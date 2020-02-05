В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

История современности

Как это было

Зимой 1939—1940-х годов в снегах Карельского полуострова погибли порядка 45 тысяч украинцев, находившихся в рядах Красной армии, которую Сталин направил на завоевание Финляндии. Нашим землякам тогда пришлось сражаться и умирать за геополитические амбиции Кремля. Читайте также: «Сталин решил оттяпать кусок Финляндии „по-мирному“. Финны оказались несговорчивыми»

«Финны тщательно готовились к советскому вторжению»

— Ветеран Зимней войны Григорий Гаращенко вспоминал: когда их подразделение форсировало на Карельском перешейке речку Сестра, по которой проходила государственная граница с Финляндией, бойцы застали финских пограничников за… завтраком в кафе, — говорит заведующий отделом Института истории Украины НАНУ доктор исторических наук Александр Лысенко. — Однако вскоре красноармейцы убедились, что финны тщательно готовились к советскому вторжению: на расстоянии примерно в десять километров от границы население было эвакуировано, села сожжены. А дальше начиналась линия Маннергейма — настоящий шедевр фортификации. Она состояла из трех эшелонов оборонительных укреплений, о которой советская разведка почти ничего не знала. Дойдя до линии Маннергейма, советские войска напоролись на шквальный огонь из бетонных дотов. Промежутки между ними были перекрыты минными полями и заграждениями из колючей проволоки под электрическим током в 40—45 рядов!

Большинство красноармейцев не имели обмундирования, рассчитанного на карельские холода — от 40 до 50 градусов мороза. На бойцах были ботинки с обмотками, обычное байковое белье, хлопчатобумажные гимнастерки и галифе, шинели и буденовки с полушерстяными подкладками, ватные двупалые рукавицы. Только командиры, политруки, летчики и танкисты получили тулупы, ватные фуфайки, валенки и шапки-ушанки.

Советские солдаты очень страдали от холода, а разводить костры им запрещали, ведь это было крайне опасно из-за постоянных нападений финских мобильных групп. Но мороз зачастую вынуждал игнорировать запрет. Однако все равно красноармейцы массово получали обморожения лица, рук, ног. Многие замерзали насмерть, ни разу даже не побывав в бою. «Вечером бойцы из пополнения прибывали на передовую, устраивались в укрытиях, сооруженных из снега, и засыпали навеки. Насмерть замерзали и раненые, так и не дождавшись медицинской помощи, — вспоминал ветеран 95-й советской дивизии Григорий Гаращенко. — Трупами красноармейцев были завалены дороги, леса, поляны и торосы Финского залива. Во время Зимней войны нашу 95-ю дивизию пополняли дважды — по пять тысяч человек. Со временем из-за того, что мы находились в безвыходном положении, пришлось сооружать укрытия из тел убитых однополчан. Утепляли эти страшные шатры шерстяными шинелями погибших. Больше укрыться было негде — отступая, финны взрывали, сжигали и рушили все строения». К тому же психику советских солдат изводили очень холодные и длинные зимние ночи (в декабре-январе они длятся в Карелии около 18 часов — три четверти суток. — Авт.).

— А какое обмундирование было у финских егерей?

— Соответствующее северным морозам — из шерсти, на пуху гагары, обувь валяная. В вещмешке егеря был термос с кофе или чаем, шоколад и даже фляга со спиртным. А вот советским бойцам на передовую доставляли задеревеневшие от холода, твердые, как кирпич, буханки хлеба, почти остывшие похлебку, кашу и чай.

Группы финских снайперов (так называемых кукушек) подбирались к подразделениям Красной армии и расстреливали бойцов, словно в тире. Целью номер один являлись командиры. Вычислить их было несложно — по черным тулупам. Григорий Гаращенко вспоминал, как однажды его пулеметному расчету приказали уничтожить снайпера, который, как считал кто-то из командиров, находился на одной из раскидистых елей. Бойцы выпустили по дереву 360 пуль (!), а затем стали осторожно подбираться к нему в надежде отыскать тело снайпера. Но ни его, ни кровавых следов там не оказалось. За невыполнение задания комбат в сердцах грозился расстрелять Гаращенко, но все же сжалился. Оказывается, уничтожить финских снайперов было крайне сложно: они были в зеленых маскхалатах, а когда спускались с деревьев, переодевались в белую одежду. К тому же далеко не всегда устраивали огневые точки на деревьях — зачастую вели огонь из снежных сугробов. Отстреляв боекомплект, становились на лыжи — и были таковы.

Чтобы остановить продвижение советской военной техники, финские солдаты устраивали на дорогах завалы из деревьев и вырывали ямы-ловушки. К тому же разбрасывали «сюрпризы» — зажигалки, карандаши, кисеты, портсигары, пачки с папиросами, консервы… Доверчивый боец брал находку — и она взрывалась у него в руках.

Тысячи солдат 44-й дивизии погибли в Финляндии на Раатской дороге

— Это правда, что в финской армии, противостоявшей советскому вторжению, были женские батальоны?

— Да. Кстати, Гаращенко описал такой случай: его подразделение целую неделю вело очень тяжелые бои на берегу лесного озера возле небольшого городка Куолоярви. Однажды вечером на льду остались несколько трупов финских егерей. Когда стемнело, Гаращенко с товарищами поползли к ним — за трофеями. Бойцы были крайне удивлены, увидев на льду женщину в военной форме. Красноармейцам стало не по себе. Второпях они прихватили ее ранец, автомат и кинжал. К утру ни одного трупа на льду не было: финны старались не бросать тела своих погибших. А затем красноармейцы узнали, что всю неделю их продвижение сдерживал женский батальон егерей.

«Сталин вознамерился оккупировать Финляндию и включить ее в состав Советского Союза»

— Что толкнуло советское руководство развязать войну против Финляндии?

— Сталин стремился расширить советскую империю и установить тоталитарный коммунистический режим по всему миру. Руки большевистскому диктатору развязал печально известный пакт Молотова — Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе, подписанный в конце августа 1939 года между СССР и гитлеровской Германией (подробнее об этом читайте в публикации «Гитлер обещал Польше половину Украины: 80 лет назад был подписан пакт Молотова — Риббентропа». — Авт.). Уже в следующем месяце они захватили и поделили Польшу. В период с 28 сентября по 10 октября того же года СССР вынудил Литву, Латвию и Эстонию подписать с ним пакты о взаимопомощи, предусматривавшие размещение на их территориях советских военных баз (что, напомню, вскоре обернулось включением этих стран в состав Советского Союза). 5 октября Москва предложила Финляндии заключить с ней подобный пакт. Правительство в Хельсинки ответило, что подписание такого документа противоречит позиции страны о ее полном нейтралитете. СССР пригласил делегацию Финляндии на переговоры «по конкретным политическим вопросам». Они начались в Москве 12 октября. Советские представители потребовали от финнов отодвинуть границу на 90 километров, уступить СССР ряд островов и передать в аренду полуостров Ханко для создания там военно-морской базы Балтийского флота. Был еще ряд требований, в том числе о разоружении с двух сторон укрепрайонов на Карельском перешейке. Финляндия ответила отказом. Сталин решил напасть на эту страну, видимо, рассчитывая на легкую победу.

— Под каким предлогом СССР вторгся в Финляндию?

— Москва заявила, что с финской территории из орудий обстреляли группу советских военнослужащих возле приграничного села Майнила. Это стало формальным поводом для начала 30 ноября войны с Финляндией. СССР бросил на захват этой страны 425-тысячную армию, почти три тысячи орудий, 2200 танков, 2400 самолетов. Финская армия значительно уступала силам агрессора по численности солдат и боевой техники. Танков у финнов было лишь 26 единиц, самолетов — 270.

Уже на второй день войны Совинформбюро сообщило, что в городе Терийоки создано Народное правительство Демократической Республики Финляндии во главе с Отто Куусиненом. Это «правительство» тут же обратилось к СССР с просьбой о военной помощи. При этом советские газеты и радио трубили о том, что народы советской Карелии и Финляндии объединятся. Это означало, что Сталин вознамерился оккупировать Финляндию и включить ее в состав Советского Союза.

— Как мировое сообщество отреагировало на нападение?

— Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Страны мира, кроме гитлеровской Германии и ее сателлитов, выступили с категорическим осуждением агрессии.

Красная армия вторглась в Финляндию с нескольких сторон. Одна из дивизий — 163-я — пошла на захват города Суомуссалми. Но там она оказалась в окружении. На выручку ей командование направило 44-ю дивизию имени Щорса, состоявшую в основном из выходцев из Украины, около 15 тысяч бойцов и командиров. Финны дали возможность дивизии растянуться на целых 20 километров по довольно узкой (шириной 3,5 метра) дороге, которая проходит через тайгу. В несколько раз уступавшие ей по численности финские батальоны ударами с флангов разделили дивизию на части и начали планомерно уничтожать. Страдавшие от ужасных морозов, деморализованные красноармейцы стремились вырваться на советскую территорию. Это удалось лишь 1050 бойцам. Остальные погибли или попали в плен. Эта трагедия разыгралась ровно 80 лет назад — в январе 1940 года.

После провала блицкрига против Финляндии советское командование объявило переход к обороне и начало подготовку к новому наступлению.

— Что конкретно было предпринято?

— В войсках занялись поиском способов уничтожения укреплений линии Маннергейма. Ведь опыт первого этапа войны показал, что попадание снарядов не причиняет этим фортификационным сооружениям серьезного ущерба. Во время подготовки к новому наступлению советские военные инженеры придумали, как штурмовым группам пробраться к финским укреплениям и заложить под них мешки и ящики со взрывчаткой. В тылу были созданы полигоны, на которых штурмовые группы отрабатывали свои действия. Забегая вперед, расскажу о штурме мощнейшего дота, который финны называли «миллионником» (в его строительство было вложено около миллиона крон). Так вот, вначале штурмовая группа подложила к нему полторы тонны взрывчатки и подорвала. Но это не вывело дот из строя. Тогда, несмотря на решительные контратаки финских егерей, штурмовая группа подтащила к «миллионнику» еще две тонны взрывчатки. Но и ее подрыв не помог красноармейцам. Только третья порция динамита позволила наступающей стороне уничтожить дот. Кстати, подобные фортификационные сооружения были оснащены подземными ходами, позволявшими финским защитникам эвакуироваться, когда оборона рубежа была уже невозможной.

Заводы и конструкторские бюро Советского Союза получили заказы на срочную разработку и выпуск новых видов оружия и технических средств — минометов, миноискателей, танковых катков для уничтожения мин.

«На втором этапе войны красноармейцам стали выдавать фронтовые 100 граммов водки»

— Питание и бытовые условия бойцов остались столь же удручающими?

— Кое-что изменилось в лучшую сторону. С 1 января 1940 года была увеличена норма содержания жиров и сахара в пищевом пайке. Кроме того, ввели фронтовые сто граммов водки в день. Также солдатам начали выдавать более теплое обмундирование, в том числе валенки. Заводы Ленинграда авральными темпами наладили выпуск больших термосов для доставки на позиции горячей пищи. Также для ее нагрева в полевых условиях подразделения начали снабжать горелками, в которых в качестве топлива использовался сухой спирт. На маршрутах передвижения войск оборудовали пункты обогрева и отдыха. В войска были поставлены около 2700 мобильных домиков с обогревом, тысячи печек-буржуек, утепленные палатки.

— Какие силы советское командование сосредоточило для второго наступления на финские войска?

— Без преувеличения впечатляющие: 1,3 миллиона солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 3,5 тысячи орудий, 2,7 тысячи самолетов, — продолжает Александр Лысенко.

— Что этой армаде противопоставили финны?

— Около 600 тысяч бойцов, 600 пушек, несколько десятков танков. С самого начала войны финская армия значительно уступала советским войскам по численности, тем не менее успешно противостояла агрессору.

Александр Лысенко: «Обе державы считали себя победителями в Зимней войне. Ведь СССР добился территориальных уступок, а Финляндия смогла сохранить независимость». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Второй штурм линии Маннергейма оказался успешным для Красной армии?

— Да. Кстати, для обстрела линии Маннергейма на Карельский перешеек было доставлено гигантское осадное орудие ТМ-3−12, установленное на специальной железнодорожной платформе. В транспортировке и обслуживании было задействовано более 100 человек. Снаряды весили 500 килограммов. Орудие могло производить по два выстрела в минуту. Всего же артиллеристы обрушивали на линию Маннергейма в среднем по 12 тысяч снарядов в день. При штурме советские войска впервые задействовали заградительные отряды. После прорыва укреплений линии Маннергейма на пути к Хельсинки мощных укрепрайонов не оставалось. Но это не означало, что финны были готовы сдаться — если бы Красная армия продолжила наступление, наверняка ей предстояли бы новые тяжелейшие кровопролитные бои. К тому же СССР грозила война с Францией: правительство в Париже объявило о готовности направить на помощь финнам 50-тысячный экспедиционный корпус, к которому могли присоединиться и британские силы. Англия и Франция также готовились разбомбить нефтяные вышки в районе Баку и в Чечне. А ведь месторождения на Кавказе были в те времена основными в СССР источниками «черного золота».

— Когда Сталин решил прекратить войну с Финляндией?

— В начале марта 1940 года Финляндия направила в Москву делегацию договариваться о мире. Остановились на том, что финны уступят территории на Карельском перешейке вместе с Выборгом, часть побережья Финского залива и некоторые острова. Мирный договор был подписан 12 марта. А на следующий день советская сторона начала боевую операцию, которая противоречит здравому смыслу: штурм Выборга. Финны упорно дрались за каждый дом. Советские войска понесли в ходе штурма большие потери, но городом так и не овладели. Финские подразделения сами покинули его под покровом темноты — ведь в любом случае Выборг, согласно мирному договору, следовало передать СССР.

Важно подчеркнуть, что обе державы считали себя победителями в Зимней войне. Ведь СССР добился территориальных уступок, а Финляндия смогла сохранить независимость. После начала войны между гитлеровской Германией и Советским Союзом Финляндия силой вернула земли, утраченные ею в 1940 году. Но когда стала очевидной победа Красной армии, правительство в Хельсинки вновь было вынуждено согласиться на потерю части территории страны — примерно десять процентов ее площади.

О том, как в 1939 году проходило присоединение Западной Украины к СССР читайте в публикации «В Западной Украине жены советских офицеров ходили в шелковых ночных сорочках, принимая их за вечерние платья».

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