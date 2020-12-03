Договоры с банками и финкомпаниями украинцы будут заключать по-новому

Если во всех цивилизованных странах люди, чтобы купить дом или машину, берут кредит, то украинцы зачастую вынуждены долго и упорно копить нужную сумму. Это связано не только с дороговизной кредитов, но и с непрозрачностью механизма их получения и обслуживания. Хотя в последнее время ситуация меняется к лучшему. Например, с 1 сентября 2020-го начали действовать введенные Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должны быть достаточные по объему, правдивые и актуальные сведения об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное. А теперь Нацбанк разработал новые требования к банковским договорам с самыми востребованными услугами: для оформления потребительского кредита, депозита и открытия счета. Как сообщает пресс-служба НБУ, обновленное Положение о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг будет окончательно утверждено уже в ближайшие дни.

Для составления договоров банки смогут использовать шрифт только черного цвета и не меньше 11 кегля

В частности, новыми требованиями к банковским договорам предусмотрено простое и однозначное описание продукта. «Во-первых, оно будет иметь универсальную структуру для всех банков. И уже не получится в первом абзаце документа написать привлекательные условия, а менее приятные перенести подальше или вовсе „потерять“. Во-вторых, это описание обязательно будет содержать все существенные характеристики товара или услуги. Чтобы иметь информацию о продукте, своих правах и обязанностях, клиенту будет достаточно только своего экземпляра договора», — пояснили в Нацбанке.

Кроме того, будут установлены требования к оформлению договоров с целью их пригодности для чтения. Так, для составления договоров банки смогут использовать шрифт только черного цвета, не меньше 11 кегля, с межстрочным интервалом не менее одинарного. При этом все цифровые значения (суммы комиссий, возмещения, повышенных процентов, штрафных санкций и тому подобное) будут выделяться полужирным шрифтом. Электронная версия договора будет технически адаптирована для чтения с экранов различных гаджетов.

Обновленными правилами банкам также будет запрещено включать в договор недобросовестные условия. «Например, ограничивающие вас в подаче жалобы на выполнение условий договора банком. Или которые дают право банку требовать оплаты еще не оказанных услуг. И это не весь перечень», — отмечается в сообщении НБУ.

О новшествах в сфере заключения гражданами договоров с финансовыми учреждениями «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— С чем связана необходимость введения Нацбанком единой формы договоров?

— Единая форма договоров на финансовые услуги, а именно — на услуги кредитования, связана с необходимостью защиты прав заемщиков, которые массово нарушаются различными способами. В частности, недобросовестной рекламой кредиторов, изложением в договорах условий кредитования с неоднозначной трактовкой условий возврата, которые не позволяют заемщику четко оценивать сумму платы за кредит, сроки и условия возврата, штрафные санкции. Единая и обязательная для всех кредиторов форма договора позволит свести к минимуму или исключить возможные манипуляции кредиторов с целью ввести в заблуждение клиента касательно реальной платы за кредит и других существенных условий договора.

«Новые требования распространяются и на финкомпании, предоставляющие „быстрые“ кредиты»

— Новая форма договоров на кредиты и депозиты будет распространяться только на банки или на все финансовые организации, включая компании, занимающиеся «быстрыми» кредитами?

— Требования положения касаются всех финучреждений предоставляющих займы, кроме ломбардов, включая финкомпании, предоставляющие «быстрые» кредиты.

— Какие наиболее важные новшества предлагают правила заключения договоров?

— Самой важной информацией для заемщика является цена кредита, то есть проценты, которые ему придется уплатить, а также все дополнительные платежи, связанные с обслуживанием займа. Все эти дополнительные платежи входят в цену кредита и должны быть четко указаны кредитором в договоре, как общая стоимость займа. Необходимо и четко указывать санкции к заемщику: штрафы, пени, неустойки, другие платежи, которые заемщик должен будет внести при нарушении сроков возврата денег.

Обязательным является включение в договор информации о предельной сумме штрафных санкций, которая по конкретному договору кредита не может быть превышена. Это очень важное условие, так как до введения этой нормы заемщики могли расстаться с квартирой, не уплатив вовремя небольшой займ, по которому насчитаны штрафные санкции, не адекватные сумме кредита.

Также важным пунктом является порядок досрочного возврата кредита, который необходимо четко указывать в договоре. А еще запрещается любым путем усложнять прочтение договора, например, с помощью мелкого шрифта.

— Обновленными правилами банкам также запрещено включать в договор недобросовестные условия. Что это значит, какие именно условия?

— Отдельного определения понятия «недобросовестные условия» в «Дополнительных требованиях» я не нашел. Однако в документе четко указаны существенные вопросы, по которым сводится к минимуму возможность манипуляций кредитора. В общем можно сказать, что договор должен давать заемщику четкое, однозначное понимание суммы кредита, общей платы за кредит, размера санкций в случае невозврата, выраженной в предельной конкретной сумме, которую нельзя превышать, а также условий реструктуризации кредита.

«Пока у нас уровень исполнения законов и инструкций регуляторов находится на низком уровне»

— Новые правила заключения договоров смогут реально защитить интересы граждан?

— Правила действительно направлены на защиту интересов потребителей финансовых услуг. То, как эти правила будут выполняться, зависит от реальной практики. К сожалению, пока у нас уровень исполнения и законов, и инструктивных документов регуляторов находится на низком уровне, а судебная защита также оставляет желать лучшего. Но сам факт того, что регуляторные документы фокусируются на защите прав клиентов, является очень полезным и позитивным. Дальше дело будет зависеть от активности и настойчивости самих клиентов в защите собственных прав, а также от конкуренции на рынке кредитования: недобросовестные кредиторы будут больше терять, чем приобретать, от нарушения прав клиентов.

Безусловно, важна и позиция регулятора. НБУ имеет достаточно рычагов влияния на поставщиков финансовых услуг, чтобы прекратить или свести к минимуму любые нарушения прав заемщиков. Одного введения «полезных правил и требований» мало, необходимо следить за их соблюдением. Пока же контроль НБУ за соблюдением кредиторами прав клиентов оставляет желать лучшего. Многочисленные жалобы клиентов в НБУ в большинстве случаев заканчиваются формальной отпиской регулятора.

— Существует ли практика унификации договоров в финансовых системах развитых стран?

— Да, безусловно, существует, и не только договоров, но и порядка ведения финансовой деятельности. Я, например, отметил бы правила для ломбардов в Великобритании, где для того, чтобы заниматься выдачей кредитов под залог, необходимо вступить в саморегулируемую организацию и четко придерживаться всех правил обслуживания клиентов, основным смыслом которых и есть защита их прав.

Саморегулируемые организации в финансовом секторе экономически развитых стран часто организовывают работу своих членов гораздо лучше госрегулятора. Потому эти страны богаты и успешны: требования для финансового рынка устанавливаются самими профессионалами на финансовом рынке, что приводит к самому эффективному результату.

В пример хочу привести Швейцарию, славящуюся на весь мир защитой своих клиентов. Именно саморегулируемые организации дают разрешение на деятельность финансовым компаниям. Высокий уровень доверия в обществе определяет высокую ценность этого доверия, ценность прежде всего для самих участников финансового рынка, которые понимают, что нарушать права клиентов нельзя не потому, что регулятор накажет, а потому, что тем самым они портят свой собственный бизнес. В этом и состоит причина их богатства. И наоборот, причина нашей бедности во многом состоит в том, что наши кредиторы часто рассчитывают путем различных манипуляций, нарушив права клиентов, дополнительно заработать. Но такой «заработок» вредит не только клиентам, но и кредиторам в конечном счете.

Будем надеяться, что обсуждаемый нами документ будет выполняться не только из-за опасений применения санкций к финучреждениям, но и в результате роста их зрелости и профессионализма, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Кстати, недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку зарплат и пенсий. Документ расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальную помощь, стипендии, зарплату, сумму индексации денежных доходов граждан. В документе прописаны и источники таких выплат.

Фото Pixabay

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