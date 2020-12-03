«Сталин потребовал от Гитлера согласия на размещение советских военных баз в Болгарии и проливах Босфор и Дарданеллы»

— События 80-летней давности, когда Советский Союз едва не присоединился к блоку стран «оси» (Германии, Италии, Японии и их союзников) далеко не всем известны, но сыграли значительную роль в начавшейся уже Второй мировой войне, — говорит научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Евгений Шатилов. — Можно сказать, что эта история началась с подписания Москвой и Берлином в августе 1939 года печально известного пакта Молотова-Риббентропа, по которому СССР и Германия поделили между собой Европу на сферы влияния. Затем это соглашение несколько раз уточнялось и даже частично пересматривалось. Например, летом 1940 года, когда Советский Союз вознамерился отнять у Румынии часть территорий, входивших в ее состав. По пакту Молотова-Риббентропа, Германия согласилась с тем, чтобы СССР присоединил к себе Бессарабию, мол, эта историческая область входила в состав Российской империи. Но Сталину этого оказалось мало. Москва потребовала, чтобы Румыния отдала еще и Буковину. Решение вопроса зависело прежде всего от позиции Германии. Она возразила: украинцы живут только в северной части Буковины, а южная заселена румынами. Сталина этот довод убедил. Диктаторы пришли к согласию по спорному вопросу (правда, каких-либо договоров на этот раз не подписывали). Но вскоре Москва преподнесла Берлину неприятный сюрприз. Аннексировав Бессарабию и Северную Буковину, она без согласования с Германией отняла у Румынии еще и район Герца. Гитлер это «проглотил». Но согласно данным, имеющимся в распоряжении ученых, именно после этой истории он в первый раз дал приказ своим военным проанализировать возможность войны с Советским Союзом, ведь Сталин замахивался на большее, чем было предусмотрено пактом Молотова-Риббентропа. Впрочем, фюрер тогда еще не принял окончательного решения воевать с СССР. Более того, осенью 1940 года попытался вовлечь Советский Союз в члены «оси» и перенаправить захватнические аппетиты Сталина на восток — на Иран и Индию.

«Предложения СССР были столь четко изложены, что Гитлер назвал главу советской дипломатии профессором математики»

— В середине октября 1940 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп по поручению Гитлера направил Сталину длинное (19 страниц) письмо, в котором предложил план раздела мира и пригласил СССР присоединиться к военному пакту между Германией, Италией, Японией, Венгрией, Румынией и Болгарией, — продолжает Евгений Шатилов. — Немецкая сторона предложила провести на этот счет переговоры на высоком уровне в Берлине. Известно, что Сталин не любил зарубежные поездки, поэтому направил на переговоры своего соратника Вячеслава Молотова, занимавшего пост министра иностранных дел СССР. Советская делегация прибыла в столицу Германии 12 ноября. Свидетель этих событий немецкий дипломат Густав Хильгер написал в своих мемуарах, что делегация состояла из 60 человек, в том числе врача и трех сотрудников, обслуживавших лично Молотова. Тот пробыл в Берлине двое суток, имел две продолжительные беседы с Гитлером, встречался с Риббентропом, с заместителем фюрера по партии Рудольфом Гессом и рейхсминистром авиации Генрихом Герингом.

Густав Хильгер вспоминал: «Гитлер, приветствуя Молотова на первой встрече, был на редкость любезен. Ему явно было важно расположить к себе Молотова как в деловом, так и в человеческом плане». Следует сказать, что нацистский лидер намеревался тогда втянуть СССР в союз стран «оси» и в самых общих чертах договориться с ним о разделе мира. А конкретику оставить на потом.

На первой встрече Гитлер всячески старался расположить к себе Молотова

— С какими предложениями посланник Сталина приехал в Берлин?

— С конкретными. Предложения были столь четко и недвусмысленно изложены, что Гитлер в шутку назвал главу советской дипломатии профессором математики. Советский Союз не отказывался распространить свое влияние на Иран и Индию, являвшуюся тогда колонией Великобритании. Но при этом потребовал дать ему возможность разместить свои военные базы в проливах Босфор и Дарданеллы, связывающие Черное море со Средиземным. Ничего нового в этом не было — Российская империя веками мечтала овладеть Константинополем и проливами.

Сталин выдвинул менее радикальные требования: пусть Турция согласится на советское военное присутствие и тогда она обезопасит себя от войны. Но это было не все. Москва настаивала на размещении своих военных баз еще и в Болгарии. У всех тогда были свежи в памяти события в Литве, Латвии и Эстонии, когда СССР принудил руководство этих стран согласиться на присутствие на их территории Красной армии. Это обернулось «добровольным» присоединениям государств Прибалтики к Советскому Союзу. Поэтому болгары были не на шутку обеспокоены требованиями Сталина разместить у них советский военный контингент.

Было и третье требование. Оно касалось Финляндии, которая в Зимней войне с СССР в 1939—1940 годах смогла отстоять независимость. В августе 1940-го Германия ввела свои войска в Финляндию и развернула поставки этой стране оружия. В Хельсинки это расценивали как определенную гарантию от повторного советского вторжения. А в Москве, очевидно, как попытку оттеснить ее от решения дел на севере Европы. Она потребовала от Берлина вывести из Финляндии свои подразделения и прекратить военную помощь.

— Сталин наверняка понимал, что Германия вряд ли согласится на это. Почему же он выдвинул столь претенциозные требования?

— Советский диктатор рассчитывал воспользоваться положением, в котором тогда оказалась Германия. О чем идет речь? Гитлер заявлял, что в считанные месяцы принудит Лондон капитулировать. Но война с Великобританией затягивалась. Германия столкнулась с тем, что на западе ему противостояла Англия, а на востоке складывалась неопределенная ситуация в отношениях с Москвой из-за того, что советское руководство выдвинуло дополнительные требования. На этом и строился расчет Сталина добиться признания Германией его притязаний на черноморские проливы, Болгарию и Финляндию.

Показательной в этом отношении была последняя встреча Молотова с Гитлером 13 ноября. Она проходила в подземном бункере, поскольку в это время британские самолеты совершали налет на Берлин. Гитлер уверял министра иностранных дел СССР, что разгром Англии лишь дело времени. А Молотов резонно отвечал: «Рано говорить о конце Великобритании, когда ее летчики бомбят столицу рейха». Немецкая сторона настаивала, чтобы Молотов в ходе переговоров в Берлине подписал документ о присоединении СССР к военному союзу стран «оси». Но тот заявил, что сделать этого не может, возвращается в Москву за инструкциями.

Примечательно, когда Молотов находился еще в Берлине, Гитлер дал приказ своим военным прекратить подготовку к вторжению на Британские острова.

Евгений Шатилов: «Последняя встреча Гитлера с Молотовым проходила в подземном бункере, поскольку в это время британская авиация бомбила Берлин». Фото со страницы Евгения Шатилова в Facebook

«Изначально нападение на Советский Союз немецкое командование планировало на май 1941 года»

— Получается, на этот раз СССР и Германия не смогли найти приемлемое для обоих решение?

— Да, однако в Москве еще не теряли надежды присоединиться к союзу стран «оси» на своих условиях. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что 25 ноября немецкого посла Вернера фон дер Шуленбурга вызвали в советский МИД и вручили ноту о том, что СССР готов присоединиться к пакту трех государств. В ноте повторялись требования, которые Молотов озвучил в Берлине.

— И как на это отреагировал Гитлер?

— Сохранились свидетельства, что он был взбешен. Ему стало окончательно ясно, что не удастся договориться с Москвой, чтобы она прекратила экспансию в Европе. Это подтолкнуло Гитлера дать приказ о подготовке полномасштабной войны с Советским Союзом. Соответствующую директиву он подписал 18 декабря. План вторжения получил название «Барбаросса» (прозвище короля Германии и Священной Римской империи Фридриха I Штауфена, правившего в XII веке. — Авт.). Сложилось так, что на следующий день Москва через своего посла в Берлине Владимира Деканозова поинтересовалась, какое решение немецкое руководство приняло по ноте от 25 ноября. Посла уверили, что документ изучается, будут предложения провести повторные переговоры на высшем уровне. Ответа на ноту так никогда и не последовало. Но это не помешало Советскому Союзу активно торговать с Германией вплоть до самого начала войны 22 июня 1941 года.

— Эта дата изначально была предусмотрена планом «Барбаросса»?

— Вторжение планировалось на май. Однако осенью 1940 года фашистская Италия напала на Грецию, рассчитывая на легкую победу. Но греки дали достойный отпор. Их поддержали британские войска. В результате к апрелю 1941 года итальянская армия была разбита. Гитлер решил вмешаться. Опять же греки отчаянно сражались. В результате вермахт взял верх. И все же операция в Греции заставила немецкое командование перенести начало войны против СССР на июнь.

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