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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: Juan Huerta
Размер: 45×57 cm
Лимитированная серия 600 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
16 декабря 1999 года в канадском Монреале произошло событие, о котором говорила не только вся провинция Квебек, но, пожалуй, и вся Канада вообще. Популярной певице Селин Дион, родившейся, кстати, в одном из пригородов Монреаля, вручили музыкальную премию за достижение, небывалое даже по меркам мирового шоу-бизнеса. В течение одного десятилетия ей удалось продать 100 миллионов своих альбомов! В принципе, на это можно было бы особого внимания не обращать, если бы не несколько обстоятельств, заставивших меня посвятить тому давнему событию сегодняшний пост.
Селин Дион была младшим — четырнадцатым! — ребёнком в бедной, но, по признанию всех знакомых, очень счастливой семье франко-канадского происхождения. Её родители были страстно увлечены музыкой и держали небольшой популярный пиано-бар. Даже имя девочке досталось от названия песни, которую в то время исполнил любимый французский певец её родителей Юг Офрэ. Селин с пяти лет мечтала лишь об одном — стать певицей.
С этого же возраста она вместе с братьями и сёстрами начала выступать в том самом пиано-баре. Ей нравилось петь, ей нравилось находиться в центре внимания и слышать аплодисменты в свой адрес. И её не очень смущало то, что ровесники дразнили её «королевой вампиров» из-за проблем с зубами, которые с годами становились всё заметнее.
В 12 лет Селин вместе с мамой Адемарой и братом Жаком сочинила свою первую песню «Это был только сон». Это действительно было похоже на сон — ведь именно исполнение талантливой девочкой этой песни обратило на себя внимание музыкального менеджера Рене Анжелила. Он не просто понял, что перед ним будущая звезда мирового уровня и заложил свой дом, чтобы найти деньги на запись первого альбома Селин Дион. Он влюбился без ума в эту юную красотку с невероятно красивым голосом и невероятно же ужасными зубами. Рене очень быстро сделал из Селин певицу номер один в Квебеке. Но этого ему казалось мало. Он занялся её обучением — и музыке, и английскому языку. И даже немало средств потратил на то, чтобы избавить девочку от врождённого дефекта, связанного с зубами.
У них была невероятная разница в возрасте — целых 26 лет! Но это не помешало им любить друг друга. А за их свадебной церемонией, состоявшейся в 1994 году, в прямом эфире одного из канадских телеканалов наблюдали миллионы зрителей. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь — вплоть до смерти Рене из-за онкологии в 2016 году. Селин Дион осталась одна с тремя их совместными детьми и сыном Рене от первого брака. И до сих пор не устаёт повторять, что в её жизни была только одна настоящая любовь.
Принято считать, что главным хитом в карьере Селин Дион является знаменитый саундтрек My Heart Will Go On к фильму «Титаник». Наверное, так оно и есть. Хотя ничуть не меньшим был успех исполненной ею песни к фильму «Красавица и Чудовище», записанной в 1992 году и принесшей певице множество престижных наград, включая «Оскар» и «Грэмми». У неё вообще огромная коллекция всевозможных премий, золотых статуэток и бриллиантовых дисков за фантастические достижения. Сотни миллионов альбомов, проданных по всему миру, победа на конкурсе «Евровидение», титул одной из самых популярных в мире исполнительниц, почётное звание одной из самых высокооплачиваемых певиц за всю историю. По некоторым данным, состояние Селин Дион оценивается в 630 миллионов долларов. Но она по-прежнему молода и красива. Она по-прежнему даёт сотни концертов в год, собирая полные залы и стадионы. Она по-прежнему полна планов и надежд. Жаль только, что всего этого уже не увидит её любимый Рене…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
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