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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2003
Скульптор: Alfredo Llorens
Размер: 19×8 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Она стала знаменитой буквально за несколько дней. Сразу после появления её фотографии на обложке популярного журнала National Geographic в январе 1970 года. Впрочем, в учёном мире Дайан Росси была известна и до этого. Многие считали её, ну, как бы это помягче сказать, несколько странной. Ведь где вы видели молодую женщину, которая, бросив цивилизованный мир, отправится в Африку и станет жить в стае диких горных обезьян? Да не просто обезьян, а огромных и достаточно агрессивных горилл. А она так жила уже много лет.
Вообще-то в детстве Дайан (кстати, родившаяся в этот день, 16 января 1932 года, в Сан-Франциско) мечтала просто дружить с какими-нибудь животными, а затем (если, конечно, получится) выучиться на ветеринара. Но мама запрещала девочке завести даже собаку, даже кошку. И единственным другом юной любительницы живой природы долгое время оставалась простая аквариумная рыбка. Среди людей друзей у Дайан практически не было. Ни во время учёбы в школе, ни во время бесполезных попыток поступить в Калифорнийский университет. И тогда она полностью посвятила себя ухаживанию за беспомощными больными детьми в специализированной клинике.
Впрочем, изредка ей удавалось познакомиться с кем-нибудь из парней. Но, как правило, эти встречи ей были неинтересны. Только один из кавалеров девушки, приехавший в Америку из Родезии, так увлёк её рассказами о дикой африканской природе, что она, бросив всё, отправилась в Танзанию, где решила поселиться в стае диких горных горилл.
Дело это было совсем непростым и даже опасным. Представители этого вымиравшего в то время вида и близко не подпускали к себе чужаков. Но Дайан удалось изучить их повадки и своеобразный примитивный язык. Она научилась лаять, смешно хрюкать, шипеть и всячески имитировать характерные движения животных. Демонстрируя вожаку стаи своё расположение и дружелюбие, она обхватывала себя руками и приседала много раз, чтобы быть ниже вожака. Горилле это настолько нравилось, что он в ответ улыбался, высоко подпрыгивал и угощал гостью фруктами. И, наконец, наступил день, когда Дайан была принята в стаю. Теперь она, впервые в жизни обретя настоящих и верных друзей, могла часами сидеть рядом с ними, жевать столь любимый ими дикий сельдерей или выбирать насекомых из шерсти горилл.
Она прожила в стае целых 18 лет. За это время ей удалось получить степень доктора наук по специальности зоология в Кембриджском университете, создать исследовательский центр Карисоке в Танзании, куда вскоре устремились десятки исследователей дикой природы из Америки и Европы.
Изданная ею книга «Гориллы в тумане» (Gorillas in the mist) стала настоящим бестселлером и вошла в список лучших научно-популярных книг всех времён по версии американского журнала Discover. Популяция горных горилл благодаря усилиям Дайан Фосси значительно увеличилась. Рядом с её бунгало проживало теперь уже больше 20 больших семей. Правда, её деятельность по защите этих животных вызывала негодование среди браконьеров, которых учёная вечно преследовала, привлекая их к уголовной ответственности и порой даже публично избивая.
Хорошим это, конечно же, закончиться не могло. Утром 25 декабря 1985 года молодой американский аспирант Уэйн Макгвайр, помогавший 54-летней Дайан Фосси в изучении горилл, обнаружил её бездыханное тело на полу бунгало. Она была буквально изрублена старым мачете, однажды отобранным ею у браконьеров.
Похоронили Нуармачабеле («женщина, которая живёт в горах одна», как называли Дайан местные жители) на заднем дворе бунгало, рядом с могилами столь любимых ею горилл. На каменном памятнике высекли слова: «Никто не любил горилл сильнее. Покойся с миром, дорогая подруга, навечно защищённая в этой святой земле и в доме, которому ты принадлежишь…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
- Софочка, вы мне по старой памяти в долг не дадите? - Семен Маркович, я, конечно, извиняюсь, но в долг - это куда?..
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