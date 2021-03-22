24 марта 2021

«Синенький скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

Ласковых, радостных встреч…»

Сейчас эту песню, одну из самых популярных за всю историю Советского Союза, уже мало кто помнит. А ведь было время, когда её наизусть знали буквально все — от мала до велика, когда без этой песни не обходился не то, что каждый концерт в заводском доме культуры или в сельском клубе, а и обычное застолье, посвящённое какому-либо семейному празднику. Исполнительницу этой песни Клавдию Ивановну Шульженко не просто любили. Ее обожали, боготворили, ее осыпали цветами и письмами с признаниями в любви. Поэты посвящали ей стихи, а известные композиторы писали на эти стихи музыку в надежде на то, что она споёт их произведение так же душевно и артистически ярко, как исполняла всегда свой знаменитый «Синий платочек».

А ведь поначалу девочка, родившаяся в Харькове 24 марта 1916 года (ровно 115 лет назад!), и помышлять не смела о карьере певицы. Правда, Клава не прочь была стать театральной актрисой. На домашних спектаклях, которые девочка устраивала во дворе их дома по улице Владимирской, 45, собирались знакомые и соседи, приносившие с собой стулья для импровизированного зрительного зала и безудержно восхищавшиеся талантом будущей звезды советской эстрады. Более того, уже тогда она начала получать свои первые гонорары, собирая после выступления звонкие монеты в баночку с надписью «Для оправдания расходов на постановку спектакля».

Со временем любовь к песне победила стремление стать актрисой. Окончательно и бесповоротно. Ученицу профессора Харьковской консерватории Н. Чемезова всё чаще начали приглашать на концерты. А когда Клавдия Шульженко стала артисткой Ленгосэстрады и солисткой джаз-оркестра под управлением Скоморовского, на её выступления повалила простая советская публика, которая была без ума от исполнения ею знакомых всем украинских народных песен, а также ставших популярными в то время фокстротов типа «Дружба» («Когда простым и нежным взором…») или танго типа «Утомлённое солнце». А песни «О любви не говори…» и «Голубка» вообще воспринимались «на ура».

А потом началась война. И Шульженко вместе со своим мужем артистом эстрады Владимиром Коралли создали фронтовой джаз-ансамбль, который провёл более 500 концертов для бойцов и командиров, уходивших в бой часто без особой надежды остаться в живых. «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко для многих из них стал символом верной любви, символом последней надежды, помогавшей в то страшное время побеждать врага и верить в возвращение мирной жизни.

Признание пришло к певице оглушительно громко. Ее послевоенные записи на пластинках начали расходиться миллионными тиражами. А огромные гонорары позволяли Клавдии Ивановне жить, ни в чем себе не отказывая. Она была единственной в то время советской певицей, выписывавшей из-за границы журналы мод и заказывавшей по ним самые дорогие наряды. Она стала первой на советской эстраде артисткой, позволившей себе выступать в брюках… А ещё она не знала отбоя от страстных поклонников, одному из которых — Георгию Епифанову — посвятила остаток жизни, безумно любя и постоянно в этом признаваясь.

Свой последний концерт Клавдия Ивановна дала в 1976 году. Ей было уже 70, но она оставалась по-прежнему обаятельной и красивой. А её замечательный и всеми любимый голос по-прежнему сводил с ума миллионы поклонников её удивительного таланта.

«Помню, как в памятный вечер

Падал платочек твой с плеч.

Как провожала и обещала

Синий платочек сберечь…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.