15 марта 2021

Только не подумайте, друзья мои, что я пытаюсь кого-то в чём-то убедить. Или тем более переубедить. Упаси, Боже. К таким мыслям каждый приходит самостоятельно. Пережив нечто подобное в своей жизни, выстрадав, испытав на собственной, как говорится, шкуре. Кто пришёл — тот уже пришёл. Кто прийти не желал (по разным на то причинам) — тот, возможно, никогда уже и не пожелает. Каждый называет это по-разному. Кто-то простым совпадением. Кто-то стечением обстоятельств. Кто-то случайностью. Я это называю обыкновенным чудом. Хотя, ясное дело, в сказки не верю. И уже давно. Более того, не верю в то, что чудеса случаются без нашего участия. Всё просто зависит от того, как на происходящее посмотреть, с какой точки зрения оценить.

Не стану рассказывать, каким был минувший год для многих из нас. Ознаменованный сошествием на землю очередного глобального испытания, названного коронавирусной пандемией, он принёс большинству из нас такое количество проблем, трудностей, вызовов, а порой и настоящих бед, что этого количества с лихвой хватило бы на добрый десяток лет. У одних от ужаса перед всем этим, свалившимся на наши плечи, опускались руки, леденело сердце, «сносило крышу». Других, наоборот, мотивировало на то, что нужно, сцепив зубы, идти дальше к намеченным ранее целям. Ведь иного выбора нет. Как бы нам ни хотелось порой думать, что именно на нашу жизнь выпала столь непосильная ноша — и затянувшаяся война, и экономические (вместе с политическими) кризисы, и эта смертоносная пандемия, разрушившая остатки былых надежд — всё это будет чрезмерным преувеличением. Ведь в жизни наших родителей, как и в жизни их родителей, были столь же кровавые войны, и столь же ужасные кризисы, не говоря уже о голокостах и голодоморах, трагический масштаб которых даже трудно себе представить.

Но мы продолжаем жить. И продолжаем бороться не только за хлеб насущный. Что было бы обычным существованием. Мы продолжаем бороться за нечто большее. Которое, правда, у каждого своё. И те, кто борется, тот добивается чего-то. Порой просто невероятного. На первый взгляд, даже неосуществимого, невозможного. В этих же самых условиях, когда другие только стонут и стонут, только ноют и ноют, забывая о том, что даётся лишь тем, кто борется. Борется, веря в свою победу.

Во время поездки в Киото я побывал в знаменитом буддистом храме Хонно-Дзи. Там есть стелла, посвящённая знаменитому японскому полководцу по имени Ода Нобунага. Очень неоднозначная, следует заметить, личность в истории Страны Восходящего Солнца. Но я сейчас не собираюсь давать оценку его военным и человеческим качествам. Я вспомню лишь одну поучительную легенду, связанную с его боевым опытом. Перед очень важной битвой собрал Нобунага своих военачальников у ворот древнего храма. Битва предстояла сложная, кровопролитная. Войска противника в несколько раз превосходили армию Нобунаги, и он начал замечать сомнение в глазах старых, проверенных воинов.

- Послушайте меня, — сказал Нобунага. — После посещения храма я брошу на ваших глазах монету. Если выпадет орёл — мы победим, если решка — проиграем… Поскольку судьба держит всех нас в своих руках, пускай она и решит исход предстоящей битвы.

После недолгой молитвы Нобунага вышел из храма и на глазах затаившего дыхание воинства подбросил золотую монету. Она упала орлом вверх… Воодушевлённое этим знаком войско ринулось в бой — и вскоре противник был разбит полностью. После столь блестящей победы один из ближайших соратников Нобунаги сказал ему:

- Никому не дано изменить судьбу!

- Конечно, — ответил полководец. И показал старому товарищу монету, у которой с обеих сторон был вычеканен орёл…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.