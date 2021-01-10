17 января 2021

Герой нашего сегодняшнего рассказа родился 17 января 1899 года в Бруклине, пригороде Нью-Йорка. Его родители были бедными итальянскими эмигрантами, приехавшими в США из Европы несколькими годами ранее. Отец многодетного и вечно голодного семейства работал парикмахером, а мать подрабатывала швеёй. Короче говоря, маленькому Альфонсе, ко всему ещё и появившемуся на свет с врождённым сифилисом, была уготована судьба несчастного бедняка, прозябающего в одном из самых ужасных мест в Америке. А он сумел стать знаменитым. И не просто знаменитым, а даже великим. Недаром же в историю Альфонсе Габриэль Капоне вошёл под кличкой «Великий Аль». И никто даже представить себе тогда не мог, что о нём будут снимать фильмы, главные роли в которых исполнят по-настоящему великие актёры. Такие, например, как Роберт Де Ниро и Аль Пачино. И никто даже поверить не мог в то, что ему будут посвящать песни. Например, «Al Capone» в исполнении Майкла Джексона или «Stone Gold Crazy» в исполнении группы Queen.

Аль Капоне было всего 14 лет, когда его, здоровенного увальня, изгнанного из школы за избиение чем-то не угодившей ему учительницы, устроили вышибалой в бильярдный клуб, в котором обычно собирались отпетые бандиты. Мальчик оказался на удивление способным. И вскоре, пристрастившись к бильярдной игре, начал выигрывать все турниры, проводившиеся в Бруклине. Правда, однажды в ходе стычки с известным уголовником Альфонсе получил ножевое ранение лица, после чего многие начали называть его «Лицо со шрамом» (англ.Scarface). Он же почему-то стыдился этого шрама и всем рассказывал, что получил ранение во время наступательной операции в Европе во время Первой мировой войны в составе пехотного батальона американских войск. Хотя на самом деле в армии Аль Капоне не служил никогда.

Зато он всю свою жизнь исправно служил гангстерскому делу, в котором со временем весьма и весьма преуспел. После того, как нью-йоркская полиция заподозрила его в причастности к двум убийствам, Аль Капоне перебрался в Чикаго, где в 1920−30-х годах развернул на редкость активную деятельность. Ему удалось достаточно быстро выбиться на первые позиции в процветавших тогда там мафиозных структурах. Контролируя сеть борделей и устраняя одного за другим конкурентов в «крышевании» производства и продажи подпольного алкоголя, Капоне сколотил вокруг себя банду в тысячу (!) гангстеров, сумевших держать в страхе не только огромный Чикаго. Зарабатывая до 60 (!) миллионов долларов в год, «Великий Аль» платил взятки и полицейским, и политикам, закрывавшим глаза на то, как безжалостно он истребляет знаменитые ирландские банды, ранее контролировавшие ситуацию в городе. Это его авторству принадлежит понятие «рэкет». Это с ним связывают происхождение выражения «отмывать деньги». Чтобы скрыть происхождение невероятно больших доходов, Капоне открыл в США громадную сеть прачечных и свои преступные миллионы декларировал как доход, получаемый от прачечных. В то же время, обладая присущей итальянским эмигрантам сердобольностью, он же создал в Бруклине сеть бесплатных столовых для безработных.

Закончилось, однако, всё для «Великого Аля» достаточно плачевно. Получив тюремный срок за неуплату тех таки налогов, он долгие годы провёл за решёткой. А, выйдя на свободу, из-за быстро прогрессирующей болезни впал в странное слабоумие и, перенеся инсульт, 25 января 1947 года тихо отошёл в мир иной… Так закончился земной путь одного из самых знаменитых в истории главарей мафии.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.