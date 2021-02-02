6 февраля 2021

Всё, что я расскажу вам, друзья мои, о человеке, родившемся в этот день ровно 300 лет назад, наверняка может вызвать у вас недоверие. И я отношусь к этому с пониманием, ибо сам не поверил бы в такое, если бы мне поведал об этом кто-то незнакомый. Но у меня нет повода не доверять историческим источникам, из которых были почерпнуты эти поистине невероятные сведения.

Итак, 6 февраля 1721 года в небольшом немецком городе Любеке родился Кристиан Генрих Хейнекен, вскоре получивший прозвище «младенец из Любека». Его отец Пауль Хейнекен был художником и архитектором, а мать Катарина Елизавета владела лавкой художественных изделий. В это трудно поверить, но тому есть немало документальных свидетельств — говорить Кристиан начал в 10 месяцев. Более того, он правильно повторял все произносимые в его присутствии слова. Так что, когда в возрасте одного года малыш научился по памяти воспроизводить все основные события из пяти первых книг Библии, а к двум годам уже пересказывал абсолютно все факты библейской истории, люди, знакомые с ним, всё меньше и меньше удивлялись происходившему. А люди, с ним не встречавшиеся, конечно же, поверить в подобное не могли. И их вполне можно было понять.

В три годика Кристиан к своим знаниям мировой истории и географии начал настойчиво прибавлять изучение латыни и французского языка. Также он безумно увлёкся математикой и биологией, а для души по-прежнему много времени уделял прочтению книг по истории церкви и религии. Родители маленького вундеркинда всё делали для того, чтобы о нём узнал весь мир. И в этом они явно преуспели. Когда слух о любекском чуде дошёл до короля Фридриха IV Датского, тот повелел немедленно доставить мальчика в Копенгаген. Король хотел лично убедиться в правдивости рассказов о маленьком Хейнекене. И таки убедился. После того, как 9 сентября 1724 года 3-летний Кристиан прочёл перед королём и придворными несколько лекций по истории, он был назван «Миракулумом» (в переводе с латыни — «чудом»), награждён орденом и приглашён на королевский обед. Поблагодарив короля за радушный приём и высокую награду, от участия в обеде мальчик всё-таки отказался, сославшись на усталость и то, что не ест ничего, кроме каш.

Это было правдой. Его действительно кормили только кашами и он с трудом переносил чудовищные нагрузки, придуманные для него отцом. Он постоянно страдал бессонницей, испытывал сильнейшие боли в мышцах и суставах, не мог переносить громкие звуки и из-за невротической чистоплотности постоянно просил, чтобы его мыли и переодевали. В начале июня 1725 года на свежий воздух чудо-мальчика вывозили уже только на специальной тележке. Он по-прежнему страдал от множества посетителей, которые буквально заваливали его самыми нелепыми вопросами, на которые Кристиану приходилось терпеливо отвечать. Однажды, когда его кормилица Софи Хильдебрандт обрабатывала ему ножки тлеющими травами, малыш вдруг спросил: «Моя жизнь уже догорает? Истлевает, да?»

Кристиан на удивление спокойно предсказал дату своей смерти — 27 июня 1725 года. И именно в этот день он отошёл в мир иной, произнеся всего лишь несколько слов: «Боже Иисусе, забери мой дух…» На похоронах, приветствуя вельможных гостей из разных стран, приехавших проводить в последний путь удивительного мальчика, его отец с видимым удовольствием принимал восхваления в адрес своего ребёнка и скрупулёзно записывал имена и титулы каждого приехавшего…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.