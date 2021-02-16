21 февраля 2021

14 февраля 1991 года звание «Самого старого живого человека на Земле» было присуждено жительнице небольшого французского городка Арль Жанне Луи де Кальман, родившейся 21 февраля 1875 года в том же городе и там же прожившей всю свою жизнь. Этим почётным званием мадам Кальман уже владела и прежде. По каким-то причинам, известным разве что исследователям долгожительства, оно на короткое время передавалось американке Керри Уайт, однако после смерти последней вновь вернулось к бабушке из Арля. Впоследствии Жанна Кальман, прожив 122 года и 164 дня, удерживала этот титул до последнего своего вздоха, оставаясь самым старым человеком в истории, чей возраст был подтверждён документально (!).

Поскольку её отец Николя Кальман был многолетним членом городского Совета и личностью в Арле достаточно заметной, то архивные данные о его работе и общественной деятельности, а также об учёбе самой Жанны сначала в Бенетской школе-интернате, а затем в средней школе Арля исследователям её биографии удалось найти без особого труда. Более того, были также найдены документы, подтверждающие факт бракосочетания 8 апреля 1896 года 21-летней Жанны Кальман и её троюродного брата Фернана Николя Кальмана. Несмотря на родство жениха и невесты, священник дал согласие на брак. Венчание проходило в местном соборе Святого Трофима при большом скоплении народа и документальном засвидетельствовании всей торжественной процедуры.

Вскоре у молодых супругов родилась единственная дочь Николь Мари Ивонн. Ивонн в 28-летнем возрасте вышла замуж за капитана кавалерии Жозефа Шарля Бийо и через год родила ему сына Фредерика Жан-Поля.

К моменту громкого празднования в родном городе 120-летнего юбилея Жанны Кальман (21 февраля 1995 года) в живых у юбилярши не осталось ни одного близкого родственника. Более того, когда ей исполнилось 90 лет, она заключила сделку с местным адвокатом Франсуа Раффре. Согласно договору, он обязался выплачивать мадам Кальман 2 500 франков ежемесячно в расчёте на то, что её квартира после смерти бабушки отойдёт ему. Рыночная цена квартиры равнялась 10 годам таких выплат. Закончилось всё тем, что мадам Кальман прожила после этого ещё 32 года, и после ухода из жизни адвоката выплаты ей осуществляла уже его вдова.

Исследователи отмечали, что Жанна Кальман не придерживалась здорового образа жизни. Во-первых, в течение 95 лет она курила. Курить бросила лишь в 117-летнем возрасте. Да и то потому лишь, что из-за плохого зрения уже не могла сама прикуривать сигарету. Зато всем была известна её забавная «диета» — 1 килограмм шоколада в неделю и обязательный бокальчик вина к обеду. Многие, правда, отмечали ещё и её позитивное отношение к жизни. Она часто любила повторять: «Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого… Вот и всё».

Когда Жанна Кальман умерла в августе 1997 года, мэр Арля Мишель Возель сказал: «Она была для нас Жанной Орлеанской, той, чьё лицо прославилось на весь мир». А президент Франции Жак Ширак отметил, что «она была бабушкой каждого во Франции…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.