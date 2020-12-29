1 января 2021

Две недели назад, 14 декабря, произошло извержение самого крупного в Европе действующего вулкана — Этны. Кипящие потоки лавы выстреливали на высоту до 100 метров!

Наблюдать за этим извержением даже по телевизору было одновременно и страшно, и завораживающе. Несколько лет назад, путешествуя по Сицилии с супругой и младшей дочерью, мы решили совершить восхождение на Этну. Восхождение — это, конечно, громко сказано. На отметку 2000 метров наша группа поднималась в специальном автобусе «Мерседес» с большущими, как у внедорожника, колёсами. И ещё километр мы шли пешком по гребням чёрных отвесных гор, подбираясь поближе к кратеру, дышавшему в то время тонким белесым дымком.

Уже на самом верху, посмотрев в небольшом кинозале (за отдельную плату!) короткий фильм о вулкане, а затем расположившись на небольшой веранде высокогорной кафешки, мы разговорились с молодым экскурсоводом. Во-первых, он подсказал нам, где можно найти настоящий (не сувенирный, для туристов) сицилийский фарфор. А, во-вторых, вспомнил об одной примете, передаваемой островитянами из поколения в поколение.

В старину считалось, что тот, кому удастся в первый день Нового года сорвать на склоне вулкана белый цветок, будет по-настоящему счастливым. Цветок этот расцветал всего лишь один раз в году, поэтому желавшим обрести «цветочное» счастье необходимо было не упустить нужного момента.

Да вот только одна беда не позволяла осуществить это желание каждому мечтавшему об удаче — вулкан в это время, как назло, так сотрясал склоны, что удержаться на них было почти невозможно. Зная об этом, трое смельчаков перед тем, как отправляться на гору, обратились за советом к местному мудрецу.

- Совет мой будет очень простым, — сказал он им. — Упадёшь 7 раз — поднимись 8 раз… И всё тогда получится.

На гору каждый из парней взбирался по своему склону. Люди, наблюдавшие за их восхождением, от страха и переживаний за них даже отворачивались. Через несколько часов один из юношей вернулся к подножию.

- Не могу больше, — признался он, показывая страшные синяки по всему телу.

Вскоре и второй спустился вниз. На руках и ногах у него были кровоточившие раны:

- Наверное, мудрец дал неправильный совет. Я ведь, упав 7 раз и затем поднявшись 8 раз, даже одной трети горы преодолеть не сумел…

К вечеру все увидели третьего юношу, спустившегося к подножию вулкана. Одежда его была изорвана в клочья. Всё тело покрылось синяками и ранами. Но его лицо светилось улыбкой, а в руках он держал заветный белый цветок.

- Как тебе удалось совершить это? — посыпались со всех сторон вопросы. — Неужели ты, упав 7 раз и поднявшись 8 раз, сумел достичь вершины?

- Нет, падал я, наверное, раз сто. Уже и со счёта сбился. Но всякий раз поднимался снова и снова и продолжал идти наверх… Просто я перед этим восхождением научился падать.

Стоявший в сторонке мудрец, услышав слова счастливого смельчака, показал головой и коротко уточнил:

- Ты не падать научился… Ты научился подниматься!

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.