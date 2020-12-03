Як обійти кібершахраїв: названо інструмент боротьби зі злочинцями

Нові технології принесли людям багато благ, зробили життя комфортнішим та простішим. Уже не потрібно стояти по дві години в черзі банку, щоб оплатити рахунок за компослуги. Придбати будь-що можна, не виходячи з дому, оплативши обновку та доставку онлайн. Та разом з новими технологічними можливостями з’являються і нові шахрайські схеми. В усі часи і у всіх країнах були ті, хто наживався на чужому. На жаль, в ХХІ столітті викоренити злочинність не вдалося, різниця лиш в тому, що злочинці перемістились ще й в онлайн.

Найчастіше жертви шахраїв хапаються за соломинку, щоб повернути втрачене. Коли ж відшкодувати не вдається, шукають винних. Як правило, звинувачення сиплються на банк, з карти якого списуються кошти, чи телеком-оператора, з номеру якого поступив фатальний дзвінок. На ділі ж ні той, ні інший не винні. Вони можуть хіба відреагувати у випадку, якщо клієнт оперативно офіційно повідомить про злочин, і, якщо буде не занадто пізно, заблокувати карти.

Чи знаєте ви, скільки є видів онлайн-шахрайства? В Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЕМА їх нараховують близько 60!

Звичайний користувач інтернет-технологій чи мобільного зв’язку щодня ризикує зустрітись з однією з таких схем. Когось це може налякати аж до того, що він повернеться до звичного зберігання грошей під матрацом. Та це зайве, краще вивчити класичні схеми шахрайства і обходити їх стороною, а ще — засвоїти ази фінансової грамотності в інтернеті.

Щоб не шукати крайнього, засвоїмо основні правила 1. Обережно ставтесь до дзвінків та повідомлень з невідомих номерів. 2. Не розкривайте особистої інформації, ні про SIM-карту, ні банківську карту. Паролі, пін-коди — конфіденційні! 3. Не заходьте на посилання в листах чи SMS-повідомленнях, якщо вони прийшли від невідомого адресата. Особливо якщо вам пропонують мільйони. 4. Про акційні пропозиції перевіряйте на офіційних сайтах чи в представництвах компанії. 5. Не ходіть на сумнівні сайти. 6. Перевіряйте інформацію про короткі номери (не дзвоніть на такі номери, не запитавши у оператора, чи безпечні вони). 7. Обирайте контрактну форму обслуговування телеком-оператором, або реєструйте номер на паспорт.

Як користувачі найчастіше допускають шахраїв до особистої інформації 1. Лишають номер телефону та особисті дані в соцмережах. 2. Реєструють телефон на неперевірених сайтах. 3. Роблять передплату при онлайн-замовленні у неперевіреного продавця. 4. Заповнюють анкети для неіснуючих акцій, вказуючи особисті дані та номер телефону. 5. Заходять на неперевірені сайти, які запускають на телефон чи комп’ютер «троянську» злочинну програму. 6. Розкривають особисті дані по телефону (нібито співробітнику банку). 7. Самі пересилають кошти у відповідь на шантаж (найчастіше злочинці шантажують тим, що оприлюднять інформацію інтимного характеру) або вимоги в обмін на «порятунок» родича.

Крім пильності користувача, є інструменти захисту від кібершахрайства. Так, Київстар пропонує послугу «Додатковий номер»: на одній сім-карті може бути два номери, основний — для важливих операцій, в тому числі реєстрації в фінансових установах, та додатковий — для участі у різних акціях, заповнення анкет тощо.

95% мобільних номерів в Україні є неперсоніфікованими. Оператори не мають персональних даних користувачів таких номерів і не можуть відслідковувати і коригувати підозрілі дії з картами. Тож перехід на контракт чи реєстрація номера на паспорт — реальний інструмент боротьби проти злочинців.

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