коснулись и велосипедистов — отныне им разрешили передвигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Причем дополнительных знаков для этого устанавливать не будут, так как соответствующая норма предусмотрена новой трактовкой знака 5.11 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств».

Между тем новая норма может отрицательно сказаться на безопасности велосипедистов, равно как и лиц, передвигающихся на электротранспорте — самокатах, инвалидных колясках и других, которым летом также разрешили ездить по крайней правой полосе городских автодорог.

Тем временем в Украине, как сообщали «ФАКТЫ», введены новые средства успокоения дорожного движения.

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